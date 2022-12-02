Роналду нужно обойти встречу с Бразилией в 1/8, у Сербии — матч года. Что решается сегодня на ЧМ

Ждем заключительные пары плей-офф.

Гана — Уругвай

Кто бы мог подумать, что к последнему туру в группе H Гана расположится на втором месте (и в двух матчах забьет 5 голов), а Уругвай без единого мяча будет замыкать таблицу. У африканской команды появляется отличный шанс пробиться в плей-офф и отомстить уругвайцам за вылет в четвертьфинале ЧМ-2010. Для выхода из группы Гане достаточно ничьей, если Корея не выиграет у Португалии с разницей в два мяча и более.

У команды Диего Алонсо уже нет права на ошибку, ей необходимы три очка. Повезло, что в этот раз Уругвай встретится с командой, которая часто забывает об обороне. Правда, и южноамериканцы неубедительны впереди. Им редко удается создавать опасные моменты, а реализация пока просто на нуле. Помимо того, что у уругвайцев одно очко, у них еще и худшая разница голов (в том числе в сравнении с Южной Кореей). При победах корейцев и Уругвая с одинаковой разницей азиатская команда будет выше. Третья команда Южной Америки обязана рассчитывать на разгром.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Фото Global Look Press

Южная Корея — Португалия

Несмотря на сложности в обоих матчах, португальцы одержали две победы и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. Однако расслабиться и играть на индивидуальную статистику футболисты сборной Португалии пока не могут. Ведь они наверняка не хотят встретиться с Бразилией в первой же стадии плей-офф — чтобы избежать этого, нужно не проиграть Корее и занять первое место. Впрочем, даже в случае поражения португальцы потеряют лидерство только если Гана победит в два мяча и более.

У Кореи ситуация похожа на уругвайскую — нужно обязательно побеждать. Своего слова еще не сказал капитан и лидер сборной Сон Хын Мин. Нападающий «Тоттенхэма» приехал на ЧМ, не восстановившись от травмы глаза, но все равно не собирается вылетать с турнира. Его команда выдержала натиск Уругвая, почему бы не устоять и против решившей главную задачу Португалии? А убежать в контратаку хорошо готовая физически сборная Кореи всегда сможет — в обойме и помимо Сона хватает быстрых игроков. Перед последним туром у азиатской команды есть преимущество в разности голов перед уругвайцами, поэтому при одинаковых победах Корея окажется выше южноамериканской команды.

Группа H.

Расклады группы H

1. Португальцы вышли в плей-офф, им будет достаточно ничьей для первого места в группе. Разница голов у команды +3, в то время как у Ганы — нулевая. При поражении Португалии в один мяч ганцам для первого места в группе нужно будет выиграть в два и более мяча.

2. Успех Ганы в матче с Уругваем обеспечит ей место в 1/8 финала. Первую строчку ганцы могут занять при описанном в первом пункте сценарии. При ничьей африканцам стоит рассчитывать на то, что Португалия не проиграет Корее в два мяча. Поражение оставит команду Отто Аддо за бортом плей-офф.

3. Корея обязана побеждать, чтобы задержаться на ЧМ-2022. Но если в параллельной встрече выиграет Гана, то корейцам не поможет и победа. Ничья уругвайцев и ганцев обязует сборную Кореи добывать разницу в два гола в игре с Португалией. Если Уругвай оформит победу, то азиатам нужно будет побеждать с той же разницей, что и у южноамериканцев.

4. Уругвай обязан выигрывать, причем желательно разгромно. У подопечных Алонсо худшая ситуации в группе, для выхода в плей-офф нужно надеяться на благоприятный исход соседней встречи, а именно: победа Португалии, ничья или победа Кореи с маленькой разницей, но тогда самим придется много забивать. Ничья или поражение с Ганой лишают уругвайцев всех шансов.

Фанаты сборной Камеруна. Фото Global Look Press

Камерун — Бразилия

Бразилия стала одной из трех команд, обеспечивших выход в плей-офф после второго тура. Пентакампеоны одержали две сухие победы и подошли ко встрече с самой слабой командой группы (на бумаге) в отличном расположении духа. Бразильцы продолжают подготовку к главным матчам турнира и ждут восстановления Неймара. С Камеруном им достаточно будет набрать одно очко, чтобы обеспечить себе первое место.

Африканцам для выхода из группы нужно побеждать титулованного соперника и рассчитывать на успех Сербии или на ничью в параллельной встрече. Скажете, что такое невозможно? Посмотрите на предыдущие результаты заключительного тура.

Никола Миленкович из сборной Сербии. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Сербия — Швейцария

И все-таки более вероятно, что второе место в группе G разыграют именно в этом матче. Четыре года назад в России Сербия и Швейцария встретились во втором туре — и даже тогда получилась драматичная развязка: Александар Митрович вывел сербов вперед на 6-й минуте, в начале второго тайма швейцарцы сравняли, а на 90-й Джердан Шакири принес сборной Швейцарии победу. В третьем туре группового этапа ЧМ-2022 мы ждем как минимум такого же напряженного матча. Теперь не получится исправить ситуацию в последней игре — для одной из команд очная встреча точно станет последней.

Сербия сама виновата в том, что не располагается выше швейцарцев. Удержи сербы счет 3:1 в матче с Камеруном, и можно было бы рассчитывать на равенство в матче со Швейцарией, а значит, и на выход в плей-офф за счет большего количества забитых мячей. Теперь же парням Драгана Стойковича придется побеждать — любой другой исход на руку сопернику.

Группа G.

Расклады группы G

1. Бразилия в 1/8 финала, но представим, что они проиграют Камеруну: Швейцария может опередить южноамериканцев в том случае, если обгонит их по разности голов. Например, подойдет поражение бразильцев 0:1 и победа швейцарцев 3:0.

2. Сценарий для первого места Швейцарии в группе уже описан выше. А если не выйдет? Победа гарантирует команде Мурата Якина выход в плей-офф. Ничья тоже выведет швейцарцев дальше, если Камерун не обыграет Бразилию. В случае поражения от Сербии сборная Швейцарии уступит оппоненту свое место в 1/8 финала.

3. Камерун обязан побеждать Бразилию. Причем в случае победы 1:0 и не слишком результативной ничьей в соседнем матче (меньше 3:3) африканцы станут вторыми благодаря числу забитых голов.

4. Сербия должна выигрывать у Швейцарии. Ее разница голов на один хуже, чем у Камеруна (3:5 против 3:4), поэтому нужно забивать побольше самой. Но все-таки будет легче, если африканцы просто не справятся с главным фаворитом турнира. Тогда Сербии хватит любой победы для второго места в группе.

Плей-офф

В 1/8 финала друг с другом сыграют команды 1G — 2H и 1H — 2G. Нас все еще может ждать встреча Бразилии с Португалией или Уругваем. А пройдут эти игры плей-офф 5 и 6 декабря.