Жиру забил 51 гол за сборную Франции и догнал Анри по этому показателю

22 ноября, 23:45
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил 51 гол за сборную Франции в матче против Австралии на ЧМ-2022.
36-летний футболист сравнялся с Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров Франции за всю историю. Жиру понадобилась 113 матчей для того, чтоб забить 51 гол, Анри — 123.
Жиру оформил дубль в матче против сборной Австралии. Счет в игре на момент публикации новости 4:1 в пользу французов.
Методология
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Основные источники исследования