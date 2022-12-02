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На чемпионате мира 1970 года в Мексике сборная СССР уступила в четвертьфинале Уругваю, пропустив гол, который и по сей день вызывает жаркие споры.
Как говорится, почувствуйте разницу.
1 декабря 2022 года. Катар. Матч группового турнира ЧМ Япония — Испания — 2:1. 51-я минута. Полузащитник японцев Митома сделал голевую передачу на Танаку, выбив мяч почти за лицевой линией. Сначала главный арбитр встречи Виктор Гомес посчитал, что мяч пересек линию, но после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода изменил свое решение. Гол в ворота Испании был засчитан. Этот забитый мяч вывел азиатскую команду в 1/8 финала турнира.
14 июня 1970 года. Мексика. Четвертьфинал ЧМ. СССР — Уругвай — 0:1. 117-я минута. Кубилья выцарапал мяч на лицевой линии (или все-таки за лицевой?!) у Афонина, навесил во вратарскую, и Эспарраго беспрепятственно забил гол в ворота, так как Кавазашвили, как и Афонин, уверенный в том, что мяч покинул пределы поля, на пару секунд потерял концентрацию. В 1970 году системы ВАР не было и в помине, и арбитры на глаз определили, что игру можно было в том эпизоде продолжать. Сборная СССР в итоге покинула ЧМ.
Вспоминаем, как это было.
На чемпионате мира в Мексике наша сборная довольно уверенно вышла из группы. Сначала была нулевая ничья с хозяевами турнира. Затем разгром Бельгии — 4:1 (дубль Бышовца, голы Асатиани и Хмельницкого) и победа над Сальвадором — 2:0 (вновь дубль Бышовца).
В четвертьфинале команде Гавриила Качалина предстояло сразиться с Уругваем. Матч получился довольно нудным и тягучим, с минимальным количеством опасных моментов в основное время — 0:0.
Анатолий Бышовец в интервью «Спорт Уик-Энд» летом этого года выразил мнение, что наш тренерский штаб выбрал слишком осторожную тактику на тот матч: «Нужно признать, что и тактику выбрали не самую удачную. В матче группового этапа креативной связке центральных полузащитников Владимир Мунтян — Кахи Асатиани активно помогал Муртаз Хурцилава. Против уругвайцев Качалин решил задействовать его в качестве пятого защитника. Играли осторожно, считая, что главное — не пропустить».
Евгений Ловчев, отыгравший на ЧМ-1970 два первых матча, в интервью «Чемпионату» в 2020 году развил тему: «Действительно, играли не очень. И не только с Уругваем — вообще. Я сейчас на карантине пересмотрел те матчи и, скажу честно, совсем по-другому теперь оцениваю наше участие в чемпионате. Бросилось в глаза — в игровом плане Качалину так и не удалось создать команду. Индивидуальные действия Бышовца — это да. Но именно командного футбола не было».
«У нас была блестящая оборона — любого возьми: Дзодзуашвили, Ловчева, Логофета, Афонина, Капличного, Хурцилаву или Шестернева. Выбери четверых и усиливай среднюю линию! — говорил Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» в 2020 году. — А Качалин по шесть защитников выпускал. Зачем?! Асатиани, Мунтян, Хмельницкий, Серебряников много пороли. Вот и приходилось Бышовцу бегать назад, хватать мяч, обводить по трое. Связки в середине не было вообще — сплошные потери!»
Мэтр отечественной спортивной журналистики Лев Филатов, освещавший ЧМ в Мексике, так объяснял невысокий КПД сборной СССР в атаке: «Считается, что наша линия нападения в том матче сыграла слабо. Но если выражаться точно, то вся эта линия состояла из одного Бышовца, потому что крайние форварды едва ли не половину времени и сил тратили на преследование осмелевших уругвайских защитников. Мунтян и Асатиани тоже слишком буквально, ограниченно трактовали свои обязанности как игроков подыгрывающих, не более. А у итальянцев Доменгини и Ривера (вспомним его четвертый гол в ворота ФРГ) и подыгрывали, и выходили на переднюю линию огня.
Реально можно было ждать, что гол забьет только Бышовец. Но с одним форвардом двум уругвайцам справиться было не так уж трудно».
Но Бышовец все-таки забил свой пятый гол на турнире. На 114-й минуте он, приняв пас из глубины поля, отклеился от защитника и с правой ноги пробил в левый от себя угол — в противоход голкиперу. Однако голландский рефери посчитал, что наш нападающий находился в офсайде.
— Мне кажется, что ключевым моментом стал не гол уругвайцев в конце дополнительного времени, а не засчитанный голландским арбитром мой мяч. Это был чистый гол, в чем уверен до сих пор, — подчеркнул Бышовец спустя 52 года после той игры.
К сожалению, видеоповторы не дают исчерпывающего ответа на вопрос, действительно ли Бышовец находился в положении вне игры.
А на 117-й минуте все было кончено. Афонин в борьбе с Кубильей посчитал, что мяч покинул пределы поля и поднял руки вверх, сигнализируя — эпизод закончен. Однако свисток арбитра промолчал. Уругваец достал мяч на линии (или все-таки за ней?!) и навесил в штрафную. Удар головой Эспарраго — гол. Сборная СССР покинула турнир.
Руководитель нашей делегации в Мексике Андрей Старостин в своей книге «Повесть о футболе» с одной стороны обвинил голландского арбитра в предвзятости, а с другой — клеймил наших игроков за беспечность:
«Мяч вышел за лицевую линию. Контролировавший его Афонин прекратил игру, считая, что был свисток о назначении свободного удара от ворот. Но он забыл дома бдительность, а вместо нее взял на поле беспечность. Чем и воспользовался Кубилья. Проворно втащив мяч обратно в поле, он несильным навесным ударом послал его в центр. В этот момент Кавазашвили «поехал в обратном направлении». Он оставил ворота и побежал к мячу, чтобы восстановить истину и произвести удар от ворот. Какая наивность! О какой истине может идти речь при таком судье?! Конечно же, Анзор только помог ему завершить свое черное дело. Судья Ван-Равенс никакого внимания не обратил на то, что вся наша команда, а частично и уругвайская, прекратили игру. Он-то ее продолжал вести и, воспользовавшись этим стоп-кадром, Эспарраго на всякий случай направил мяч легким ударом головы в сетку оставленных без присмотра ворот Кавазашвили... Раздался свисток на взятие ворот. Наш поезд ушел... Радости уругвайцев не было границ... Я поспешил в судейскую раздевалку, сознавая безнадежность апелляции. С трудом пробившись к судье через полицейский кордон, я застал его развалившимся в кресле с бутылкой воды в одной руке и стаканом в другой. Он был доволен собой и не скрывал сардонической улыбки, выслушивая мои претензии к его судейству, которые я довольно возбужденно, если не сказать больше, высказывал комиссару оргкомитета по проведению чемпионата. Я никогда не подписал ни одного протеста, но все же по решению руководства делегации протест был подан своевременно, но, как и следовало ожидать, никакого практического значения он не имел... Прощай, Мексика!..»
— Конечно, это вина Вальки Афонина. Грубейшая ошибка. Мяч был под контролем — просто выткни его за линию на угловой! — подчеркнул Ловчев в интервью «Чемпионату». — А он был уверен, что мяч уходит — еще и ноги расставил, туда его пропуская. И Кубилья из-под ног вытащил. И подал на Эспарраго. Причем я все это в деталях только лет через тридцать увидел — когда запись посмотрел. Первая мысль была: «Елки-палки, какая ошибка...»
— Вопрос века — ушел мяч или нет?
— Как и в случае с голом англичан в финале ЧМ-66 — никто точно не знает. После игры все в один голос говорили, что ушел. Что нас засудили. Но когда я внимательно изучил все повторы... Уже не могу утверждать так однозначно. Не уверен, что ушел. Когда идет повтор из-за ворот, кажется, что мяч на линии.
Два года назад Анзор Кавазашвили дал большое интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Его не могли не спросить про тот злополучный эпизод.
— В четвертьфинале уругваец Кубилья затащил назад мячик, упущенный в аут. Навесил — а я уже ушел из ворот. Забили в пустые. Клял себя: ну зачем сделал эти два шага вперед?! Стоял бы на месте — мяч прилетел бы мне в руки... Меня уже признавали лучшим вратарем мира!
— А кого признали в итоге?
— Уругвайца Мазуркевича.
— Ловчев говорит — не факт, что тогда мяч вышел за линию.
— Да кто из нас знал правила — как он должен укатиться, чтобы считаться ушедшим? Увидели — вроде пересек. Может, кусочек остался.
Михаил Якушин, предшественник Гавриила Качалина на посту главного тренера сборной СССР, в своей книге «Вечная тайна футбола» заметил, что наши игроки должны были прежде всего пенять сами на себя за то, что не прошли в полуфинал ЧМ в Мексике.
«На исходе дополнительного получаса встречи игроки сборной СССР допустили грубейший промах. Посчитав, что мяч ушел за линию ворот (а так на самом деле вроде бы и было), они остановились, ожидая сигнала судьи. Но он и не думал его подавать. Уругвайцы воспользовались ситуацией и практически в пустые ворота забили гол, который и решил исход матча. Вот уж о чем я обязательно говорил подопечным пред любой встречей — они не имеют права прекращать игру до тех пор, пока не услышат свисток арбитра.
Из каждой ошибки надо извлекать уроки. 16 лет спустя, однако, в той же Мексике, опять-таки на чемпионате мира наши футболисты в матче со сборной Бельгии вновь на мгновенье прекратили играть, ожидали свистка арбитра, но так и не дождались его. А бельгийцы тем временем забили гол..."
В полуфинале ЧМ-1970 Уругвай уступил Бразилии (1:3), которая в решающем матче разгромила Италию — 4:1.
Нам же остается только гадать: если бы 50 лет назад в футболе применялась система ВАР, отменили бы гол уругвайцев? И если да, то в случае победы в четвертьфинале, были бы у сборной СССР шансы против команды Пеле в полуфинале?
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.50 X 2.75 П2 2.24
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 33.0 X 14.0 П2 1.07
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.00 X 5.00 П2 1.43
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)