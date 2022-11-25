Матч жизни для сборной Аргентины. Оставит ли Мексика Месси без шансов на трофей?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

Вряд ли бело-голубые расслабятся во втором матче подряд.

Сборная Аргентины — одна из немногих команд, в первом туре группового этапа чемпионата мира удививших всех со знаком минус. От Месси и компании ждали уверенного старта против одной из слабейших команд турнира, а обернулось все кошмаром наяву.

Теперь для продолжения борьбы за выход из группы южноамериканцам нужно как минимум не проиграть Мексике, а как максимум — победить с комфортным преимуществом. Получится ли у одного из фаворитов ЧМ добиться желаемого результата?

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Когда состоится и где смотреть матч Аргентина — Мексика

Встреча команд состоится 26 ноября на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Обслужит игру известный итальянский арбитр Даниэле Орсато.

Аргентина — Мексика: прогноз и ставка на матч ЧМ 26 ноября 2022 года

«У нас есть свой стиль игры, и мы не должны в нем сомневаться, — заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. — Да, можно получить удар, подобный тому, что нам нанесли на днях, но нам ясно, что нужно продолжать в том же духе и делать все то, что мы планировали перед игрой с Саудовской Аравией». Кажется, «Альбиселесте» не слишком переживают по поводу поражения от Саудовской Аравии — тренер и игроки уверены в своих силах.

Сил и психологической стойкости аргентинцам может добавить статистика. За всю историю выступлений на чемпионатах мира они четырежды начинали групповой этап с поражения, но не вышли в плей-офф всего однажды. А четыре года назад они вовсе набрали в стартовых двух встречах с Исландией и Хорватией всего одно очко, но в итоге благополучно залетели в 1/8 — там их остановили будущие чемпионы французы (4:3).

Еще один немаловажный фактор — успешность противостояний с Мексикой. В ХХI веке команды встречались 12 раз, и семь матчей остались за аргентинцами. Еще четыре завершились вничью и лишь один — в пользу Мексики. Причем из семи последних игр шесть забрали Месси и компания, четыре — всухую.

Букмекерская компания БЕТСИТИ высоко оценила шансы Аргентины на победу в предстоящей встрече — взять ее можно за 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех Мексики — за 6.80 (13%).

Гильермо Очоа. Фото Global Look Press

Мексиканцы выходили в плей-офф на последних семи чемпионатах мира, но их серия вполне может оборваться. Против поляков команда Херардо Мартино была энергична, но не показала цельности и не применила каких-то глубоких задумок — игра ограничилась безрезультатными навесами с флангов и нескончаемыми навесами. Европейцы легко отбились.

Максимальную сосредоточенность наверняка покажут и аргентинцы — расслабляться им теперь нельзя. А Лео Месси и Лаутаро Мартинес должны доказать, что их не зря записали в списки возможных MVP турнира и в фавориты гонки бомбардиров. Здорово было бы продолжить результативную серию против мексиканцев: в семи последних матчах «Альбиселесте» неизменно забивали этому сопернику больше одного мяча.

Прогноз от «СЭ»: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.98.

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