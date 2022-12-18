Сегодня, 12:30
Матч за третье место стал первым и последним на ЧМ-2022, на который мне не дали билет в ложу прессы. Не могу сказать, что это ввергло меня в депрессию, — главным все равно было попасть на финал, и в этом случае с билетом, к счастью, все оказалось в порядке. На игру Марокко — Хорватия, видимо, прилетела вся возможная и невозможная марокканская пресса, плюс, что еще важнее, матч проходил на «Халифе» — единственном стадионе, построенном не к чемпионату мира. Его общая вместимость не столь велика — ложа прессы, соответственно, тоже.
Матч за бронзу я остался смотреть в главном пресс-центре, в кинозале с громадным экраном. А после побрел по Дохе. Хотелось окунуться в городскую атмосферу последних дней чемпионата мира.
Чего только ни видел.
Салют и световое шоу над заливом на набережной Корниш, когда в небе возникал, а вскоре исчезал нарисованный лучами футболист, пробрасывающий мяч между ногами у другого (это же надо придумать такое), вслед за ними — Кубок мира.
Людей в галабеях, длинных белых одеждах, которые сбросили с ног сандалии и рубились в футбол — поувлеченнее, кстати, местной сборной. Один даже случайно задел меня локтем — несильно, и это было в рамках нормальной силовой борьбы, если бы только в этот момент я был участником импровизированного матча, а не зрителем. Думал — неужели катарцы? Нет, как выяснилось, парни из Саудовской Аравии. Их тут вообще чрезвычайно много, они явно отрываются.
С другими саудовцами (как выяснилось, саудитами следует называть правящую королевскую семью этой страны, а не обычных жителей) я пересекся на той же набережной Корниш, когда они шли, завернутые во флаги и одетые в шляпы Аргентины. Ну, где еще еврей из России сфотографируется с саудовцами в аргентинской амуниции, если не на чемпионате мира по футболу? А все потому, что в такие дни, на таких соревнованиях главное для каждого — не государства, не политика, не нации, а люди. Люди улыбаются друг другу, и им все равно, кто ты. Человек, который улыбается другому человеку!
А потом я попал в людской водоворот на старом рынке Сук Вакиф. Никогда бы не мог подумать, что в полночь там может до такой степени кишеть людьми. Сантиметра свободного не было — такая струилась по рынку змеевидная толпа. Много было людей в самопальных футболках Месси — я зашел в один из магазинчиков и выяснил, что стоят они 50 риалов (около 15 долларов). Такое каждому по карману, а кто тут сейчас не хочет почувствовать себя немного Лионелем?
Довольно существенную часть этой толпы составляли марокканцы. И они совсем не выглядели убитыми после проигранного матча за бронзу. Они прекрасно понимали: сам факт того, что «Атласские львы» очутились на такой футбольной высоте, — настоящее чудо и праздник. Проиграли, в конце концов, не безвольно, выдали ударную концовку, штурмовали ворота Доминика Ливаковича до последней секунды, но пробить его не смогли. В любом случае не опозорились. И рекорд для африканских сборных — полуфинал — от этого проигрыша никуда не денется.
Что марокканцы могли сделать с тем, что у них из-за травм повышибало из строя весь центр обороны? До такой степени, что во втором тайме туда пришлось переходить стержню команды, ее опорнику Амрабату. Из-за дыр сзади и пошли вдруг у сборной Марокко с первых же минут совершенно нехарактерные для нее на этом турнире ошибки. До этого момента она была настолько сконцентрированна, что словно звенела. А тут даже великолепный Буну в самом начале едва не закатил в свои ворота самый адский гол этого чемпионата — к его счастью, мяч после скособоченного паса ушел на угловой.
А потом чередой пошли какие-то киксы, промахи по мячу — в общем, оплошности любого рода. И от них по большому счету команда Валида Реграги за весь матч так и не избавилась. Проиграв абсолютно заслуженно.
Второй гол хорваты забили очень красиво, но какая же серия ошибок была перед этим у марокканцев. Вроде отобрали у своей штрафной еле-еле — и Эль-Ханнус по центру идет в обводку. Модрич, который вдвое старше, летит в подкат — и 18-летний полузащитник отпускает от себя и теряет мяч. Следует пас на Оршича — и до свидания.
Энергию сборная Марокко в этот день тратила не на то. Вот накинулись в первом тайме ее игроки кучей на катарского судью — дескать, угловой, и сперва так действительно показалось. А крупный план продемонстрировали — арбитр прав! И так часто бывает. Мы ведемся на реакцию игроков, а она нередко фейковая. Просто на судью хотят надавить, не более того.
Что-то марокканцы не проявили такой активности, когда стопроцентный, но почему-то не назначенный во втором тайме пенальти заработал Гвардиол. Правда, и интеллигентные хорваты не возмущались так яростно, как того требовала ситуация. Но каким образом ВАР, чилиец Баскуньян, не указал судье Аль-Джассиму на его ошибку — в голове не укладывается. Впрочем, на итоговый результат это не повлияло. Хотя могло.
Ликующая центральная площадь Загреба показала, что действительно значило для Хорватии это третье место. Медали на двух чемпионатах мира подряд — серебро в России-2018 и бронза в Катаре-2022 — для нации в четыре с половиной миллиона человек нельзя не назвать суперуспехом. Дух хорватов несгибаем. Он поражает и позволяет компенсировать хоть возраст, хоть что угодно.
С духом этим все стало понятно еще у предыдущего поколения (уже с Лукой Модричем), которое осенью 2007-го под руководством рокера Славена Билича в ненужном им матче выиграло на «Уэмбли» у Англии и отправило сборную России на Евро-2008 — показывать там с Гусом Хиддинком лучшие игру и результат в постсоветской истории.
Когда какой-нибудь читатель-скептик пишет — мол, наверняка там российские олигархи хорватов «подогрели», отвечаешь ему: да даже если бы так и было, поди обыграй в гостях на громадном стадионе сборную футбольной топ-страны, которой победить надо кровь из носу. Хорваты сделали это и завоевали у россиян, вроде питающих традиционные симпатии к их извечным оппонентам сербам, огромное уважение на много лет вперед.
Удивительно представить, что чуть больше года назад, еще за десять минут до конца решающего отборочного матча в Сплите, на ЧМ-2022 выходила Россия, а не Хорватия. Правда, гоняли нашу команду «Шашечные» — мама не горюй. Весь матч. И закончилось все тогда тем, чем и должно было закончиться. А смогли бы, сложись все привходящие обстоятельства иначе, мы выступить в Катаре как хорваты? Ой, сомневаюсь...
А ведь была у Хорватии и бронза-1998 — у еще более раннего поколения. Шукера, Просинечки, Бобана, Билича-игрока. При каждой медали был проход в плей-офф какой-нибудь топ-сборной — а как иначе? Сейчас — Бразилии. В 2018-м — Англии. А в 1998-м они разгромили в четвертьфинале Германию — 3:0. Притом что немцы двумя годами ранее выиграли чемпионат Европы.
За четверть века участия в международных футбольных соревнованиях в статусе независимого государства крохотная Хорватия ТРИ раза входила в тройку призеров чемпионата мира. Иначе как фантастикой такое не назовешь.
И сейчас, когда казалось, что у команды Златко Далича (вот же тренер — до России-2018 никто его не знал, а сейчас у него две медали ЧМ!) не осталось никаких сил и Марокко со своей «физикой» ее задушит, она выиграла намного увереннее, чем о том говорит счет. А голы какие! Сначала — образцово-показательный розыгрыш штрафного, завершенный безоговорочно лучшим, по мне, игроком матча Гвардиолом. Помните, как повозил этого молодого парня перед третьим голом аргентинцев Месси? Любой бы расстроился. А этот — разъярился на самого себя и выдал такой доминирующий перформанс, что у всех челюсти отвисли. Центральный защитник!
При 1:1 под конец первого тайма случился виртуозный обводящий удар Оршича от штанги. И тут тоже хорватский характер: за минуту до того Оршич на ровном месте выпустил мяч в аут. Но рук не опустил — и тут же забил победный гол, да еще какой красавец. Две эти мини-истории — о том, что помогло сборной Хорватии выиграть (именно выиграть) бронзу на этом чемпионате.
За пару часов до трансляции в кинозале (тут это называется «футбольный театр») главного пресс-центра прошла пресс-конференция вратаря Эмилиано Мартинеса и главного тренера Лионеля Скалони. Особое внимание обратил на себя монолог голкипера о Лео Месси — эмоциональный и какой-то очень вдохновенный.
— Вижу Лео сейчас очень счастливым. В прошлом году он великолепно сыграл на Кубке Америки — не думал, что могу увидеть лучшего игрока, чем он был тогда. Но тут, в Катаре, он вышел на новый уровень даже по сравнению с тем турниром! Это удивительно. Он полон энергии на пути к нашей общей мечте. За нас играет лучший игрок всех времен и народов, и для нас это очень большой мотивирующий фактор.
Все рассказывают, что раздевалка аргентинцев сейчас на самом деле объединена вокруг Месси. Капитан аргентинцев в Катаре — не суперзвезда, отделенная от остальной команды, а ее органичная часть. В прошлом скромняга и тихоня, который сумел каким-то невообразимым образом переломить свою застенчивость и превратиться в настоящего лидера.
Наверняка ему помогла победа в Кубке Америки. Такие вещи — тем более что Аргентина не побеждала там с 1993 года, то есть 28 лет — сбрасывают с плеч всех, в том числе и лидера, огромный груз. И еще сильнее объединяют. Мы видели не раз, когда команда, выиграв один крупный турнир, побеждала и на следующем: Франция — ЧМ-1998 и Евро-2000, Бразилия — ЧМ-2002 и Кубок Америки-2004. У Испании вообще три победы — Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012... Конечно, в таких случаях всегда речь о талантливом поколении, но и о победном единении тоже. Да и сам ход этого турнира, когда проигрышем в стартовой игре Саудовской Аравии аргентинцы сразу поставили себя в критическое положение, говорил им: «Пан или пропал». И больше пока не было ни одной осечки.
Три дня назад Месси повторил уже не единожды сказанное — воскресный финал станет его последним матчем на чемпионатах мира. Это не значит, что он сразу уйдет из сборной — следующий Кубок Америки в 2024 году Лео еще может сыграть. Но чемпионаты мира — все. Сборная и так играет для него, а зная уровень ставок — сыграет вдвойне или даже втройне.
Еще сильнее объединяет «Альбиселесте» то, что вместе с командой сейчас находятся пятеро игроков, которые прошли с ней с Кубка Америки весь путь, но до ЧМ-2022 по разным причинам не добрались. И нация — однозначно с этой сборной, что подчеркивается аргентинскими журналистами на каждой пресс-конференции, а игроки постоянно говорят, что счастливы за страну и чувствуют каждого человека в ней. Не так часто доводится подобное слышать.
Что же касается французов, блестяще начавших турнир, то есть ощущение, что перед финалом у них не все ладно. Во-первых, со здоровьем — в команду с полуфинала проник гуляющий по Катару вирус. Во-вторых, вызывает все больше вопросов история с Каримом Бензема, который давно уже здоров, но Дидье Дешам не возвращает его в команду и сердится от вопросов журналистов, когда они его на эту тему спрашивают.
А как не спрашивать? Бензема был частью команды, он по-прежнему в ее заявке, хоть и получил травму перед стартом турнира. По собственной ли воле он уехал из расположения «Трехцветных» или по просьбе Дешама — вопрос дискуссионный и сейчас активно обсуждаемый. Помните, как сборная России во время ЧМ-2018 холила и лелеяла Алана Дзагоева, куда более серьезно «сломавшегося» в первой игре с Саудовской Аравией? В результате он вернулся к четвертьфиналу, успел выйти на замену с Хорватией и отдать голевую передачу в овертайме на Марио Фернандеса.
Видимо, Дешам считает, что обладатель «Золотого мяча» может нарушить атмосферу в команде, привыкшей за время ЧМ-2022 играть без него. Варианты с заменами есть — вот в полуфинале, когда марокканцы поджали, а Жиру устал, центрфорварда заменили на Тюрама, тот ушел на фланг, а Мбаппе переместился в центр. И это сработало идеально. Видимо, этот случай окончательно убедил главного тренера, что возвращать Бензема не стоит.
Тем не менее тема с Каримом определенно отвлекает и Францию, и ее игроков от главного. Если применительно к Аргентине все говорят о монолитности, то при упоминании «Трехцветных» речь обязательно заходит о ситуации с Бензема. Либо так хотят представить те, кто переживает за Аргентину, а на самом деле внутри французского лагеря — спокойствие и уверенность действующих чемпионов мира...
Только игра все расставит на свои места. Месси и Ко, как это ни удивительно, живут в месте, именуемом хостелом. Да-да, Qatar University Hostel N 1! Грубо говоря, в университетском общежитии. Оно было выбрано потому, что туда в это время никто лишний не войдет — студентов сейчас там нет. Так же поступили, например, и испанцы. Правда, с другим результатом. Австралийцы жили и тренировались в детской академии Espire — тоже не пятизвездочном отеле. Сенегальцы — вообще чуть ли не в спортзале...
Французы же отправятся на финал из своего шикарного отеля Al Messila. Там же, кстати, где, по имеющимся данным, поселились Виталий Мутко и Леонид Федун. Подойдут ли Виталий Леонтьевич с Леонидом Арнольдовичем пожать руки Мбаппе с Дешамом перед отъездом — когда-нибудь от них узнаем. Если Франция выиграет.
Идеальный по составу финал. Две топ-сборные. Две суперзвезды. Два континента. Две отличные команды.
Для финала мечты есть все.
Осталось его сыграть.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)