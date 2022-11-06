Жиру заявил, что пока не хочет думать о чемпионате мира

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал возможное участие на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Возможность выступить на третьем чемпионате мира очень важна для меня. Хочу, чтобы мы защитили титул. У сборной Франции отличная команда, на которую возлагаются большие надежды, учитывая столь талантливый состав. Но сейчас я не хочу думать о чемпионате мира. Посмотрим, что будет, когда Дидье Дешам сообщит свой список игроков», — приводит слова Жиру AFP.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов к первому матчу на турнире с национальной командой Австралии, который пройдет 22 ноября. Дешам должен объявить заявку сборной Франции 9 ноября.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Франция на групповом этапе встретится со сборными Австралии, Дании и Туниса.