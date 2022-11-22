Жиру стал самым возрастным автором гола в истории Франции на чемпионате мира

22 ноября, 22:45
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил гол в матче с Австралией на чемпионате мира в Катаре.
Оливье Жиру забил свой 50-й гол за сборную Франции и второй на чемпионате мира, только у Тьерри Анри больше голов за Францию (51).
Также Жиру стал самым возрастным игроком в истории Франции на чемпионате мира и самым возрастным автором гола — 36 лет и 53 дня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования