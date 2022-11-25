ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов

Радужные флаги разрешены со второго тура ЧМ. Катар дал ФИФА гарантии.

По данным Independent, ФИФА добилась от властей Катара разрешения поддержки ЛГБТ-сообществ, и со второго тура запрет на радужные флаги снят. Комитет турнира по вопросам безопасности и охраны больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки у болельщиков и гостей Катара.

Радужные цвета стали чуть ли не главным поводом для напряжения на турнире, вызвав ряд протестов у европейских сборных, которые хотели выйти на поле с капитанскими повязками One Love.

У некоторых болельщиков и журналистов в Катаре были конфискованы предметы одежды с радужной символикой. The Independent рассказал о случаях, когда валлийские фанаты были задержаны из-за того, что носили цвета флага страны — красный, желтый, белый и зеленый.

Национальные федерации подняли этот вопрос в ФИФА, и в ответ им сообщили о том, что федерация направила соответствующее уведомление и получила гарантии от комитета по безопасности турнира, что «радужные» предметы больше не будут конфискованы.

При этом у федераций все равно есть опасения, можно ли полагаться на эти гарантии от катарской стороны, учитывая все организационные проблемы на турнире.

Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт с повязкой на матче датчан против Туниса на ЧМ-2022. Фото Reuters Фото Reuters

ФИФА просит англичан не носить костюмы крестоносцев. Болельщиков в обличье рыцарей не пускают на стадионы

На фоне разрешения радужных цветов ФИФА запретила англичанам использовать костюмы крестоносцев на стадионах. По данным The Times, фанаты сборной Англии на матч с США планировали прийти в кольчугах с пластиковыми мечами и щитами с крестом святого Георгия, но их предупредили о том, что им не разрешат войти на стадион «Аль-Байт».

Крест святого Георгия использовался во время крестовых походов и был символом рыцарей и знати, а впоследствии был изображен на флагах некоторых стран, в том числе Англии.

«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительными по отношению к мусульманам», — приводит издание заявление ФИФА.

В первом туре уже был инцидент, когда англичан в костюмах крестоносцев не пустили на стадион на матч Англии с Ираном.

Иман Атта, директор британского проекта Tell Mama по борьбе с исламофобией, рассказала изданию The Telegraph: «Наши болельщики должны помнить, что есть вещи, которые могут оскорбить граждан Катара — например, публичное распитие спиртных напитков или исторические костюмы тамплиеров-крестоносцев, которые оставили свой отпечаток в истории региона».

Болельщики сборной Англии в Дохе. Фото Reuters

А что с цветными повязками у капитанов Англии и Германии?

Федерация футбола Англии не отпускает тему цветных повязок One Love — в знак протеста против любых форм дискриминации. ФИФА запретила носить эти повязки и пригрозила санкциями.

По данным The Guardian, речь могла идти не только о желтой карточке для футболиста с повязкой, но и о приостановке начала матча и длительной дисквалификацией игрока. Ни одна из стран не была готова поставить своих футболистов в такое положение. Источник сообщил, что капитаны рисковали бы «неограниченной ответственностью», если бы они нарушили предупреждения ФИФА.

Потому немецкая сборная решила закрыть рты руками на командном фото. Это был жест в адрес ФИФА, которая запрещает сборным выражать свою позицию. Немецкий футбольный союз намерен судиться в CAS против ФИФА, чтобы получить юридическое разрешение выйти с повязками.

Примечательно, что в самой сборной из-за политических акций произошел раскол. По данным Sport1.de, вечером перед матчем с Японией ведущие игроки сборной Германии провели встречу и в течение часа обсуждали, какой жест им показать перед стартовым свистком. На встрече были Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Томас Мюллер. При этом молодых игроков сборной Германии эта история с жестами вовсе раздражает, они бы предпочли не участвовать в подобных акциях и хотели бы сосредоточиться на футболе.

В итоге Германия, которая была серьезно занята своим политическим жестом перед матчем, саму игру проиграла со счетом 1:2. После сенсационного поражения от Японии по теме повязок лаконично выступил экс-тренер немцев Йоахим Лев.

— Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план, — сказал он «Российской газете».