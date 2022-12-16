Жуков — о матче за третье место ЧМ: «Симпатизирую Марокко. Это будет гигантский прорыв африканского футбола»

Почетный президент ОКР Александр Жуков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча за третье место чемпионата мира в Катаре между сборными Марокко и Хорватии.

«Появление обеих команд в полуфинале было достаточно неожиданным, потому что Марокко вообще прошло такой непростой путь к полуфиналу. Никто не мог предположить, что они последовательно обыграют Испанию и Португалию. Команда очень здорово играла, отлично себя проявила. Хорваты в общем тоже проделали очень сложный путь к финалу. Могу сказать, что я симпатизирую Марокко, потому что вообще впервые в истории африканская команда в полуфинале ЧМ. Если им удастся занять третье место, думаю, что это будет гигантский прорыв африканского футбола и еще большая его популяризация. Хорваты все-таки уже за последние годы много выиграли: серебро в Москве, бронза тоже была. А для Марокко это будет феноменальным достижением. И вообще мне нравится, как играет команда», — сказал Жуков «СЭ».

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.