Сегодня, 10:15
Кто бы мог подумать, что к последнему туру в группе H Гана расположится на втором месте (и в двух матчах забьет 5 голов), а Уругвай без единого мяча будет замыкать таблицу. У африканской команды появляется отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам за вылет в четвертьфинале ЧМ-2010. Для выхода из группы Гане достаточно ничьей, если Корея не выиграет у Португалии с разницей в два мяча и более.
У команды Диего Алонсо уже нет права на ошибку, ей необходимы три очка. Повезло, что в этот раз Уругвай встретится с командой, которая часто забывает об обороне. Правда, и южноамериканцы неубедительны впереди. Им редко удается создавать опасные моменты, а реализация пока просто на нуле. Помимо того, что у уругвайцев одно очко, у них еще и худшая разница голов (в том числе в сравнении с Южной Кореей). При победах корейцев и Уругвая с одинаковой разницей азиатская команда будет выше. Третья команда Южной Америки обязана рассчитывать на разгром.
Несмотря на сложности в обоих матчах, португальцы одержали две победы и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. Однако расслабиться и играть на индивидуальную статистику футболисты сборной Португалии пока не могут. Ведь они наверняка не хотят встретиться с Бразилией в первой же стадии плей-офф — чтобы избежать этого, нужно не проиграть Корее и занять первое место. Впрочем, даже в случае поражения португальцы потеряют лидерство только если Гана победит в два мяча и более.
У Кореи ситуация похожа на уругвайскую — нужно обязательно побеждать. Своего слова еще не сказал капитан и лидер сборной Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» приехал на ЧМ, не восстановившись от травмы глаза, но все равно не собирается вылетать с турнира. Его команда выдержала натиск Уругвая, почему бы не устоять и против решившей главную задачу Португалии? А убежать в контратаку хорошо готовая физически сборная Кореи всегда сможет — в обойме и помимо Сона хватает быстрых игроков. Перед последним туром у азиатской команды есть преимущество в разности голов перед уругвайцами, поэтому при одинаковых победах Корея окажется выше южноамериканской команды.
1. Португальцы вышли в плей-офф, им будет достаточно ничьей для первого места в группе. Разница голов у команды +3, в то время как у Ганы — нулевая. При поражении Португалии в один мяч ганцам для первого места в группе нужно будет выиграть в два и более мяча.
2. Успех Ганы в матче с Уругваем обеспечит ей место в 1/8 финала. Первую строчку ганцы могут занять при описанном в первом пункте сценарии. При ничьей африканцам стоит рассчитывать на то, что Португалия не проиграет Корее в два мяча. Поражение оставит команду Отто Аддо за бортом плей-офф.
3. Корея обязана побеждать, чтобы задержаться на ЧМ-2022. Но если в параллельной встрече выиграет Гана, то корейцам не поможет и победа. Ничья уругвайцев и ганцев обязует сборную Кореи добывать разницу в два гола в игре с Португалией. Если Уругвай оформит победу, то азиатам нужно будет побеждать с той же разницей, что и у южноамериканцев.
4. Уругвай обязан выигрывать, причем желательно разгромно. У подопечных Алонсо худшая ситуации в группе, для выхода в плей-офф нужно надеяться на благоприятный исход соседней встречи, а именно: победа Португалии, ничья или победа Кореи с маленькой разницей, но тогда самим придется много забивать. Ничья или поражение с Ганой лишают уругвайцев всех шансов.
Бразилия стала одной из трех команд, обеспечивших выход в плей-офф после второго тура. Пентакампеоны одержали две сухие победы и подошли ко встрече с самой слабой командой группы (на бумаге) в отличном расположении духа. Бразильцы продолжают подготовку к главным матчам турнира и ждут восстановления Неймара. С Камеруном им достаточно будет набрать одно очко, чтобы обеспечить себе первое место.
Африканцам для выхода из группы нужно побеждать титулованного соперника и рассчитывать на успех Сербии или на ничью в параллельной встрече. Скажете, что такое невозможно? Посмотрите на предыдущие результаты заключительного тура.
И все-таки более вероятно, что второе место в группе G разыграют именно в этом матче. Четыре года назад в России Сербия и Швейцария встретились во втором туре — и даже тогда получилась драматичная развязка: Александар Митрович вывел сербов вперед на 6-й минуте, в начале второго тайма швейцарцы сравняли, а на 90-й Джердан Шакири принес сборной Швейцарии победу. В третьем туре группового этапа ЧМ-2022 мы ждем как минимум такого же напряженного матча. Теперь не получится исправить ситуацию в последней игре — для одной из команд очная встреча точно станет последней.
Сербия сама виновата в том, что не располагается выше швейцарцев. Удержи сербы счет 3:1 в матче с Камеруном, и можно было бы рассчитывать на равенство в матче со Швейцарией, а значит, и на выход в плей-офф за счет большего количества забитых мячей. Теперь же парням Драгана Стойковича придется побеждать — любой другой исход на руку сопернику.
1. Бразилия в 1/8 финала, но представим, что они проиграют Камеруну: Швейцария может опередить южноамериканцев в том случае, если обгонит их по разности голов. Например, подойдет поражение бразильцев 0:1 и победа швейцарцев 3:0.
2. Сценарий для первого места Швейцарии в группе уже описан выше. А если не выйдет? Победа гарантирует команде Мурата Якина выход в плей-офф. Ничья тоже выведет швейцарцев дальше, если Камерун не обыграет Бразилию. В случае поражения от Сербии сборная Швейцарии уступит оппоненту свое место в 1/8 финала.
3. Камерун обязан побеждать Бразилию. Причем в случае победы 1:0 и не слишком результативной ничьей в соседнем матче (меньше 3:3) африканцы станут вторыми благодаря числу забитых голов.
4. Сербия должна выигрывать у Швейцарии. Ее разница голов на один хуже, чем у Камеруна (3:5 против 3:4), поэтому нужно забивать побольше самой. Но все-таки будет легче, если африканцы просто не справятся с главным фаворитом турнира. Тогда Сербии хватит любой победы для второго места в группе.
В 1/8 финала друг с другом сыграют команды 1G — 2H и 1H — 2G. Нас все еще может ждать встреча Бразилии с Португалией или Уругваем. А пройдут эти игры плей-офф 5 и 6 декабря.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 3.90 X 3.80 П2 1.98
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.20 X 3.70 П2 1.93
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 7.50 X 4.80 П2 1.46
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)