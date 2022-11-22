Жиру стал самым возрастным автором гола в истории Франции на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил гол в матче с Австралией на чемпионате мира в Катаре.

Оливье Жиру забил свой 50-й гол за сборную Франции и второй на чемпионате мира, только у Тьерри Анри больше голов за Францию (51).

Также Жиру стал самым возрастным игроком в истории Франции на чемпионате мира и самым возрастным автором гола — 36 лет и 53 дня.