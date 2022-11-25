ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов

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По данным Independent, ФИФА добилась от властей Катара разрешения поддержки ЛГБТ-сообществ, и со второго тура запрет на радужные флаги снят. Комитет турнира по вопросам безопасности и охраны больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки у болельщиков и гостей Катара.
Радужные цвета стали чуть ли не главным поводом для напряжения на турнире, вызвав ряд протестов у европейских сборных, которые хотели выйти на поле с капитанскими повязками One Love.
У некоторых болельщиков и журналистов в Катаре были конфискованы предметы одежды с радужной символикой. The Independent рассказал о случаях, когда валлийские фанаты были задержаны из-за того, что носили цвета флага страны — красный, желтый, белый и зеленый.
Национальные федерации подняли этот вопрос в ФИФА, и в ответ им сообщили о том, что федерация направила соответствующее уведомление и получила гарантии от комитета по безопасности турнира, что «радужные» предметы больше не будут конфискованы.
При этом у федераций все равно есть опасения, можно ли полагаться на эти гарантии от катарской стороны, учитывая все организационные проблемы на турнире.
На фоне разрешения радужных цветов ФИФА запретила англичанам использовать костюмы крестоносцев на стадионах. По данным The Times, фанаты сборной Англии на матч с США планировали прийти в кольчугах с пластиковыми мечами и щитами с крестом святого Георгия, но их предупредили о том, что им не разрешат войти на стадион «Аль-Байт».
Крест святого Георгия использовался во время крестовых походов и был символом рыцарей и знати, а впоследствии был изображен на флагах некоторых стран, в том числе Англии.
«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительными по отношению к мусульманам», — приводит издание заявление ФИФА.
В первом туре уже был инцидент, когда англичан в костюмах крестоносцев не пустили на стадион на матч Англии с Ираном.
Иман Атта, директор британского проекта Tell Mama по борьбе с исламофобией, рассказала изданию The Telegraph: «Наши болельщики должны помнить, что есть вещи, которые могут оскорбить граждан Катара — например, публичное распитие спиртных напитков или исторические костюмы тамплиеров-крестоносцев, которые оставили свой отпечаток в истории региона».
Федерация футбола Англии не отпускает тему цветных повязок One Love — в знак протеста против любых форм дискриминации. ФИФА запретила носить эти повязки и пригрозила санкциями.
По данным The Guardian, речь могла идти не только о желтой карточке для футболиста с повязкой, но и о приостановке начала матча и длительной дисквалификацией игрока. Ни одна из стран не была готова поставить своих футболистов в такое положение. Источник сообщил, что капитаны рисковали бы «неограниченной ответственностью», если бы они нарушили предупреждения ФИФА.
Потому немецкая сборная решила закрыть рты руками на командном фото. Это был жест в адрес ФИФА, которая запрещает сборным выражать свою позицию. Немецкий футбольный союз намерен судиться в CAS против ФИФА, чтобы получить юридическое разрешение выйти с повязками.
Примечательно, что в самой сборной из-за политических акций произошел раскол. По данным Sport1.de, вечером перед матчем с Японией ведущие игроки сборной Германии провели встречу и в течение часа обсуждали, какой жест им показать перед стартовым свистком. На встрече были Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Томас Мюллер. При этом молодых игроков сборной Германии эта история с жестами вовсе раздражает, они бы предпочли не участвовать в подобных акциях и хотели бы сосредоточиться на футболе.
В итоге Германия, которая была серьезно занята своим политическим жестом перед матчем, саму игру проиграла со счетом 1:2. После сенсационного поражения от Японии по теме повязок лаконично выступил экс-тренер немцев Йоахим Лев.
— Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план, — сказал он «Российской газете».