Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Сегодня, 00:20
Чемпионат мира-2022 изначально генерировал очень странные эмоции. Турнир, до старта которого раньше отсчитывали дни, впервые встроили в середину европейского сезона, лишив сборные нормальной подготовки, а зрителей — накатывающего эффекта ожидания. В итоге пришлось резко перестраиваться с клубных раскладов и в спешке вспоминать составы групп ЧМ.
Запрет на алкоголь, ограниченная локация и фейк-болельщики тоже повлияли на атмосферу. Международные соревнования всегда ассоциировались с какой-то беззаботностью и рок-н-роллом: целые нации знакомились и путешествовали, поддерживали градус промилле, как в фильме «Еще по одной», и просто кайфовали от топового футбола.
В Катаре ничего этого нет: вся логистика упирается в метро и автобусы, пиво не найдешь днем с огнем (гарантированно — только в фан-зоне), а количество индусов, пакистанцев и других представителей массовки, надевающих футболки разных сборных из-за нехватки реальных фанатов, вызывает ощущение искусственности.
С такими вводными хотелось получить хотя бы качественное зрелище, рождаемое обычно на Евро и чемпионатах мира несмотря на все проблемы. Но и тут возникли проблемы. Шесть нулевых ничьих на групповом этапе (четыре года назад в России случилась только одна!), дефицит красивых голов и минимум громких афиш реально вынуждали ностальгировать по ЧМ-2018: с не замолкающей Никольской, толпами хмельных латиноамериканцев и шедеврами Павара, Куарежмы, Модрича и Крооса.
А что останется в памяти от стартового отрезка в Катаре? Классные мячи Ришарлиссона и Райта, провалы Бельгии, Германии и Уругвая, а также ряд сенсаций. Все это — супер, но чемпионат мира до сих пор не получил праймовых встреч — не только по содержанию, но и по статусу команд.
Если в России уже в 1/8 финала сошлись Португалия с Уругваем, Франция с Аргентиной и Англия с Колумбией (уж не говорю про классные вывески в группах), то на ЧМ-2022 пока приходится искусственно создавать интригу.
Например, сколько бы ни восхищались сборной США, но Нидерланды ее переехали, так и не активировав турбо-режим. Луи ван Гала до этой игры критиковали за прагматичный футбол, но только сейчас все поняли: «Оранжевые» действуют с огромным запасом. И теперь особенно интересно, что они предпримут против Аргентины с Месси, которая после провала с Саудовской Аравией раздавила всех, причем практически без шансов.
Нидерланды — Аргентина в четвертьфинале — реально подарок. Потому что таких матчей в Катаре еще не было. Даже битва Германии с Испанией теряет в статусности из-за итогового вылета немцев.
Вторая пара на следующей стадии тоже захватывает. Франция производит самое яркое впечатление, но только в четвертьфинале включится на максимум. Да, Австралия вела против «Трехцветных» 16 минут, но развалилась и получила по полной программе. Дания тоже сопротивлялась до последнего, но не устояла. Встреча с Тунисом ничего не решала. А Польша в 1/8 финала вообще стала самым слабым соперником на турнире — как можно искренне праздновать гол на последней минуте, «горя» в три. Ответ прост — также, как и всеми силами оборонять 0:2, а не пытаться забить самим.
Заруба с Англией станет мировым бестселлером, которого ждали десять лет (последний раз команды встречались на крупных турнирах на Евро-2012). И, кажется, именно сейчас выйдет лучшая серия — с идеальным актерским составом, сюжетом и спецэффектами.
Для многих настоящий чемпионат мира стартует только сейчас — когда все аутсайдеры уже вылетели, на первой стадии плей-офф остались фавориты и сборные-сенсации, а в четвертьфинале зарубятся уже только гранды.
Нехватку эмоций, фестиваля и атмосферы в Катаре еще можно спасти ярким футболом.
Пришло время зажигать!
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)