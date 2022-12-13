Журавель отреагировал на решение «Книги рекордов Гиннесса» отказать ему в регистрации рекорда на ЧМ-2022

Комментатор Тимур Журавель рассказал корреспонденту «СЭ», что думает об отказе «Книги рекордов Гиннесса» в регистрации его рекорда на ЧМ-2022 из-за российского гражданства.

Журналист намерен побывать на всех 64 матчах турнира в Катаре и стать первым человеком в мире, кому это удастся. Комментатор уже посетил 60 игр, и ему осталось побывать на полуфиналах, матче за третье место и на финале чемпионата мира.

— Это читалось. Они прислали вежливое письмо, в котором сказали, что временно не принимают заявки от России и Белоруссии. Когда мы подавали, то мы понимали эти риски. Почитав это письмо, я убедился, что мои опасения были не напрасны.

— Есть еще несколько человек, которые посетят все матчи этого чемпионата мира. Они тоже подавали заявку в «Книгу рекордов Гиннесса»?

— Не знаю про тех ребят, которые выполняют этот челледж. Мне кажется, что они не подавали никаких документов. Они кайфуют от другого. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать. Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял.