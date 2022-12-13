Ибрагимович: «Хорватия и Франция — сильные футбольные нации, но титул предназначен для Аргентины»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что ждет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«На небе уже написано, кто выиграет чемпионат мира. И вы все знаете, кого я имею в виду. Лео Месси поднимет трофей, потому что этому суждено быть.

Хорватия и Франция — сильные футбольные нации, но титул предназначен для Аргентины.

Сборная Марокко меня не удивила, потому что я знал, насколько они хороши. Знал еще до чемпионата мира. Думаю, людям нравятся такие истории», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Сборные Аргентины и Хорватии проведут матч 1/2 финала ЧМ-2022 13 декабря. На следующий день во втором полуфинале сыграют команды Марокко и Франции.