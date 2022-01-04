Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:20

Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Результаты первых матчей 1/8 финала подарили две супердуэли на следующей стадии плей-офф — Нидерланды — Аргентина и Англия — Франция.

Чемпионат мира-2022 изначально генерировал очень странные эмоции. Турнир, до старта которого раньше отсчитывали дни, впервые встроили в середину европейского сезона, лишив сборные нормальной подготовки, а зрителей — накатывающего эффекта ожидания. В итоге пришлось резко перестраиваться с клубных раскладов и в спешке вспоминать составы групп ЧМ.

Запрет на алкоголь, ограниченная локация и фейк-болельщики тоже повлияли на атмосферу. Международные соревнования всегда ассоциировались с какой-то беззаботностью и рок-н-роллом: целые нации знакомились и путешествовали, поддерживали градус промилле, как в фильме «Еще по одной», и просто кайфовали от топового футбола.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Гол Гарри Кейна. Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

В Катаре ничего этого нет: вся логистика упирается в метро и автобусы, пиво не найдешь днем с огнем (гарантированно — только в фан-зоне), а количество индусов, пакистанцев и других представителей массовки, надевающих футболки разных сборных из-за нехватки реальных фанатов, вызывает ощущение искусственности.

С такими вводными хотелось получить хотя бы качественное зрелище, рождаемое обычно на Евро и чемпионатах мира несмотря на все проблемы. Но и тут возникли проблемы. Шесть нулевых ничьих на групповом этапе (четыре года назад в России случилась только одна!), дефицит красивых голов и минимум громких афиш реально вынуждали ностальгировать по ЧМ-2018: с не замолкающей Никольской, толпами хмельных латиноамериканцев и шедеврами Павара, Куарежмы, Модрича и Крооса.

А что останется в памяти от стартового отрезка в Катаре? Классные мячи Ришарлиссона и Райта, провалы Бельгии, Германии и Уругвая, а также ряд сенсаций. Все это — супер, но чемпионат мира до сих пор не получил праймовых встреч — не только по содержанию, но и по статусу команд.

Если в России уже в 1/8 финала сошлись Португалия с Уругваем, Франция с Аргентиной и Англия с Колумбией (уж не говорю про классные вывески в группах), то на ЧМ-2022 пока приходится искусственно создавать интригу.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Например, сколько бы ни восхищались сборной США, но Нидерланды ее переехали, так и не активировав турбо-режим. Луи ван Гала до этой игры критиковали за прагматичный футбол, но только сейчас все поняли: «Оранжевые» действуют с огромным запасом. И теперь особенно интересно, что они предпримут против Аргентины с Месси, которая после провала с Саудовской Аравией раздавила всех, причем практически без шансов.

Нидерланды — Аргентина в четвертьфинале — реально подарок. Потому что таких матчей в Катаре еще не было. Даже битва Германии с Испанией теряет в статусности из-за итогового вылета немцев.

Вторая пара на следующей стадии тоже захватывает. Франция производит самое яркое впечатление, но только в четвертьфинале включится на максимум. Да, Австралия вела против «Трехцветных» 16 минут, но развалилась и получила по полной программе. Дания тоже сопротивлялась до последнего, но не устояла. Встреча с Тунисом ничего не решала. А Польша в 1/8 финала вообще стала самым слабым соперником на турнире — как можно искренне праздновать гол на последней минуте, «горя» в три. Ответ прост — также, как и всеми силами оборонять 0:2, а не пытаться забить самим.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Заруба с Англией станет мировым бестселлером, которого ждали десять лет (последний раз команды встречались на крупных турнирах на Евро-2012). И, кажется, именно сейчас выйдет лучшая серия — с идеальным актерским составом, сюжетом и спецэффектами.

Для многих настоящий чемпионат мира стартует только сейчас — когда все аутсайдеры уже вылетели, на первой стадии плей-офф остались фавориты и сборные-сенсации, а в четвертьфинале зарубятся уже только гранды.

Нехватку эмоций, фестиваля и атмосферы в Катаре еще можно спасти ярким футболом.

Пришло время зажигать!

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
8
14
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.30 П2 2.10
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.70 П2 12.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.80 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Россиянка стала первым гроссмейстером, снявшимся в эротической фотосессии. Но почему она покинула нашу страну?
Интервью Исмаилова после победы над Шлеменко
Бывший разведчик США назвал сроки победы российской армии на Украине
Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Линекер похвалил Саутгейта за выход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2022
Саутгейт — о победе над Сенегалом: «Мы показали, что можем забивать голы и играть на ноль»
Стерлинг пропустил матч ЧМ-2022 против Сенегала из-за вооруженного ограбления дома
Кейн на ЧМ-2022 побил рекорд Линекера в сборной Англии
Фоден: «Беллингем один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел»
Экс-форвард сборной Бразилии Адриано расстался с женой спустя 24 дня после свадьбы. Они поссорились из-за матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция