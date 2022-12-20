Главный тренер сборной Хорватии Далич: «Сейчас я даже счастливее, чем после матча»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался об успехе команды на ЧМ-2022 после своего возвращения домой.

«Сейчас я даже счастливее, чем после матча. Когда я увидел, что Хорватия празднует успех вместе со сборной, меня охватило чувство гордости. Этого никто не ожидал, сейчас зима, холодно, но здесь так много людей, много молодежи. Теперь эта бронза действительно как золотая. У нас отличная национальная команда и молодые игроки, но они ничего бы не сделали без таких опытных футболистов, как Модрич, Перишич, Ковачич... Они — сила», — сказал Далич.

Также он прокомментировал состояние национального футбола.

«Я думаю, что каждый город с командой первого дивизиона должен получить стадион. Сборная Хорватии заслуживает этого. То, что мы делаем, учитывая нашу инфраструктуру, это просто чудо», — добавил специалист.

Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира-2022 в Катаре, обыграв национальную команду Марокко в матче за 3-е место (2:1).