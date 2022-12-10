Его не пускали на стадион в Катаре из-за радужных символов.

Матч Аргентина — Нидерланды закончился трагедией. Во время дополнительного времени американскому журналисту Гранту Уолу стало плохо, он внезапно потерял сознание. Прибывшие медики оказывали ему экстренную помощь прямо в пресс-ложе стадиона «Лусаил» на протяжении 30 минут, после чего доставили в больницу.

Через несколько часов его брат Эрик опубликовал видео в соцсетях, в котором сообщил, что Грант скончался. И добавил, что он не верит в естественную причину смерти.

«Мой брат был здоров. Я не верю, что он просто умер. Он говорил мне, что в Катаре ему угрожали. Я верю в то, что его убили!»

При этом несколькими днями ранее Гран обращался в медицинский центр Дохи с жалобами на недомогание. Ему поставили диагноз «бронхит» и выписали лекарства. Смерть Гранта подтвердила федерация футбола США. В настоящий момент власти Катара прорабатывают с посольством США вопрос доставки тела на родину.

Гранту Уолу было 48 лет. Он работал на CBS Sports и известен как автор книги «Эксперимент Бекхэма». На чемпионате мира Грант уже фигурировал в новостных лентах — он был тем самым репортером, которого охрана не пустила на игру Уэльс — США из-за футболки с изображением радуги.

После того как Уол опубликовал информацию об инциденте, у него отобрали телефон — конфликт удалось погасить только после вмешательства главы службы безопасности стадиона, который принес извинения и разрешил репортеру пройти в пресс-ложу.

Грант Уол и Роналдо на ЧМ-2022. Фото Соцсети

«Шокирован новостями о Гранте Уоле. Душераздирающе, в это невозможно поверить. Я всем сердцем с семьей, друзьями и супругой. Он был превосходным парнем и журналистом. Покойся с миром, Грант», — написал итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Все известные подробности смерти Уола опубликовал верховный комитет ЧМ-2022.

«Грант был известен огромной любовью к футболу и работал в Катаре на своем восьмом чемпионате мира. Ему стало плохо на медиатрибуне стадиона «Лусаил» во время матча 1/4 финала Аргентина — Нидерланды.

Ему немедленно оказали неотложную медицинскую помощь, которая продолжалась до тех пор, пока его не перевезли на машине скорой помощи в больницу общего профиля Хамад. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Гранта и его многочисленным близким коллегам в СМИ.

Мы находимся в контакте с посольством США и органами власти Катара, чтобы процесс репатриации тела соответствовал пожеланиям семьи » , — говорится в заявлении, текст которого приводит репортер Sky Sports Роб Харрис.