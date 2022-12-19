Победа Аргентины не справедлива. И вот почему

Сегодня, 10:45
Конечно, заголовок — для привлечения внимания, вы правы. Но только потому, что любая статья, начинающаяся со слова «Месси» или «Аргентина», соберет больше кликов, чем трактат о проблематике футбольных правил.
Между тем дискуссия о серии пенальти и ее статусе совсем не умерла — наоборот, за последние годы написаны многие научные статьи, есть целые сайты, посвященные альтернативам серии пенальти (и там предлагают не очевидные буллиты, а многое другое). Собственно, и «золотой гол» был попыткой уйти от пенальтийной зависимости. В ФИФА даже работала специальная рабочая группа под руководством Франца Беккенбауэра. Работала она, правда, по инициативе Зеппа Блаттера, который после финала чемпионата мира-2006 признал, что серии пенальти — «трагедия». И даже предложил переигровку финалов или сокращение составов на поле после 120 минут. После его ухода группа исчезла так же, как сборная Франции в первые 80 минут финала с Аргентиной.
Сами послематчевые пенальти ведь тоже когда-то появились — в 1968 году, и инициировал их... Израиль. После поражения в 1/4 финала Олимпиады по жребию федерация этой страны предложила такой способ выявления победителей при ничьих. Раньше проводили переигровки и следом бросали монету.
По крайней мере тестировать варианты замены серий пенальти надо — по двум причинам.
Во-первых, потому что ее вес за последние годы вырос многократно. До чемпионата мира 1994 года серий пенальти в финалах чемпионата мира в принципе не было. На Евро единственную серию били в 1976-м. В 2021-2022 годах оба ключевых турнира завершились 11-метровыми ударами — год назад Италия обыграла в них Англию 3:2.
В 2010 году на чемпионате мира пробили две серии пенальти. В 2014-м и 2018-м — по 4. В Катаре — уже 5, и это новый рекорд. На Евро также стало больше серий пенальти — и легко догадаться, из-за чего: после увеличения числа участников до 24 и добавления стадии 1/8 финала вероятность их проведения сильно выросла. Даже в Кубке Америки за последние четыре финала дважды били серии пенальти — после одной из них Лионель Месси в сердцах «завершил» карьеру в сборной. Ими же закончились последние финалы турниров сборных еще на двух континентах — в Африке и Океании. На чемпионате мира-2026 будет 48 команд и еще больше матчей на вылет, вероятно, не обойтись без 1/16 финала, что сделает пенальти еще более частыми и весомыми. Их и в самой игре становится больше, что показал прошедший чемпионат мира. Покуда правит ВАР, эта тенденция сохранится.
Можно говорить, что в футболе в принципе усиливаются ничейные тенденции. Последние четыре финала чемпионата мира из пяти переходили в овертаймы. Отчасти это можно сравнить с шахматами — технологии анализа выросли настолько, что изучить сильного соперника и организовать идеальную против него игру стало более чем возможно.
Но вторая причина не менее важна — пенальти вовсе не лотерея, как принято по-обывательски считать. Это доказано математическими моделями. Во-первых, от 60% до 70% серий пенальти (в зависимости от выборки) выиграли команды, бьющие первыми — это очень высокий процент корреляции. Поэтому в футболе уже обсуждался переменный порядок пробития: 1-2-2-1-1-2-2-1-1-2 — его, например, предлагал Жерар Пике после Евро-2016, и он уже был реализован на разных турнирах. Так называемая АВВА.
Научные исследования даже установили, что молодые игроки исполняют пенальти лучше возрастных и, наоборот, более опытные вратари отражают лучше молодых. И даже так: сборные из стран с коллективистской культурой бьют лучше, чем индивидуалисты. Не более чем забавные факты, но с долей повода для дискуссии.
В Норвежской Высшей школе спортивной науки даже работает целый доктор Гейр Йордет, который изучает психологические аспекты исполнения пенальти. Он установил, что сразу после свистка игроки забивают реже, чем после паузы — так как сразу после свистка бьют обычно подверженные стрессу игроки, у которых наблюдается нарушение автоматизма реакций в деятельности, которая им была привычна. Побыстрее пробить — попытка уйти от данного стресса, а на самом деле — нарушение механизма саморегуляции организма. Даже несколько глубоких вдохов могут вытащить человека из стрессового состояния. Более того, тот же исследователь установил, что 82% серий выигрывается командами, которые активнее празднуют свой успех, то есть отмечают забитые голы в серии вскинутыми вверх руками или даже танцами, как Мартинес в финале.
Короче, пенальти становятся очевидным фактором успеха той или иной команды. В любой сборной, по сути, обязан наигрываться третий вратарь (если основной не специализируется на ударах), которого можно будет выпускать на 119-й минуте под пенальти. Хорошо бы иметь и пять штатных пенальтистов — хотя это ничего не гарантирует.
Пример Хорватии на последних чемпионатах мира, Марокко и Аргентины показывает: наличие вратаря, умеющего читать язык тела либо обладающего выдающейся реакцией, необходимо для продвижения по серии плей-офф. Эмилиано Мартинес и вовсе получил «Золотую перчатку» чемпионата, которую зачем-то прям на подиуме приставил к зоне своего паха. Вполне можно было ее прямо там и отобрать и передать, например, хорвату Ливаковичу.
Готовы ли мы принять, что пенальти начнут играть в футболе роль, сравнимую с тактикой непосредственно самой игры, физической подготовкой и так далее? Все-таки ни в одном другом виде спорта так часто не решает судьбу матчей одно упражнение. В хоккее буллиты куда реже из-за овертаймов до гола, в баскетболе никаких серий штрафных бросков нет, в регби до серии дроп-голов доходит крайне редко.
Поэтому в СМИ и даже на официальном уровне в ФИФА (куда официальнее, чем Блаттер?) ходят несколько альтернативных опций ударам с точки. Учитывая изоляцию российского футбола, может, попробовать что-то новенькое нам?
Attacker, defender, goalkeeper (нападающий, защитник, вратарь) — схема, предложенная австралийцем Тимом Фарреллом и получившая популярность в соцсетях. Проводится такая же серия, но своеобразных продвинутых буллитов. Мяч ставится на центр поля, против нападающего выходят защитник и вратарь. За 30 секунд атакующий должен забить гол. По сути, это стандартное положение внутри игры. Плюсы: все игроки остаются в матче, сохраняются желтые и красные карточки, то есть в случае удаления команде одну из дуэлей придется провести без защитника. Интересны стратегические моменты — кого выпустить под кого и так далее. Минусы: энергозатратность после 120 минут игры.
Ну а классические буллиты, как известно, уже практиковались в МЛС, но не задержались.
Идея, ходящая по различным сайтам энтузиастов и даже высказанная в журнале Forbes после чемпионата 2014 года. Кто был первым, неизвестно.
Если дополнительные 30 минут не выявили победителя, овертайм продолжается. Но в новом формате — каждые 10 минут у команд убирается по игроку. Из этого можно сделать целое шоу — пусть игроков убирают жребием или решением тренера, которое он озвучивает в микрофон (как вариант). Если после 10-минутки счет ничейный — играют в формате «9 на 9» и так далее. Да, это будет дикий, немного уличный, но футбол, а не примитивные удары. И голы в какой-то момент обязательно посыпятся.
К подобному пришел и хоккей, введя овертаймы «3 на 3».
Сторонники этой идеи предлагают разнообразить упражнения, в которых проверяется мастерство игрока. И проводить серию свободных ударов метров с 25 или серию угловых. Плюсы: в определении исхода матча участвует вся команда, а не несколько игроков. Минусы: как определить, откуда бить удары, как не допустить нарушений в штрафной во время угловых и так далее? Возможная прокачка идеи — надо проводить серию всех стандартов, включая пенальти, но приравнивать вес одного штрафного к пяти пенальти.
Еще один вариант, предлагаемый энтузиастами из Великобритании (понятно, почему против пенальти выступают именно они). В случае если 120 минут заканчиваются вничью, победитель определяется по очкам в соответствии со специальной таблицей, которая определяет, какая команда была активнее в матче. Туда могут включаться: угловые, владение мячом, время с мячом, проведенное в атакующей трети поля, удары и удары в створ, фолы (со знаком минус) и многое другое. Либо один из данных критериев.
Эта опция имеет важное преимущество — она уже юридически была закреплена в правилах футбола. Правда, в самых первых — 1862 года. Согласно шеффилдским правилам возле двух штанг ставились специальные флажки, и команды набирали очки, если мяч пролетал мимо ворот, но внутри зоны, ограниченной флажками. В случае ничьей они становились решающими. Возможно, пришло время вернуться к истокам? Это будет странно, зато в духе преемственности. И англичане порадуются. Правда, в те времена футбол представлял из себя смесь с регби, и играть можно было в определенных случаях даже руками.
Хоккейный вариант из плей-офф главных мировых лиг. Если 120 минут завершились вничью, объявляется правило «золотого гола» и играется бесконечное дополнительное время. Малореализуемая на практике идея из-за интересов телевидения и заботы о здоровье игроков. Можно, конечно, разрешить до 20 замен в матче, чтобы приблизить этот формат к хоккею с его звеньями, но звучит слишком фантастически.
Еще один намного более жизнеспособный вариант, который фигурирует в обсуждениях. Основной аргумент: в группах критерии отбора при равных очках известны заранее — разница мячей, забитые голы, очная встреча, фэйр-плей, жребий. Почему в отдельном матче команда критериев не знает? И потом это прекрасный разогрев перед футболом. Представьте: за полчаса до игры французы и аргентинцы пробили бы пенальти. Это сразу вынуждает одну команду острее играть на победу. Для телевидения никаких проблем — чуть больший хронометраж, зато дополнительное шоу. Да и саму серию можно сократить, не заставляя игроков идти через полполя к отметке.
Опять же возвращение к истокам. Финалы переигрывать в теории можно — но в условиях, когда сотни тысяч людей, как работников, так и болельщиков, завязаны на конкретные сроки проведения турниров, их продление может привести к хаосу. Переигровки до сих пор применяются в Кубке Англии, но не решают главной проблемы: что делать, если и во втором матче будет ничья? Они лишь продлевают шоу большой ценой.
Так что ближайшая переигровка Франции и Аргентине светит только в 2026 году. Правда, желающих переиграть 2022-й там должно собраться много — от бразильцев с немцами до итальянцев с испанцами.
* мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)