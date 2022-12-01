Зиеш стал третьим марокканцем, которому удалось забить и отдать голевой пас в одном матче на ЧМ

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш забил гол и сделал результативную передачу в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Канады.

Он стал третьим марокканцем, которому удалось добиться этого в одной игре чемпионата мира. До него это достижение покорялось Абдельджалилу Хадде и Мустафе Хаджи на ЧМ-1998.

Также в матче с Канадой марокканский защитник Найеф Агерд забил 100-й автогол в истории чемпионатов мира.