Фанатка Аргентины оголила грудь прямо на трибуне, а Мисс Хорватия хвасталась формами в обтягивающих лосинах. Чем запомнились девушки на ЧМ в Катаре

Строгие катарцы снисходительно отнеслись к женской красоте.

Перед началом чемпионата мира считалось, что в Катаре совершенно неприемлемо то, что уже давно стало неотъемлемой частью каждого турнира, — провокационное поведение и наряды болельщиц, которые таким образом пытаются прославиться на весь мир. Дресс-код для гостей ЧМ гласил, что живот, плечи и колени должны быть прикрыты, а обтягивающая одежда и декольте не приветствовались. Женам и подругам футболистов сборной Англии даже наняли стилиста, который подбирал образы, соответствующие приличиям.

В реальности все было не так строго, и охотницы за славой смогли ее получить. Первой прочность местных законов проверила хорватка Ивана Кнолл, сразу же нарушив два пункта — впервые она появилась на матче как раз в обтягивающем платье и с внушительным декольте.

Ивана Кнолл. Фото Соцсети

Эффектная девушка выдумывала новый образ для каждого матча. Скромным ни один из них не назовешь.

Реакцией общественности стал ожидаемый негатив, но коснулся он только соцсетей хорватки. Ей писали оскорбительные комментарии и желали ареста, однако дальше дело не пошло. Местные власти решили не наказывать болельщицу, которая в итоге стала одним из символов турнира.

Похожим образом развивалась история британской блогерши Астрид Уэтт. Болельщица «Челси» и сборной Англии приходила на игры не по дресс-коду, но также столкнулась с осуждением лишь в интернете.

Астрид Уэтт. Фото Соцсети

Наконец, в финале, когда Месси и Ко выиграли серию пенальти и ликовали на поле, аргентинская фанатка в порыве эмоций сорвала с себя футболку и начала размахивать ею над головой. Взгляды всех, естественно, оказались устремлены не на футболку. Друзья девушки попытались прикрыть ее флагом, но было уже поздно. Казалось бы, этот случай переходит все границы, но...

Британские СМИ заявили, что девушку вывели со стадиона и ей грозит арест, но такие прогнозы звучали и во всех предыдущих случаях.

Среди «нарушительниц» также можно было заметить подругу Тео Эрнандеса Зое Кристофоли с оголенным животом, девушку Кевина Траппа супермодель Изабель Гулар в обтягивающих велосипедках и с открытыми коленями или неизвестную мексиканскую красотку и ее декольте. Наказали ли их? Нет.

Зое Кристофоли. Фото Reuters Фото Reuters

Изабель Гулар. Фото AFP

Мексиканская болельщица. Фото Reuters

Катар закрыл глаза на некоторые вольности приехавших в гости болельщиц, дабы не портить атмосферу большого футбольного праздника. Тем более что других действующих запретов было предостаточно.