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Сегодня, 18:00

«Отец, брат, болельщик и психотерапевт. Он для нас — все». Невообразимая история тренера сборной Канады

Игорь Рабинер
Обозреватель
Джон Хердман.
Фото Reuters
Джон Хердман.
Фото Reuters
Джон Хердман.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» — о Джоне Хердмане, первом тренере в истории, работавшем в финальных стадиях ЧМ с женской и мужской сборными.

«В первый же день, как он пришел, он сказал, что мы будем участвовать в чемпионате мира. Он заставил нас в это поверить, и мы поверили. Он — потрясающий тренер, психотерапевт, брат, отец, болельщик. Он для нас — все. Я вместе с ним вот уже четыре года, а у меня ощущение, что мы вместе всю жизнь.

Он умеет так вселить уверенность, так зарядить позитивной энергией, что это вообще невероятно. Я в сборной уже 12 лет, и не думаю, что до него у нас был хоть один тренер с таким огромным зарядом энергии и позитива. Невероятно. Он реализует все лучшее, что есть в каждом из нас. Сегодня нам не повезло, но мы продолжаем бороться, продолжаем работать — и все еще впереди".

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Рад, что своим вопросом вызвал у участника чемпионата мира этот сильнейший, по-моему, монолог. Его произнес основной вратарь сборной Канады, родившийся в Хорватии, 35-летний серб Милан Борян. Я спросил у него, какую роль главный тренер сыграл в том, что Канада впервые с 1986 года попала на ЧМ и, пусть проиграла оба матча, но показала себя смелой и задорной командой. Герой монолога голкипера «Црвены звезды» — главный тренер канадцев Джон Хердман.

Хердман, человек ростом 165 см из депрессивного города Консетта на севере Англии, где когда-то закрылось градообразующее сталелитейное предприятие, тысячи людей стали безработными и взметнулась преступность, не захотел оставаться там всю жизнь. Он отучился в Лидсе на тренера и в двадцать с копейками поехал изучать футбол Южной Америки. Вернувшись, устроился физруком в местный универ, а потом открыл школу бразильского футбола. Она стала популярна, его позвали в академию «Сандерленда».

Джон Хердман. Фото Reuters
Джон Хердман.
Фото Reuters

Три года там — и научный руководитель университета зовет Хердмана с собой на работу в Новую Зеландию. Джону — 26, он не видит для себя перспектив в Англии, потому что там даже на уровне академии «Сандерленда» нужны люди, игравшие на приличном уровне, и тут же соглашается ехать на край света. Где сначала обучает тренеров, а потом сам принимает женскую сборную. Под руководством Хердмана мастера мотивационных речей на все случаи жизни, команда растет, приемлемо играет на Олимпиаде, но потолок у нее все равно невысок. Тем не менее его замечают в Канаде и предлагают возглавить женскую (и находящуюся на спаде) сборную страны.

Хердман приводит ее к двум подряд бронзовым медалям на Олимпиадах — в Лондоне и Рио. И получает одновременно два предложения. Сначала — возглавить женскую сборную Англии, своей родины, да еще за деньги, каких он никогда в жизни не видел. А потом — мужскую сборную Канады, чья федерация футбола, узнав об английском варианте, не хотела Джона лишаться!

Он долго мучился и в итоге решил остаться в Канаде. Потому что второго шанса работать в мужском футболе, да еще и со сборной, никого никогда в нем прежде не тренируя, у него бы не было.

27&nbsp;ноября. Хорватия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 4:1. Хорватия выбила с ЧМ-2022 «чемпиона сердец». Канада понравилась всем, но едет домой

И на первой же тренировке в начале 2018-го он произнес те слова, которые процитировал мне Борян: «Мы будем участвовать в чемпионате мира». Многие игроки сочли его безумцем — ведь в последний раз Канада играла на ЧМ 36 лет назад. А последним ее матчем были 0:2 от сборной СССР — страны, которой уже 31 год не существует.

Перед первой официальной игрой с Виргинскими островами он поставил задачу побить рекорд сборной по голам. Капитан подошел к нему и усомнился в правильности такого подхода. Хердман ответил, что есть два пути — гулять по холмам и взбираться в горы, и он предпочитает второй. А если капитан не верит, то пусть сдает повязку. В итоге рекорд в том цикле был побит дважды — сначала с Виргинскими островами (8), а затем с Каймановыми (11).

Была еще история с дракой на тренировке, за сам факт которой он не сказал игрокам ни слова, а напихал совсем за другое — что дрались группировками: латиноамериканцы против афроканадцев, например. «Канада — мультикультурная страна. Если мы не будем все вместе, то при первых сложностях развалимся», — говорил тренер. И ему снова поверили. Он был убедителен.

Джон Хердман. Фото Reuters
Джон Хердман.
Фото Reuters

Хердман смог уговорить с полдюжины парней хотя бы с небольшими канадскими корнями, которые могли выбрать и другие сборные. Он впервые за много десятилетий обыграл США и Мексику. Он внушил команде атакующий менталитет. Может, слишком наивный для того, чтобы, даже играя с преимуществом, побеждать Бельгию или чтобы, открыв счет, долго удерживать такой игровой порыв с Хорватией. Но отбиваться он не стал бы никогда.

После матча с Бельгией Хердман собрал свою команду на поле в круг и что-то ей энергично внушал. На пресс-конференции с ошеломляющей степенью откровенности объяснил что. «Мы поимеем (сказано было жестче — словом fuck) Хорватию!»

Хорваты предсказуемо оскорбились и завелись, для них это стало дополнительной мотивацией, и на 0:1 от Дэвиса из «Баварии» на второй минуте ответили четырьмя голами: рано их посчитали старыми и списали со счетов!

Никлас Фюллькруг. Новый герой Германии. Фюллькруг попал в сборную в 29 лет и сократил зарплату, когда мог требовать больше денег

Но Хердман не пожалел ни об одном сказанном слове. Он посчитал их продолжением процесса обучения. Он идет своим путем, и ему не важно, как где-то принято себя вести и что говорить. Там, где принято, он не играл и не тренировал.

Джон — первый тренер в мировой футбольной истории, который работал главным тренером и на женском, и на мужском чемпионатах мира. Это уже невероятно!

Через четыре года Канада будет одной из трех стран наряду с США и Мексикой, которые примут мировое первенство. К тому времени она, сейчас очень молодая, заматереет. А сам Хердман, надеюсь, никуда не уйдет. Поставит перед футболистами новую задачу, которая их снова удивит. И выполнит ее.

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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
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0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
П1 5.70 X 3.60 П2 1.75
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.05 X 14.0 П2 68.0
-
-
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 2.00 X 3.40 П2 4.40
-
-
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.23 X 6.50 П2 17.0
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.44 X 3.20 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.50 П2 1.47
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 7.70 X 4.10 П2 1.53
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.20 X 4.40 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.00 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.90 X 4.30 П2 1.69
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.80 X 3.40 П2 2.65
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.80 X 4.50 П2 1.48
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 26.0 X 11.5 П2 1.11
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.90 X 4.50 П2 1.58
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.00 X 3.70 П2 1.80
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.5 X 6.30 П2 1.28
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.50 X 3.40 П2 3.00
-
-
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		1 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		1 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		2 3 (2 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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