Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ

Обозреватель «СЭ» — о матче за третье место, атмосфере в Дохе и предвкушении финала.

Самопальные футболки Месси за 15 долларов

Матч за третье место стал первым и последним на ЧМ-2022, на который мне не дали билет в ложу прессы. Не могу сказать, что это ввергло меня в депрессию, — главным все равно было попасть на финал, и в этом случае с билетом, к счастью, все оказалось в порядке. На игру Марокко — Хорватия, видимо, прилетела вся возможная и невозможная марокканская пресса, плюс, что еще важнее, матч проходил на «Халифе» — единственном стадионе, построенном не к чемпионату мира. Его общая вместимость не столь велика — ложа прессы, соответственно, тоже.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Матч за бронзу я остался смотреть в главном пресс-центре, в кинозале с громадным экраном. А после побрел по Дохе. Хотелось окунуться в городскую атмосферу последних дней чемпионата мира.

Чего только ни видел.

Салют и световое шоу над заливом на набережной Корниш, когда в небе возникал, а вскоре исчезал нарисованный лучами футболист, пробрасывающий мяч между ногами у другого (это же надо придумать такое), вслед за ними — Кубок мира.

Людей в галабеях, длинных белых одеждах, которые сбросили с ног сандалии и рубились в футбол — поувлеченнее, кстати, местной сборной. Один даже случайно задел меня локтем — несильно, и это было в рамках нормальной силовой борьбы, если бы только в этот момент я был участником импровизированного матча, а не зрителем. Думал — неужели катарцы? Нет, как выяснилось, парни из Саудовской Аравии. Их тут вообще чрезвычайно много, они явно отрываются.

С другими саудовцами (как выяснилось, саудитами следует называть правящую королевскую семью этой страны, а не обычных жителей) я пересекся на той же набережной Корниш, когда они шли, завернутые во флаги и одетые в шляпы Аргентины. Ну, где еще еврей из России сфотографируется с саудовцами в аргентинской амуниции, если не на чемпионате мира по футболу? А все потому, что в такие дни, на таких соревнованиях главное для каждого — не государства, не политика, не нации, а люди. Люди улыбаются друг другу, и им все равно, кто ты. Человек, который улыбается другому человеку!

А потом я попал в людской водоворот на старом рынке Сук Вакиф. Никогда бы не мог подумать, что в полночь там может до такой степени кишеть людьми. Сантиметра свободного не было — такая струилась по рынку змеевидная толпа. Много было людей в самопальных футболках Месси — я зашел в один из магазинчиков и выяснил, что стоят они 50 риалов (около 15 долларов). Такое каждому по карману, а кто тут сейчас не хочет почувствовать себя немного Лионелем?

Футболки с Лионелем Месси. Фото AFP

Довольно существенную часть этой толпы составляли марокканцы. И они совсем не выглядели убитыми после проигранного матча за бронзу. Они прекрасно понимали: сам факт того, что «Атласские львы» очутились на такой футбольной высоте, — настоящее чудо и праздник. Проиграли, в конце концов, не безвольно, выдали ударную концовку, штурмовали ворота Доминика Ливаковича до последней секунды, но пробить его не смогли. В любом случае не опозорились. И рекорд для африканских сборных — полуфинал — от этого проигрыша никуда не денется.

Что марокканцы могли сделать с тем, что у них из-за травм повышибало из строя весь центр обороны? До такой степени, что во втором тайме туда пришлось переходить стержню команды, ее опорнику Амрабату. Из-за дыр сзади и пошли вдруг у сборной Марокко с первых же минут совершенно нехарактерные для нее на этом турнире ошибки. До этого момента она была настолько сконцентрированна, что словно звенела. А тут даже великолепный Буну в самом начале едва не закатил в свои ворота самый адский гол этого чемпионата — к его счастью, мяч после скособоченного паса ушел на угловой.

А потом чередой пошли какие-то киксы, промахи по мячу — в общем, оплошности любого рода. И от них по большому счету команда Валида Реграги за весь матч так и не избавилась. Проиграв абсолютно заслуженно.

Второй гол хорваты забили очень красиво, но какая же серия ошибок была перед этим у марокканцев. Вроде отобрали у своей штрафной еле-еле — и Эль-Ханнус по центру идет в обводку. Модрич, который вдвое старше, летит в подкат — и 18-летний полузащитник отпускает от себя и теряет мяч. Следует пас на Оршича — и до свидания.

Энергию сборная Марокко в этот день тратила не на то. Вот накинулись в первом тайме ее игроки кучей на катарского судью — дескать, угловой, и сперва так действительно показалось. А крупный план продемонстрировали — арбитр прав! И так часто бывает. Мы ведемся на реакцию игроков, а она нередко фейковая. Просто на судью хотят надавить, не более того.

Что-то марокканцы не проявили такой активности, когда стопроцентный, но почему-то не назначенный во втором тайме пенальти заработал Гвардиол. Правда, и интеллигентные хорваты не возмущались так яростно, как того требовала ситуация. Но каким образом ВАР, чилиец Баскуньян, не указал судье Аль-Джассиму на его ошибку — в голове не укладывается. Впрочем, на итоговый результат это не повлияло. Хотя могло.

Футболисты сборных Марокко и Хорватии общаются с арбитром. Фото Reuters

Серебро и бронза на двух ЧМ подряд — фантастика для нации в 4,5 миллиона населения

Ликующая центральная площадь Загреба показала, что действительно значило для Хорватии это третье место. Медали на двух чемпионатах мира подряд — серебро в России-2018 и бронза в Катаре-2022 — для нации в четыре с половиной миллиона человек нельзя не назвать суперуспехом. Дух хорватов несгибаем. Он поражает и позволяет компенсировать хоть возраст, хоть что угодно.

С духом этим все стало понятно еще у предыдущего поколения (уже с Лукой Модричем), которое осенью 2007-го под руководством рокера Славена Билича в ненужном им матче выиграло на «Уэмбли» у Англии и отправило сборную России на Евро-2008 — показывать там с Гусом Хиддинком лучшие игру и результат в постсоветской истории.

Когда какой-нибудь читатель-скептик пишет — мол, наверняка там российские олигархи хорватов «подогрели», отвечаешь ему: да даже если бы так и было, поди обыграй в гостях на громадном стадионе сборную футбольной топ-страны, которой победить надо кровь из носу. Хорваты сделали это и завоевали у россиян, вроде питающих традиционные симпатии к их извечным оппонентам сербам, огромное уважение на много лет вперед.

Удивительно представить, что чуть больше года назад, еще за десять минут до конца решающего отборочного матча в Сплите, на ЧМ-2022 выходила Россия, а не Хорватия. Правда, гоняли нашу команду «Шашечные» — мама не горюй. Весь матч. И закончилось все тогда тем, чем и должно было закончиться. А смогли бы, сложись все привходящие обстоятельства иначе, мы выступить в Катаре как хорваты? Ой, сомневаюсь...

А ведь была у Хорватии и бронза-1998 — у еще более раннего поколения. Шукера, Просинечки, Бобана, Билича-игрока. При каждой медали был проход в плей-офф какой-нибудь топ-сборной — а как иначе? Сейчас — Бразилии. В 2018-м — Англии. А в 1998-м они разгромили в четвертьфинале Германию — 3:0. Притом что немцы двумя годами ранее выиграли чемпионат Европы.

За четверть века участия в международных футбольных соревнованиях в статусе независимого государства крохотная Хорватия ТРИ раза входила в тройку призеров чемпионата мира. Иначе как фантастикой такое не назовешь.

И сейчас, когда казалось, что у команды Златко Далича (вот же тренер — до России-2018 никто его не знал, а сейчас у него две медали ЧМ!) не осталось никаких сил и Марокко со своей «физикой» ее задушит, она выиграла намного увереннее, чем о том говорит счет. А голы какие! Сначала — образцово-показательный розыгрыш штрафного, завершенный безоговорочно лучшим, по мне, игроком матча Гвардиолом. Помните, как повозил этого молодого парня перед третьим голом аргентинцев Месси? Любой бы расстроился. А этот — разъярился на самого себя и выдал такой доминирующий перформанс, что у всех челюсти отвисли. Центральный защитник!

При 1:1 под конец первого тайма случился виртуозный обводящий удар Оршича от штанги. И тут тоже хорватский характер: за минуту до того Оршич на ровном месте выпустил мяч в аут. Но рук не опустил — и тут же забил победный гол, да еще какой красавец. Две эти мини-истории — о том, что помогло сборной Хорватии выиграть (именно выиграть) бронзу на этом чемпионате.

Культ Месси должен помочь сборной Аргентины

За пару часов до трансляции в кинозале (тут это называется «футбольный театр») главного пресс-центра прошла пресс-конференция вратаря Эмилиано Мартинеса и главного тренера Лионеля Скалони. Особое внимание обратил на себя монолог голкипера о Лео Месси — эмоциональный и какой-то очень вдохновенный.

— Вижу Лео сейчас очень счастливым. В прошлом году он великолепно сыграл на Кубке Америки — не думал, что могу увидеть лучшего игрока, чем он был тогда. Но тут, в Катаре, он вышел на новый уровень даже по сравнению с тем турниром! Это удивительно. Он полон энергии на пути к нашей общей мечте. За нас играет лучший игрок всех времен и народов, и для нас это очень большой мотивирующий фактор.

Все рассказывают, что раздевалка аргентинцев сейчас на самом деле объединена вокруг Месси. Капитан аргентинцев в Катаре — не суперзвезда, отделенная от остальной команды, а ее органичная часть. В прошлом скромняга и тихоня, который сумел каким-то невообразимым образом переломить свою застенчивость и превратиться в настоящего лидера.

Наверняка ему помогла победа в Кубке Америки. Такие вещи — тем более что Аргентина не побеждала там с 1993 года, то есть 28 лет — сбрасывают с плеч всех, в том числе и лидера, огромный груз. И еще сильнее объединяют. Мы видели не раз, когда команда, выиграв один крупный турнир, побеждала и на следующем: Франция — ЧМ-1998 и Евро-2000, Бразилия — ЧМ-2002 и Кубок Америки-2004. У Испании вообще три победы — Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012... Конечно, в таких случаях всегда речь о талантливом поколении, но и о победном единении тоже. Да и сам ход этого турнира, когда проигрышем в стартовой игре Саудовской Аравии аргентинцы сразу поставили себя в критическое положение, говорил им: «Пан или пропал». И больше пока не было ни одной осечки.

Три дня назад Месси повторил уже не единожды сказанное — воскресный финал станет его последним матчем на чемпионатах мира. Это не значит, что он сразу уйдет из сборной — следующий Кубок Америки в 2024 году Лео еще может сыграть. Но чемпионаты мира — все. Сборная и так играет для него, а зная уровень ставок — сыграет вдвойне или даже втройне.

Еще сильнее объединяет «Альбиселесте» то, что вместе с командой сейчас находятся пятеро игроков, которые прошли с ней с Кубка Америки весь путь, но до ЧМ-2022 по разным причинам не добрались. И нация — однозначно с этой сборной, что подчеркивается аргентинскими журналистами на каждой пресс-конференции, а игроки постоянно говорят, что счастливы за страну и чувствуют каждого человека в ней. Не так часто доводится подобное слышать.

Аргентинские болельщики. Фото AFP

Что же касается французов, блестяще начавших турнир, то есть ощущение, что перед финалом у них не все ладно. Во-первых, со здоровьем — в команду с полуфинала проник гуляющий по Катару вирус. Во-вторых, вызывает все больше вопросов история с Каримом Бензема, который давно уже здоров, но Дидье Дешам не возвращает его в команду и сердится от вопросов журналистов, когда они его на эту тему спрашивают.

А как не спрашивать? Бензема был частью команды, он по-прежнему в ее заявке, хоть и получил травму перед стартом турнира. По собственной ли воле он уехал из расположения «Трехцветных» или по просьбе Дешама — вопрос дискуссионный и сейчас активно обсуждаемый. Помните, как сборная России во время ЧМ-2018 холила и лелеяла Алана Дзагоева, куда более серьезно «сломавшегося» в первой игре с Саудовской Аравией? В результате он вернулся к четвертьфиналу, успел выйти на замену с Хорватией и отдать голевую передачу в овертайме на Марио Фернандеса.

Видимо, Дешам считает, что обладатель «Золотого мяча» может нарушить атмосферу в команде, привыкшей за время ЧМ-2022 играть без него. Варианты с заменами есть — вот в полуфинале, когда марокканцы поджали, а Жиру устал, центрфорварда заменили на Тюрама, тот ушел на фланг, а Мбаппе переместился в центр. И это сработало идеально. Видимо, этот случай окончательно убедил главного тренера, что возвращать Бензема не стоит.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Тем не менее тема с Каримом определенно отвлекает и Францию, и ее игроков от главного. Если применительно к Аргентине все говорят о монолитности, то при упоминании «Трехцветных» речь обязательно заходит о ситуации с Бензема. Либо так хотят представить те, кто переживает за Аргентину, а на самом деле внутри французского лагеря — спокойствие и уверенность действующих чемпионов мира...

Только игра все расставит на свои места. Месси и Ко, как это ни удивительно, живут в месте, именуемом хостелом. Да-да, Qatar University Hostel N 1! Грубо говоря, в университетском общежитии. Оно было выбрано потому, что туда в это время никто лишний не войдет — студентов сейчас там нет. Так же поступили, например, и испанцы. Правда, с другим результатом. Австралийцы жили и тренировались в детской академии Espire — тоже не пятизвездочном отеле. Сенегальцы — вообще чуть ли не в спортзале...

Французы же отправятся на финал из своего шикарного отеля Al Messila. Там же, кстати, где, по имеющимся данным, поселились Виталий Мутко и Леонид Федун. Подойдут ли Виталий Леонтьевич с Леонидом Арнольдовичем пожать руки Мбаппе с Дешамом перед отъездом — когда-нибудь от них узнаем. Если Франция выиграет.

Идеальный по составу финал. Две топ-сборные. Две суперзвезды. Два континента. Две отличные команды.

Для финала мечты есть все.

Осталось его сыграть.