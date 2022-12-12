Жоау Мариу: «Португалия стала на шаг ближе к успеху»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу подвел итоги чемпионата мира-2022, где его команда в 1/4 финала уступила Марокко (0:1).

«Получил большой опыт, еще раз поучаствовав в крупнейшем мировом турнире под флагом своей страны! Это был не тот результат, которого мы все хотели и к которому стремились, но мы боролись до последней секунды, чтобы все было по-другому. Мы дали болельщикам надежду и веру. Я уверен, что как команда и как страна мы стали на шаг ближе к успеху. Вперед, Португалия!» — написал Мариу в соцсетях.

В 1/2 финала ЧМ-2022 сыграют Аргентина — Хорватия (13 декабря) и Франция — Марокко (14 декабря). Время начала матчей — в 22.00 (мск).