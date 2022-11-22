Жиру забил 51 гол за сборную Франции и догнал Анри по этому показателю

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил 51 гол за сборную Франции в матче против Австралии на ЧМ-2022.

36-летний футболист сравнялся с Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров Франции за всю историю. Жиру понадобилась 113 матчей для того, чтоб забить 51 гол, Анри — 123.

Жиру оформил дубль в матче против сборной Австралии. Счет в игре на момент публикации новости 4:1 в пользу французов.