Самая жесткая мама мирового футбола. Вероник Рабьо устроила сыну веселую карьеру

Сегодня, 11:00
В футбол нынешнего полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо привел отец, Мишель Провост. К сожалению, в 2007 году он пережил инсульт и оказался парализованным, а спустя 12 лет скончался. Почти всю сознательную жизнь Адриен видел отца, прикованного к инвалидному креслу и неспособного даже говорить. Потому именно мама, Вероник, занималась делами будущего игрока сборной Франции. Точнее, плотно прикрыла родительским крылом. При ее непосредственном участии Адриен многого добился в футболе, но также и многое упустил.
Мало кто знает, но в начале карьеры Рабьо ненадолго заезжал в «Манчестер Сити». Правда, это был 2008 год, когда шейхи только приобрели английский клуб. Сам француз был в то время 13-летним вундеркиндом, которым интересовались и академии других топов. Надолго в дождливом Манчестере Рабьо не задержался — все решила мама. «Спустя шесть месяцев моего пребывания там клуб не выполнил определенные договоренности, поэтому моя мама сказала «стоп», и мы уехали домой», — вспоминал позже игрок сборной Франции.
Адриен Рабьо поиграл в нескольких юношеских командах и в итоге оказался в «ПСЖ». К тренировкам с главной командой парижан кудрявого полузащитника стали подтягивать уже в 2012 году, когда ему было всего 17. Тогда командой руководил Карло Анчелотти, именно он и позвал молодого таланта в предсезонное турне в Катар. Но Адриен туда не поехал. Почему? Потому что клуб не разрешил маме-агенту сопровождать сына.
Тем не менее, уже к началу сезона футболист получил игровое время в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. К зимнему трансферному окну 17-летний полузащитник провел девять матчей за основу парижан. В клубе решили, что Рабьо должен не сидеть под дорогими звездами, а развиваться в клубе попроще. Так появился вариант с арендой в «Тулузу». Как отмечал тренер команды в те годы Аллен Казанова, Вероник Рабьо заявила о твердом желании присутствовать на всех тренировках с участием сына (да, опять). Несмотря на свою фамилию, тренер отказал.
Спустя некоторое время, уже в 2014 году, у мамы Рабьо случился конфликт с новым главным тренером «ПСЖ» Лораном Бланом. Чемпион мира-1998 отправил молодого футболиста в резерв, что очень не понравилось Вероник. Она ждала специалиста на парковке, чтобы побеседовать с ним на этот счет. Парижский клуб был вынужден вызвать охрану во избежание потасовки.
В 2019 году снова случился инцидент с переводом Рабьо в резервную команду. Адриен отказался продлевать контракт с «ПСЖ», за что и лишился игровой практики. Тогда Вероник отметилась довольно сильной цитатой:
«Мой сын — заложник клуба. Скоро его ждут сухари, вода и темница. Его держат в заложниках, потому что он уважает свой контракт и отказался расторгать его. Адриен просит только одного — уважать его и его контракт. Он хочет поиграть где-нибудь в другом месте. Он хочет, чтобы его уважали, поскольку он уважал «ПСЖ», выходя на поле в футболке команды в течение семи сезонов», — говорила мама футболиста L'Equipe.
А дальше Вероник устроила гениальную многоходовку. Пожертвовала полугодом без футбола для Адриена (в качестве санкций «ПСЖ» убрал его из заявки), чтобы затем выдоить из «Ювентуса» контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год и еще 10 миллионов в качестве подъемных. Условия для суперзвезды, коей Рабьо никогда не являлся. Спасибо любящей маме.
Во время летнего трансферного окна-2022 новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг активно искал полузащитника. «Ювентус» согласился отдать некогда очень перспективного Адриена Рабьо всего за 15 миллионов фунтов. Однако «МЮ» не смог договориться с игроком и его мамой об условиях личного контракта. По данным The Times, семья Рабьо просила у руководства «красных дьяволов» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения, столько же получает главная звезда клуба — Бруну Фернандеш. Понятное дело, в клубе посчитали эти условия неадекватными.
Журналист издания Le Parisien Доминик Северак так описывал профессиональные отношения Вероник и Адриена Рабьо: «Она участвует во всех его решениях и навязывает их Адриену. Она полностью контролирует его».
Если Северак не ошибается, то в 2018 году решение семьи Рабьо вышло совсем глупым. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включил футболиста «ПСЖ» в предварительный состав на ЧМ в России, но оставил Рабьо в списке 11 резервистов. Обиженный полузащитник оказался от поездки на сбор национальной команды, так как не попал в основной список. Что случилось с Францией на турнире, мы все прекрасно помним.
«Его реакция удивительна. Адриен принял неправильное решение. Он сам себя наказал и сам себе выписал санкции», — сказал глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре. Так что нынешний турнир — первый шанс Рабьо стать чемпионом мира, так как в 2018-м до России он так и не доехал.
Позже Адриен все-таки вернулся в сборную. В 2021 году, уже в качестве игрока «Ювентуса», он был вызван на провальный для французов Евро-2020. Но и тут не обошлось без участия Вероник.
На том турнире Рабьо считался основным у Дидье Дешама. В трех матчах из четырех он выходил в старте, включая игру 1/8 финала со Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти). В той встрече Адриен отбегал 120 минут, но и его мама тоже проделала немалый объем работы на трибунах. По информации The Athletic, женщина разозлилась, услышав, как друзья и родственники Поля Погба активно осуждают ее сына. Позже она обвинила Погба в потере мяча при третьем голе, который позволил швейцарцам сравнять счет. Но и это не все: после серии пенальти, в которой решающий удар не реализовал Кильян Мбаппе, Вероник подошла к Вильфреду Мбаппе, отцу звезды «ПСЖ», и попросила мужчину отчитать сына, который, по ее мнению, стал слишком высокомерным.
С того момента прошло полтора года, и Рабьо стал одним из ключевых игроков сборной. Во многом из-за травм Канте и Погба. Однако трио Тшуамени — Рабьо — Гризманн отлично проявляло себя на протяжении всего турнира. Полуфинальную встречу Рабьо пропустил из-за болезни, но, по словам Дешама, к финалу он вновь будет готов и вернется в стартовый состав.
Пока что у Рабьо пять матчей, один гол и одна голевая передача на турнире. Он понимает, что другие футболисты в сборной имеют более звездный статус, поэтому компенсирует это работоспособностью и многофункциональностью. Например, в играх с Австралией, Данией и Польшей он пробежал больше всех в команде, наматывая не менее 11 километров за матч. Дешам не скрывает своего отношения к Рабьо и называет его «совершенным полузащитником». Мудрый Дидье оставил в прошлом историю с отказом ехать в сборную и полностью доверяет Рабьо. Адриен не лидер и не звезда, способная переворачивать ход матчей, но широкий набор навыков и опыт делают его незаменимым в обескровленной травмами сборной.
Удивительно, но по ходу турнира мама Рабьо ни разу не мелькнула в новостных заголовках. Вероятно, было бы по-другому, если б сын был игроком запаса. А может, боится сглазить — в воскресенье у Адриена будет идеальный шанс, чтобы навсегда заменить репутацию маменькиного сыночка на статус чемпиона мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)