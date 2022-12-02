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ЧМ-2022

Сегодня, 10:15

Роналду нужно обойти встречу с Бразилией в 1/8, у Сербии — матч года. Что решается сегодня на ЧМ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Фото Global Look Press
Фанаты сборной Камеруна.
Фото Global Look Press
Никола Миленкович из сборной Сербии.
Фото Global Look Press
Группа G.
Группа H.
1/6
Telegram Дзен
Ждем заключительные пары плей-офф.

Гана — Уругвай

Кто бы мог подумать, что к последнему туру в группе H Гана расположится на втором месте (и в двух матчах забьет 5 голов), а Уругвай без единого мяча будет замыкать таблицу. У африканской команды появляется отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам за вылет в четвертьфинале ЧМ-2010. Для выхода из группы Гане достаточно ничьей, если Корея не выиграет у Португалии с разницей в два мяча и более.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Гана
Уругвай

У команды Диего Алонсо уже нет права на ошибку, ей необходимы три очка. Повезло, что в этот раз Уругвай встретится с командой, которая часто забывает об обороне. Правда, и южноамериканцы неубедительны впереди. Им редко удается создавать опасные моменты, а реализация пока просто на нуле. Помимо того, что у уругвайцев одно очко, у них еще и худшая разница голов (в том числе в сравнении с Южной Кореей). При победах корейцев и Уругвая с одинаковой разницей азиатская команда будет выше. Третья команда Южной Америки обязана рассчитывать на разгром.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Фото Global Look Press

Южная Корея — Португалия

Несмотря на сложности в обоих матчах, португальцы одержали две победы и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. Однако расслабиться и играть на индивидуальную статистику футболисты сборной Португалии пока не могут. Ведь они наверняка не хотят встретиться с Бразилией в первой же стадии плей-офф — чтобы избежать этого, нужно не проиграть Корее и занять первое место. Впрочем, даже в случае поражения португальцы потеряют лидерство только если Гана победит в два мяча и более.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Португалия

У Кореи ситуация похожа на уругвайскую — нужно обязательно побеждать. Своего слова еще не сказал капитан и лидер сборной Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» приехал на ЧМ, не восстановившись от травмы глаза, но все равно не собирается вылетать с турнира. Его команда выдержала натиск Уругвая, почему бы не устоять и против решившей главную задачу Португалии? А убежать в контратаку хорошо готовая физически сборная Кореи всегда сможет — в обойме и помимо Сона хватает быстрых игроков. Перед последним туром у азиатской команды есть преимущество в разности голов перед уругвайцами, поэтому при одинаковых победах Корея окажется выше южноамериканской команды.

Группа H. Фото "СЭ"
Группа H.

Расклады группы H

1. Португальцы вышли в плей-офф, им будет достаточно ничьей для первого места в группе. Разница голов у команды +3, в то время как у Ганы — нулевая. При поражении Португалии в один мяч ганцам для первого места в группе нужно будет выиграть в два и более мяча.

2. Успех Ганы в матче с Уругваем обеспечит ей место в 1/8 финала. Первую строчку ганцы могут занять при описанном в первом пункте сценарии. При ничьей африканцам стоит рассчитывать на то, что Португалия не проиграет Корее в два мяча. Поражение оставит команду Отто Аддо за бортом плей-офф.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

3. Корея обязана побеждать, чтобы задержаться на ЧМ-2022. Но если в параллельной встрече выиграет Гана, то корейцам не поможет и победа. Ничья уругвайцев и ганцев обязует сборную Кореи добывать разницу в два гола в игре с Португалией. Если Уругвай оформит победу, то азиатам нужно будет побеждать с той же разницей, что и у южноамериканцев.

4. Уругвай обязан выигрывать, причем желательно разгромно. У подопечных Алонсо худшая ситуации в группе, для выхода в плей-офф нужно надеяться на благоприятный исход соседней встречи, а именно: победа Португалии, ничья или победа Кореи с маленькой разницей, но тогда самим придется много забивать. Ничья или поражение с Ганой лишают уругвайцев всех шансов.

Фанаты сборной Камеруна. Фото Global Look Press
Фанаты сборной Камеруна.
Фото Global Look Press

Камерун — Бразилия

Бразилия стала одной из трех команд, обеспечивших выход в плей-офф после второго тура. Пентакампеоны одержали две сухие победы и подошли ко встрече с самой слабой командой группы (на бумаге) в отличном расположении духа. Бразильцы продолжают подготовку к главным матчам турнира и ждут восстановления Неймара. С Камеруном им достаточно будет набрать одно очко, чтобы обеспечить себе первое место.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Камерун
Бразилия

Африканцам для выхода из группы нужно побеждать титулованного соперника и рассчитывать на успех Сербии или на ничью в параллельной встрече. Скажете, что такое невозможно? Посмотрите на предыдущие результаты заключительного тура.

Никола Миленкович (сборная Сербии). Фото Global Look Press
Никола Миленкович из сборной Сербии. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Сербия — Швейцария

И все-таки более вероятно, что второе место в группе G разыграют именно в этом матче. Четыре года назад в России Сербия и Швейцария встретились во втором туре — и даже тогда получилась драматичная развязка: Александар Митрович вывел сербов вперед на 6-й минуте, в начале второго тайма швейцарцы сравняли, а на 90-й Джердан Шакири принес сборной Швейцарии победу. В третьем туре группового этапа ЧМ-2022 мы ждем как минимум такого же напряженного матча. Теперь не получится исправить ситуацию в последней игре — для одной из команд очная встреча точно станет последней.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Сербия
Швейцария

Сербия сама виновата в том, что не располагается выше швейцарцев. Удержи сербы счет 3:1 в матче с Камеруном, и можно было бы рассчитывать на равенство в матче со Швейцарией, а значит, и на выход в плей-офф за счет большего количества забитых мячей. Теперь же парням Драгана Стойковича придется побеждать — любой другой исход на руку сопернику.

Группа G. Фото "СЭ"
Группа G.

Расклады группы G

1. Бразилия в 1/8 финала, но представим, что они проиграют Камеруну: Швейцария может опередить южноамериканцев в том случае, если обгонит их по разности голов. Например, подойдет поражение бразильцев 0:1 и победа швейцарцев 3:0.

2. Сценарий для первого места Швейцарии в группе уже описан выше. А если не выйдет? Победа гарантирует команде Мурата Якина выход в плей-офф. Ничья тоже выведет швейцарцев дальше, если Камерун не обыграет Бразилию. В случае поражения от Сербии сборная Швейцарии уступит оппоненту свое место в 1/8 финала.

1&nbsp;декабря. Канада&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Марокко. Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!

3. Камерун обязан побеждать Бразилию. Причем в случае победы 1:0 и не слишком результативной ничьей в соседнем матче (меньше 3:3) африканцы станут вторыми благодаря числу забитых голов.

4. Сербия должна выигрывать у Швейцарии. Ее разница голов на один хуже, чем у Камеруна (3:5 против 3:4), поэтому нужно забивать побольше самой. Но все-таки будет легче, если африканцы просто не справятся с главным фаворитом турнира. Тогда Сербии хватит любой победы для второго места в группе.

Плей-офф

В 1/8 финала друг с другом сыграют команды 1G — 2H и 1H — 2G. Нас все еще может ждать встреча Бразилии с Португалией или Уругваем. А пройдут эти игры плей-офф 5 и 6 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
4
ЧМ-2022
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Плей-офф
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A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
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1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
П1 2.03 X 3.30 П2 4.30
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.00 П2 8.20
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.29 X 5.80 П2 13.0
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 3.90 X 3.80 П2 1.98
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.20 X 3.70 П2 1.93
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 7.50 X 4.80 П2 1.46
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
-
-
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Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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