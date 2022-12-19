БЕТСИТИ подвел итоги ЧМ-22: 28 млн рублей с пяти ставок, Англия — Иран — самый прибыльный матч для игроков

В Катаре завершился чемпионат мира – победу одержала сборная Аргентины. По завершении турнира букмекерская компания БЕТСИТИ подвела его главные итоги.

В компании рассказали о самых крупных выигрышах игроков. Возглавил список выигрыш с матча Нидерланды – Аргентина. Игрок поставил 500 000 рублей на точный счет 2:2 за огромный коэффициент 20.0. Клиент БЕТСИТИ нервничал до последних секунд, но на 11-й компенсированной минуте Вегхорст оформил дубль и перевел игру в овертайм – 2:2.

БЕТСИТИ.

Самым прибыльным для игроков БЕТСИТИ стал матч Англия – Иран. Уверенная победа фаворита со счетом 6:2 и обилие голов позволили игрокам переиграть букмекера на 72%. В финале ЧМ клиенты БЕТСИТИ также остались в большом плюсе. Этот матч занял второе место по прибыли с 37%.

БЕТСИТИ.

Больше всего ставок пришлось на матч Франция – Аргентина. Эта игра вызвала самый большой ажиотаж у игроков. 6.5% ставок на ЧМ в БЕТСИТИ было принято именно на эту встречу. 30% ставок в финале пришлось на Аргентину, 30% – на ничью, 40% – на Францию. У ближайшего конкурента – матч Нидерланды – Аргентина – 3.9%.

БЕТСИТИ.

Интересно, как распределялись ставки на победителя турнира в долгосрочной линии БЕТСИТИ. До начала ЧМ-22 игроки считали фаворитом Бразилию (27.4%). Зато после группового этапа ситуация изменилась – на первое место вырвались аргентинцы. На Аргентину были принято 24.2% ставок, Бразилию – 22.2%, а Франция не входила даже в топ-5.

БЕТСИТИ.

БЕТСИТИ.

По словам старшего аналитика трейдинга БЕТСИТИ Владимира Сидорова, ЧМ-22 по обороту ставок превзошел не только Евро-21, но и домашний для России ЧМ-18.

«ЧМ-2022 – главное событие года. По обороту текущий мундиаль на 31% превзошел даже ЧМ-2018, к которому был огромный интерес из-за проведения турнира в России и участия нашей сборной.

Мы старались радовать игроков максимально широкой линией и высокими коэффициентами. Видим, что они по достоинству оценили нашу работу. В будущем готовим еще больше приятных сюрпризов для игроков! » , – сказал старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров.