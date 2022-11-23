Жиру повторил рекорд Анри, Мбаппе в двух голах от Зидана

Нападающий Оливье Жиру оформил дубль в матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1) и забил свои 50-й и 51-й голы в составе сборной Франции.

36-летний форвард «Милана» повторил рекорд национальной команды, сравнявшись с экс-форвардом Тьерри Анри, который, правда, провел на восемь игр больше.

Третье место в историческом списке с 42 мячами занимает Антуан Гризманн. Еще один партнер Жиру по заявке на ЧМ-2022 Кильян Мбаппе вошел в десятку лучших, подвинув чемпиона мира-1998 Юрия Джоркаеффа.

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