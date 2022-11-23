Жиру повторил рекорд Анри, Мбаппе в двух голах от Зидана

23 ноября, 00:08
Нападающий Оливье Жиру оформил дубль в матче ЧМ-2022 против Австралии (4:1) и забил свои 50-й и 51-й голы в составе сборной Франции.
36-летний форвард «Милана» повторил рекорд национальной команды, сравнявшись с экс-форвардом Тьерри Анри, который, правда, провел на восемь игр больше.
Третье место в историческом списке с 42 мячами занимает Антуан Гризманн. Еще один партнер Жиру по заявке на ЧМ-2022 Кильян Мбаппе вошел в десятку лучших, подвинув чемпиона мира-1998 Юрия Джоркаеффа.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Оливье Жиру
|
2011-н.в.
|
115
|
51
|
Тьерри Анри
|
1997-2010
|
123
|
51
|
Антуан Гризманн
|
2014-н.в.
|
111
|
42
|
Мишель Платини
|
1976-1987
|
72
|
41
|
Карим Бензема
|
2007-н.в.
|
97
|
37
|
Давид Трезеге
|
1998-2008
|
71
|
34
|
Зинедин Зидан
|
1994-2006
|
108
|
31
|
Жюст Фонтэн
|
1953-1960
|
21
|
30
|
Жан-Пьер Папен
|
1986-1995
|
54
|
30
|
Кильян Мбаппе
|
2017-н.в.
|
60
|
29
|
Юрий Джоркаефф
|
1993-2002
|
82
|
28
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