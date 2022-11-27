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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Неймар из-за травмы выбыл до конца группового этапа. Винисиус и Ришарлисон не позволят Бразилии провалиться как в 2014-м?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
Неймар.
Фото Global Look Press
Неймар в матче против Сербии.
Фото Global Look Press
Фол Неманьи Гуделя на Неймаре.
Фото Global Look Press
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На домашнем мундиале пентакампеоны без лидера проиграли оба матча.

Неймар получил повреждение во встрече первого тура с Сербией — на самом звездном игроке пентакампеонов нарушили правила девять раз. Нападающий «ПСЖ» покинул поле на 79-й минуте. Теперь он пропустит ближайшую встречу со Швейцарией и заключительную — с Камеруном.

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Когда состоится и где смотреть матч Бразилия — Швейцария

Встреча главного фаворита чемпионата мира с командой экс-тренера «Спартака» Мурата Якина состоится 28 ноября в Дохе на «Стадионе 974» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск. Обслужит матч бригада арбитров из Сальвадора во главе с Иваном Бартоном.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Швейцария

Бразилия — Швейцария: прогноз и ставка на матч ЧМ 28 ноября 2022 года

Сборная Бразилии показывает восхитительные результаты в последние несколько лет: после поражения от Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2018 пентакампеоны провели 31 официальный матч и победили в 24 из них. Еще шесть встреч завершились вничью, а единственное поражение случилось в финале Кубка Америки-2021 от Аргентины (0:1).

Неймар появился на поле только в 17 играх, но все равно выдал шикарную статистику: оформил 10+11 по системе «гол + пас». Он доказал, что является лидером этой команды. Как и в матче против Сербии: форвард «ПСЖ» подхватывал мяч в центре поля, мучил соперников дриблингом и неоднократно раскручивал атаки. В одном из эпизодов во втором тайме только жесткий подкат Неманьи Гуделя помешал Неймару ворваться в штрафную и открыть счет.

Одно из нарушений предварительно выбило Жуниора из игры до конца группового этапа, однако гарантий его возвращения в строй никто не дал. «У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, товарищам по команде и себе. Ждать, пока враг расправится со мной? Никогда! Я сын Божий, моя вера не иссякнет», — написал в соцсетях футболист.

Фол Неманьи Гуделя на Неймаре. Фото Global Look Press
Фол Неманьи Гуделя на Неймаре.
Фото Global Look Press

В последний раз Неймар оставил Бразилию из-за травмы на крупном турнире в 2014 году. На домашнем мундиале форвард провел пять матчей и забил четыре гола, но повредил позвоночник в четвертьфинале против Колумбии. В полуфинал пентакампеоны вышли, но дальше без лидера их ждало фиаско: в 1/2 они пропустили семь мячей от Германии (1:7), а в битве за бронзу проиграли 0:3 Нидерландам. С Неймаром в составе бразильцы наверняка оказались бы значительно крепче.

Первая проверка без волшебника на этом турнире для Бразилии состоится против Швейцарии. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что отсутствие Неймара сильно не скажется на результате — Бразилия очевидный фаворит. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (23%), успех европейской сборной — за 7.20 (13%).

Криштиану Роналду и&nbsp;Жоау Феликс. Португалия — Уругвай: Суарес и Роналду обеспечат матчу высокую результативность

Судя по всему, в 2022 году Бразилия слишком мощна и достаточно независима от Неймара, чтобы уступать середнякам из Европы и даже более серьезным командам. В заявке хватает больших и достаточно опытных футболистов, которые вполне могут перехватить лидерство: например, Винисиус (стал боссом «Реала» в отсутствие Бензема), Ришарлисон (автор дубля в игре с Сербией) или Габи Жезус — неоднократный чемпион АПЛ и человек, который в этом сезоне тащит «Арсенал».

У Тите достаточно резервов, чтобы заменить любого футболиста в любой линии без глобальной потери качества. А это значит, что Бразилия должна как минимум делать три из трех в группе. Дальше — будет видно.

Прогноз от «СЭ»: Ф1(-1) за 1.90 (в случае победы Бразилии с разницей в один мяч сумма ставки вернется на счет).

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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