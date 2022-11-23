В среду на ЧМ-2022 стартуют сразу четыре топ-сборные. Главные интриги матчей дня

На что обратить внимание.

Марокко — Хорватия

Финалисты чемпионата мира в России встречаются с одной из самых симпатичных команд предыдущего турнира. Марокканцы набрали всего одно очко в группе с Испанией, Португалией и Ираном, но по игре выглядели очень бодро, многие нейтральные болельщики поддерживали именно североафриканскую страну.

В 2022 году Марокко снова попало в очень сильную группу, но не стоит списывать эту команду со счетов. Ее состав наполнен футболистами из европейских лиг, в том числе топовых. Вратарь Яссин Буну из «Севильи», крайние защитники Нассер Мазрауи из «Баварии» и Ашраф Хакими из «ПСЖ», атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири.

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Фото AFP

С хорватами вас вряд ли стоит знакомить, многие из них — мировые звезды. Особенно полузащитник «Реала» Лука Модрич, которому яркая игра на ЧМ в России вместе с сильными выступлениями за клуб принесли «Золотой мяч». Хорватия смогла занять первое место в группе Лиги наций с Данией, Францией и Австрией. Несмотря на старение звезд, команда остается очень боевитой и мастеровитой.

Сборная Марокко не проигрывает уже семь матчей подряд, а хорваты — шесть: ничья с Францией и пять побед кряду. Прервется ли чья-то серия сейчас?

Германия — Япония

Сложно поверить, но четыре года назад Германия не вышла в плей-офф, а Япония едва не прошла Бельгию (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира. Однако эти результаты никак не влияют на текущий расклад сил.

У немцев появились новые молодые игроки, такие как Джамал Мусиала из «Баварии» и Кай Хаверц из «Челси». При этом у Германии нет стабильного бомбардира. В отборе к ЧМ сразу три человека отличились по пять раз. Одним из таких футболистов был нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который пропустит ЧМ из-за травмы. Несмотря на все насмешки над реализацией Вернера, именно он и был лучшим форвардом сборной.

В этой команде собраны гениальные вратари, множество талантов в обороне и полузащите, но в качестве центрфорвардов в Катар едут 18-летний Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Д и впервые вызванный в национальную команду в 29 лет Никлас Фюлькруг из «Вердера». Неужели Германии снова придется рассчитывать на пять голов на ЧМ от Томаса Мюллера, как было в 2010 и 2014 годах?

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и нападающий Серж Гнабри. Фото Reuters

А может, японские футболисты из бундеслиги расскажут партнерам по сборной о слабых местах немцев? Хироко Ито из «Штуттгарта», Даичи Камада из «Айнтрахта» и Ричу Доан из «Фрайбурга» точно найдут нужные слова в раздевалке.

И все же Япония (как сборная, а не отдельные футболисты) редко играет против топовых соперников. Азиатские команды сложно сравнить с европейскими сборными, тем более уровня Германии. Для выхода из группы Японии придется отнимать очки либо у немцев, либо у испанцев. Случится ли сенсация в первом туре?

Испания — Коста-Рика

Все написанное выше про Германию можно переносить и на Испанию. При этом результаты у «Красной фурии» даже лучше. После провала в России испанцы вновь вырастили мощное поколение, которое уже показало себя год назад на Евро. Полуфинал на континентальном первенстве — точно не предел возможностей команды Луиса Энрике. Однако классического нападающего с высокой реализацией уровня Давида Вильи у Испании так и не появилось. Альваро Мората хорош в сборной, но его завершение атак трудно назвать топовым.

А нужны ли сильные форварды, чтобы обыграть Коста-Рику? Трудно назвать четвертую команду Северной Америки (место в квалификации ЧМ) серьезным соперником для одного из претендентов на титул.

Вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас. Фото AFP

Особенно настораживает то, что мы не знаем, в какой форме находится главная звезда сборной — вратарь Кейлор Навас. С приходом Кристофа Галтье в «ПСЖ» костариканец плотно присел на лавку, ни разу в сезоне не сыграв в официальном матче. Если все же Навас поймает кураж, шансы у четвертьфиналистов ЧМ-2014 есть.

Бельгия — Канада

В последнем матче дня вторая команда мира согласно рейтингу ФИФА встретится лучшей сборной Северной Америки. Золотое поколение сборной Бельгии стремительно уходит с эстрады, а молодая Канада выходит на первый чемпионат мира за 36 лет.

Бельгийцы едут на ЧМ-2022 с теми же защитниками, что и в 2014 году. Эта сборная держится на верхних строчках рейтинга ФИФА за счет стабильной игры с аутсайдерами в отборочных турнирах. Пятая самая старая команда мирового форума в Катаре уже не числится среди главных фаворитов, но в плей-офф выходить должна. Даже в сложной группе с Канадой, Марокко и Хорватией бельгийцы кажутся главными претендентами на первое место. Хватить может даже вдохновения двух гениев — Тибо Куртуа и Кевина де Брейне.

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис. Фото Reuters

Про Канаду же вы, скорее всего, знаете мало, хотя многие футболисты из этой сборной выступают в европейских чемпионатах. Кроме известных Альфонса Дэвиса из «Баварии» и Джонатана Дэвида из «Лилля» в сборную вызваны сенсационные участники плей-офф Лиги чемпионов: Стефен Эустакио из «Порту» и дуэт из «Брюгге» — Тэйджон Бухэнан и Кайл Ларин.

Быстрая вертикальная команда Джона Хердмана может наказать старых защитников сборной Бельгии. Только представьте: Альфонсо Дэвис прорывается по флангу и смещается к центральным защитникам Тоби Алдервейрельду и Яну Вертонгену. Зрелище намечается огненное.