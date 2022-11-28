«Отец, брат, болельщик и психотерапевт. Он для нас — все». Невообразимая история тренера сборной Канады

Обозреватель «СЭ» — о Джоне Хердмане, первом тренере в истории, работавшем в финальных стадиях ЧМ с женской и мужской сборными.

«В первый же день, как он пришел, он сказал, что мы будем участвовать в чемпионате мира. Он заставил нас в это поверить, и мы поверили. Он — потрясающий тренер, психотерапевт, брат, отец, болельщик. Он для нас — все. Я вместе с ним вот уже четыре года, а у меня ощущение, что мы вместе всю жизнь.

Он умеет так вселить уверенность, так зарядить позитивной энергией, что это вообще невероятно. Я в сборной уже 12 лет, и не думаю, что до него у нас был хоть один тренер с таким огромным зарядом энергии и позитива. Невероятно. Он реализует все лучшее, что есть в каждом из нас. Сегодня нам не повезло, но мы продолжаем бороться, продолжаем работать — и все еще впереди".

Рад, что своим вопросом вызвал у участника чемпионата мира этот сильнейший, по-моему, монолог. Его произнес основной вратарь сборной Канады, родившийся в Хорватии, 35-летний серб Милан Борян. Я спросил у него, какую роль главный тренер сыграл в том, что Канада впервые с 1986 года попала на ЧМ и, пусть проиграла оба матча, но показала себя смелой и задорной командой. Герой монолога голкипера «Црвены звезды» — главный тренер канадцев Джон Хердман.

Хердман, человек ростом 165 см из депрессивного города Консетта на севере Англии, где когда-то закрылось градообразующее сталелитейное предприятие, тысячи людей стали безработными и взметнулась преступность, не захотел оставаться там всю жизнь. Он отучился в Лидсе на тренера и в двадцать с копейками поехал изучать футбол Южной Америки. Вернувшись, устроился физруком в местный универ, а потом открыл школу бразильского футбола. Она стала популярна, его позвали в академию «Сандерленда».

Джон Хердман. Фото Reuters

Три года там — и научный руководитель университета зовет Хердмана с собой на работу в Новую Зеландию. Джону — 26, он не видит для себя перспектив в Англии, потому что там даже на уровне академии «Сандерленда» нужны люди, игравшие на приличном уровне, и тут же соглашается ехать на край света. Где сначала обучает тренеров, а потом сам принимает женскую сборную. Под руководством Хердмана мастера мотивационных речей на все случаи жизни, команда растет, приемлемо играет на Олимпиаде, но потолок у нее все равно невысок. Тем не менее его замечают в Канаде и предлагают возглавить женскую (и находящуюся на спаде) сборную страны.

Хердман приводит ее к двум подряд бронзовым медалям на Олимпиадах — в Лондоне и Рио. И получает одновременно два предложения. Сначала — возглавить женскую сборную Англии, своей родины, да еще за деньги, каких он никогда в жизни не видел. А потом — мужскую сборную Канады, чья федерация футбола, узнав об английском варианте, не хотела Джона лишаться!

Он долго мучился и в итоге решил остаться в Канаде. Потому что второго шанса работать в мужском футболе, да еще и со сборной, никого никогда в нем прежде не тренируя, у него бы не было.

И на первой же тренировке в начале 2018-го он произнес те слова, которые процитировал мне Борян: «Мы будем участвовать в чемпионате мира». Многие игроки сочли его безумцем — ведь в последний раз Канада играла на ЧМ 36 лет назад. А последним ее матчем были 0:2 от сборной СССР — страны, которой уже 31 год не существует.

Перед первой официальной игрой с Виргинскими островами он поставил задачу побить рекорд сборной по голам. Капитан подошел к нему и усомнился в правильности такого подхода. Хердман ответил, что есть два пути — гулять по холмам и взбираться в горы, и он предпочитает второй. А если капитан не верит, то пусть сдает повязку. В итоге рекорд в том цикле был побит дважды — сначала с Виргинскими островами (8), а затем с Каймановыми (11).

Была еще история с дракой на тренировке, за сам факт которой он не сказал игрокам ни слова, а напихал совсем за другое — что дрались группировками: латиноамериканцы против афроканадцев, например. «Канада — мультикультурная страна. Если мы не будем все вместе, то при первых сложностях развалимся», — говорил тренер. И ему снова поверили. Он был убедителен.

Джон Хердман. Фото Reuters

Хердман смог уговорить с полдюжины парней хотя бы с небольшими канадскими корнями, которые могли выбрать и другие сборные. Он впервые за много десятилетий обыграл США и Мексику. Он внушил команде атакующий менталитет. Может, слишком наивный для того, чтобы, даже играя с преимуществом, побеждать Бельгию или чтобы, открыв счет, долго удерживать такой игровой порыв с Хорватией. Но отбиваться он не стал бы никогда.

После матча с Бельгией Хердман собрал свою команду на поле в круг и что-то ей энергично внушал. На пресс-конференции с ошеломляющей степенью откровенности объяснил что. «Мы поимеем (сказано было жестче — словом fuck) Хорватию!»

Хорваты предсказуемо оскорбились и завелись, для них это стало дополнительной мотивацией, и на 0:1 от Дэвиса из «Баварии» на второй минуте ответили четырьмя голами: рано их посчитали старыми и списали со счетов!

Но Хердман не пожалел ни об одном сказанном слове. Он посчитал их продолжением процесса обучения. Он идет своим путем, и ему не важно, как где-то принято себя вести и что говорить. Там, где принято, он не играл и не тренировал.

Джон — первый тренер в мировой футбольной истории, который работал главным тренером и на женском, и на мужском чемпионатах мира. Это уже невероятно!

Через четыре года Канада будет одной из трех стран наряду с США и Мексикой, которые примут мировое первенство. К тому времени она, сейчас очень молодая, заматереет. А сам Хердман, надеюсь, никуда не уйдет. Поставит перед футболистами новую задачу, которая их снова удивит. И выполнит ее.