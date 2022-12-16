Далич назвал риском назначение судьи из Катара на матч за 3-е место на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отреагировал на назначение арбитра из Катара на матч за 3-е место чемпионата мира.

«Я никого не недооцениваю, но считаю, что ФИФА пошла на большой риск. Надеюсь, что после матча мы не будем комментировать действия арбитра, но также надеюсь, что с его стороны все будет корректно», — цитирует Далича Index.hr.

Главный арбитров встречи будет судья из Катара Абдулрахман Аль-Джассим.

Матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.