Златко Далич надеется, что Модрич не завершит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за национальную команду после ЧМ-2022.

«Он был очень разочарован, поражение и матч дались ему тяжело. Логично, что он так себя чувствует. Я надеюсь, что он останется в национальной команде. Конечно, он сам примет решение по этому поводу. У нас игра в субботу, и мы поговорим после этого. Мне будет трудно, если Модрич попрощается. Весь мир уважает Модрича. Было бы неплохо, если бы он продолжил», — приводит Daily Mail слова Далича.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии уступила Аргентине (0:3). 17 декабря хорваты сыграют с Марокко в матче за третье место.