Худший матч ЧМ-2022. Хорватия и Марокко заслужили свист

Третья нулевая ничья в Катаре — и самая унылая.

Две замены за год

Чуть больше года назад сборная России проводила решающий матч отборочного турнира чемпионата мира. Вы едва ли забыли подробности той встречи: нам было достаточно ничьей с Хорватией, но поздний автогол Кудряшова на чудовищном газоне в Сплите убил надежды российских болельщиков на прямую путевку в Катар. Потом сборную отстранили от стыковых матчей, но лишать нас забронированного места ФИФА было бы тяжелее. Если не морально, то юридически.

При этом, конечно, Хорватия заслужила сыграть на главном турнире года. Вице-чемпионы мира солидно смотрелись и в нашей отборочной группе, и на Евро-2020, хотя им предрекали тяжелую смену поколений.

У Хорватии нестабильные результаты: она может проиграть Австрии дома 0:3, а может победить Францию и Данию в гостях. Зато стабильный состав: с матча против России прошел год, а в основном составе было лишь два отличия — в воротах вышел Ливакович вместо Грбича, а в средней линии появился Ковачич (с Россией он не играл из-за травмы). Разумеется, с первых минут играл и Ловрен — один из двух представителей РПЛ на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич. Фото Global Look Press

Повреждение Влашича

В России хорватских болельщиков хватало, но в первом же матче в Катаре они столкнулись с жестким сопротивлением. Марокканцы на стадионе если и не превосходили соперников, то точно перекрикивали их — каждый пас арабской сборной «Аль-Байт» встречали восторгом, а европейцев, напротив, освистывали.

При этом именно хорваты владели мячом больше, но создавать моменты им было тяжело. Сборная Марокко оборонялась в среднем блоке 4-5-1 и мало что позволяла конструировать на своей половине поля. В первые 20 минут команда Златко Далича вообще создала лишь один полумомент, когда Перишич решился на удар с дальней дистанции. Только к концу первой половины встречи хорваты показали всю атакующую мощь: один Влашич мог забить дважды, но вратарь африканцев Буну сорвал аплодисменты.

Влашич вообще казался одним из самых заметных на поле. Экс-полузащитник ЦСКА был едва ли не единственным в обеих командах, кто хотя бы пытался ускоряться. Правда, в конце первого тайма Никола получил небольшое повреждение, из-за которого покинул поле в перерыве.

Лука Модрич в матче против Марокко. Фото Global Look Press

Низкие скорости

По игре марокканцев впереди сложно сформулировать четкое мнение. Арабская сборная обладает одной из лучших пар фланговых защитников на турнире, но Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария») совсем не показывали свои лучшие качества. Африканцы действовали максимально осторожно и отказались от острых контратак, которые могли бы стать их козырем. На этом фоне контрастно смотрелся Модрич, который в 37 лет поднимался чуть ли не в переднюю линию прессинга. Хорватский ветеран выполнял чужую работу, а марокканцы не играли даже на своих лучших качествах.

После перерыва мало что поменялось в лучшую сторону. Позиционные атаки вообще перестали быть острыми, а всю опасность взяли на себя стандартные положения. «Шашечные» исполняли неплохие угловые, но Буну со всем справлялся, а марокканцы запомнились мощным выстрелом Хакими после розыгрыша штрафного. Хорваты продолжали контролировать мяч, но к середине второго тайма их стерильное владение, кажется, стали освистывать не только марокканцы.

Удивительно, но до финального свистка ни одна команда так и не переключилась с первой передачи. Скорости игры были такими, как в каком-нибудь ноябрьском матче второй лиги — как следствие, не возникало и никаких опасных моментов. Судя по всему, обе стороны устроила ничья. Обнадеживает лишь то, что для выхода из группы им обязательно нужно побеждать и подобная картина едва ли повторится.