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Сегодня, 10:45

Победа Аргентины не справедлива. И вот почему

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Лионель Месси реализует 11-метровый удар в финале чемпионата мира-2022.
Фото Reuters
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Дискуссия о статусе серий пенальти давно назрела.

Конечно, заголовок — для привлечения внимания, вы правы. Но только потому, что любая статья, начинающаяся со слова «Месси» или «Аргентина», соберет больше кликов, чем трактат о проблематике футбольных правил.

Между тем дискуссия о серии пенальти и ее статусе совсем не умерла — наоборот, за последние годы написаны многие научные статьи, есть целые сайты, посвященные альтернативам серии пенальти (и там предлагают не очевидные буллиты, а многое другое). Собственно, и «золотой гол» был попыткой уйти от пенальтийной зависимости. В ФИФА даже работала специальная рабочая группа под руководством Франца Беккенбауэра. Работала она, правда, по инициативе Зеппа Блаттера, который после финала чемпионата мира-2006 признал, что серии пенальти — «трагедия». И даже предложил переигровку финалов или сокращение составов на поле после 120 минут. После его ухода группа исчезла так же, как сборная Франции в первые 80 минут финала с Аргентиной.

Сами послематчевые пенальти ведь тоже когда-то появились — в 1968 году, и инициировал их... Израиль. После поражения в 1/4 финала Олимпиады по жребию федерация этой страны предложила такой способ выявления победителей при ничьих. Раньше проводили переигровки и следом бросали монету.

По крайней мере тестировать варианты замены серий пенальти надо — по двум причинам.

Два чемпиона мира, новый и&nbsp;предыдущий&nbsp;&mdash; Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе во&nbsp;время финального матча ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре.

Пенальти становятся ключевым фактором мирового футбола

Во-первых, потому что ее вес за последние годы вырос многократно. До чемпионата мира 1994 года серий пенальти в финалах чемпионата мира в принципе не было. На Евро единственную серию били в 1976-м. В 2021-2022 годах оба ключевых турнира завершились 11-метровыми ударами — год назад Италия обыграла в них Англию 3:2.

В 2010 году на чемпионате мира пробили две серии пенальти. В 2014-м и 2018-м — по 4. В Катаре — уже 5, и это новый рекорд. На Евро также стало больше серий пенальти — и легко догадаться, из-за чего: после увеличения числа участников до 24 и добавления стадии 1/8 финала вероятность их проведения сильно выросла. Даже в Кубке Америки за последние четыре финала дважды били серии пенальти — после одной из них Лионель Месси в сердцах «завершил» карьеру в сборной. Ими же закончились последние финалы турниров сборных еще на двух континентах — в Африке и Океании. На чемпионате мира-2026 будет 48 команд и еще больше матчей на вылет, вероятно, не обойтись без 1/16 финала, что сделает пенальти еще более частыми и весомыми. Их и в самой игре становится больше, что показал прошедший чемпионат мира. Покуда правит ВАР, эта тенденция сохранится.

Можно говорить, что в футболе в принципе усиливаются ничейные тенденции. Последние четыре финала чемпионата мира из пяти переходили в овертаймы. Отчасти это можно сравнить с шахматами — технологии анализа выросли настолько, что изучить сильного соперника и организовать идеальную против него игру стало более чем возможно.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Пенальти — не лотерея

Но вторая причина не менее важна — пенальти вовсе не лотерея, как принято по-обывательски считать. Это доказано математическими моделями. Во-первых, от 60% до 70% серий пенальти (в зависимости от выборки) выиграли команды, бьющие первыми — это очень высокий процент корреляции. Поэтому в футболе уже обсуждался переменный порядок пробития: 1-2-2-1-1-2-2-1-1-2 — его, например, предлагал Жерар Пике после Евро-2016, и он уже был реализован на разных турнирах. Так называемая АВВА.

Научные исследования даже установили, что молодые игроки исполняют пенальти лучше возрастных и, наоборот, более опытные вратари отражают лучше молодых. И даже так: сборные из стран с коллективистской культурой бьют лучше, чем индивидуалисты. Не более чем забавные факты, но с долей повода для дискуссии.

В Норвежской Высшей школе спортивной науки даже работает целый доктор Гейр Йордет, который изучает психологические аспекты исполнения пенальти. Он установил, что сразу после свистка игроки забивают реже, чем после паузы — так как сразу после свистка бьют обычно подверженные стрессу игроки, у которых наблюдается нарушение автоматизма реакций в деятельности, которая им была привычна. Побыстрее пробить — попытка уйти от данного стресса, а на самом деле — нарушение механизма саморегуляции организма. Даже несколько глубоких вдохов могут вытащить человека из стрессового состояния. Более того, тот же исследователь установил, что 82% серий выигрывается командами, которые активнее празднуют свой успех, то есть отмечают забитые голы в серии вскинутыми вверх руками или даже танцами, как Мартинес в финале.

Капитан сборной Аргентины на&nbsp;руках партнеров после церемонии награждения чемпионов мира.

Мартинес — хам, но принес Аргентине Кубок

Короче, пенальти становятся очевидным фактором успеха той или иной команды. В любой сборной, по сути, обязан наигрываться третий вратарь (если основной не специализируется на ударах), которого можно будет выпускать на 119-й минуте под пенальти. Хорошо бы иметь и пять штатных пенальтистов — хотя это ничего не гарантирует.

Пример Хорватии на последних чемпионатах мира, Марокко и Аргентины показывает: наличие вратаря, умеющего читать язык тела либо обладающего выдающейся реакцией, необходимо для продвижения по серии плей-офф. Эмилиано Мартинес и вовсе получил «Золотую перчатку» чемпионата, которую зачем-то прям на подиуме приставил к зоне своего паха. Вполне можно было ее прямо там и отобрать и передать, например, хорвату Ливаковичу.

Эмилиано Мартинес после вручения награды лучшему вратарю ЧМ-2022. Фото Reuters
Эмилиано Мартинес после вручения награды лучшему вратарю ЧМ-2022.
Фото Reuters

Готовы ли мы принять, что пенальти начнут играть в футболе роль, сравнимую с тактикой непосредственно самой игры, физической подготовкой и так далее? Все-таки ни в одном другом виде спорта так часто не решает судьбу матчей одно упражнение. В хоккее буллиты куда реже из-за овертаймов до гола, в баскетболе никаких серий штрафных бросков нет, в регби до серии дроп-голов доходит крайне редко.

Поэтому в СМИ и даже на официальном уровне в ФИФА (куда официальнее, чем Блаттер?) ходят несколько альтернативных опций ударам с точки. Учитывая изоляцию российского футбола, может, попробовать что-то новенькое нам?

Буллиты или ADG

Attacker, defender, goalkeeper (нападающий, защитник, вратарь) — схема, предложенная австралийцем Тимом Фарреллом и получившая популярность в соцсетях. Проводится такая же серия, но своеобразных продвинутых буллитов. Мяч ставится на центр поля, против нападающего выходят защитник и вратарь. За 30 секунд атакующий должен забить гол. По сути, это стандартное положение внутри игры. Плюсы: все игроки остаются в матче, сохраняются желтые и красные карточки, то есть в случае удаления команде одну из дуэлей придется провести без защитника. Интересны стратегические моменты — кого выпустить под кого и так далее. Минусы: энергозатратность после 120 минут игры.

Ну а классические буллиты, как известно, уже практиковались в МЛС, но не задержались.

Уменьшение числа игроков на поле

Идея, ходящая по различным сайтам энтузиастов и даже высказанная в журнале Forbes после чемпионата 2014 года. Кто был первым, неизвестно.

Если дополнительные 30 минут не выявили победителя, овертайм продолжается. Но в новом формате — каждые 10 минут у команд убирается по игроку. Из этого можно сделать целое шоу — пусть игроков убирают жребием или решением тренера, которое он озвучивает в микрофон (как вариант). Если после 10-минутки счет ничейный — играют в формате «9 на 9» и так далее. Да, это будет дикий, немного уличный, но футбол, а не примитивные удары. И голы в какой-то момент обязательно посыпятся.

К подобному пришел и хоккей, введя овертаймы «3 на 3».

Серия стандартов

Сторонники этой идеи предлагают разнообразить упражнения, в которых проверяется мастерство игрока. И проводить серию свободных ударов метров с 25 или серию угловых. Плюсы: в определении исхода матча участвует вся команда, а не несколько игроков. Минусы: как определить, откуда бить удары, как не допустить нарушений в штрафной во время угловых и так далее? Возможная прокачка идеи — надо проводить серию всех стандартов, включая пенальти, но приравнивать вес одного штрафного к пяти пенальти.

Статистика

Еще один вариант, предлагаемый энтузиастами из Великобритании (понятно, почему против пенальти выступают именно они). В случае если 120 минут заканчиваются вничью, победитель определяется по очкам в соответствии со специальной таблицей, которая определяет, какая команда была активнее в матче. Туда могут включаться: угловые, владение мячом, время с мячом, проведенное в атакующей трети поля, удары и удары в створ, фолы (со знаком минус) и многое другое. Либо один из данных критериев.

Флажки у штанг

Эта опция имеет важное преимущество — она уже юридически была закреплена в правилах футбола. Правда, в самых первых — 1862 года. Согласно шеффилдским правилам возле двух штанг ставились специальные флажки, и команды набирали очки, если мяч пролетал мимо ворот, но внутри зоны, ограниченной флажками. В случае ничьей они становились решающими. Возможно, пришло время вернуться к истокам? Это будет странно, зато в духе преемственности. И англичане порадуются. Правда, в те времена футбол представлял из себя смесь с регби, и играть можно было в определенных случаях даже руками.

Вечное дополнительное время

Хоккейный вариант из плей-офф главных мировых лиг. Если 120 минут завершились вничью, объявляется правило «золотого гола» и играется бесконечное дополнительное время. Малореализуемая на практике идея из-за интересов телевидения и заботы о здоровье игроков. Можно, конечно, разрешить до 20 замен в матче, чтобы приблизить этот формат к хоккею с его звеньями, но звучит слишком фантастически.

Серия пенальти до матча

Еще один намного более жизнеспособный вариант, который фигурирует в обсуждениях. Основной аргумент: в группах критерии отбора при равных очках известны заранее — разница мячей, забитые голы, очная встреча, фэйр-плей, жребий. Почему в отдельном матче команда критериев не знает? И потом это прекрасный разогрев перед футболом. Представьте: за полчаса до игры французы и аргентинцы пробили бы пенальти. Это сразу вынуждает одну команду острее играть на победу. Для телевидения никаких проблем — чуть больший хронометраж, зато дополнительное шоу. Да и саму серию можно сократить, не заставляя игроков идти через полполя к отметке.

Переигровка

Опять же возвращение к истокам. Финалы переигрывать в теории можно — но в условиях, когда сотни тысяч людей, как работников, так и болельщиков, завязаны на конкретные сроки проведения турниров, их продление может привести к хаосу. Переигровки до сих пор применяются в Кубке Англии, но не решают главной проблемы: что делать, если и во втором матче будет ничья? Они лишь продлевают шоу большой ценой.

Так что ближайшая переигровка Франции и Аргентине светит только в 2026 году. Правда, желающих переиграть 2022-й там должно собраться много — от бразильцев с немцами до итальянцев с испанцами.

* мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
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Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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