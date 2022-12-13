Журавель рассказал, в какой момент могла сорваться его идея посетить все 64 матча ЧМ-2022

Комментатор Тимур Журавель рассказал корреспонденту «СЭ», в какой момент могла сорваться его идея посетить все 64 матча чемпионата мира в Катаре.

— Никто уже не сомневается, что ты посетишь все матчи. Был ли такой момент, когда ты был близок к срыву?

— На стадионе «Лусаил» был момент, когда играли Мексика — Саудовская Аравия, я опоздал на матч из-за пробки, шел километра два до медиа-центра. Посидел на матче немного и поехал на матч Аргентина — Польша на стадион «974». И не был уверен, что попаду на этот матч. Я успел. И в последний день третьего тура тоже была такая стыковка. Мне казалось, что меня подрезают машины, светофоры передо мной включали красный цвет. Ощущал себя персонажем «Шоу Трумана», который существует в придуманном мире, в котором подстраиваются козни. Я закрыл третий тур, а потом интриги такой не было.

— Ты комментируешь матч за третье место.

— Мы долго обсуждали это с Сергеем Акулининым, начальником комментаторов, нужно ли мне ввязываться в комментаторскую историю. Изначально я должен был комментировать с Димой Шнякиным матч США — Англия, но когда я начал снимать на матчах, то понял, что это не совместимо. Когда стало легче дышать, то сказал, что могу взять матч за третье место и съемку со стадиона.

— Какой матч за третье место хотел бы прокомментировать?

— Аргентина — Франция.