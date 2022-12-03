Вытащит ли Месси Аргентину в четвертьфинал и способны ли США на новую сенсацию ЧМ? Главные интриги дня

Сегодня стартуют первые матчи 1/8 финала.

Нидерланды — США

Матчи плей-офф чемпионата мира откроют сборные Нидерландов и США. Обе команды прошли групповую стадию без поражений, но у «Оранжевых» на одну победу больше, чем у американцев. Да и в целом европейская команда более статусная, у нее в активе целых три финала ЧМ! Правда, все проигранные.

Яркой игры от банды Луи ван Гала мы пока не увидели, но это не помешало ей квалифицироваться в плей-офф с первого места в группе. Самое яркое впечатление — игра Коди Гакпо. Вингер ПСВ после огненного старта сезона (13 голов и 17 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах) продолжил блистать и в сборной: в трех играх ЧМ у него три гола. На очереди сборная США, в Катаре ни разу не пропустившая с игры.

Несмотря на относительно надежную игру в обороне, выход в 1/8 финала достался американцам с трудом. С валлийцами не получилось удержать победный счет, против Англии даже были шансы на успех (помните удар Кристиана Пулишича в перекладину?). А единственную победу Штаты оформили в заключительном матче с Ираном (1:0).

Все предыдущие встречи Нидерландов и США носили товарищеский статус — первый официальный матч выпал сразу на плей-офф чемпионата мира. Победитель выходит в четвертьфинал на сильнейшую команду из пары Аргентина — Австралия.

Футболисты сборной Нидерландов поздравляют друг друга с выходом в плей-офф ЧМ-2022. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Аргентина — Австралия

После сенсационного поражения от Саудовской Аравии сборная Аргентины все-таки собралась и заняла первое место в группе, благодаря чему избежала ремейка 1/8 финала прошлого ЧМ. Тогда южноамериканцы уступили будущим победителям турнира — французам. Сегодня банда Скалони встретится со второй командой группы D — Австралией.

Для «Соккеруз» турнир уже удался. Сборная Австралии пробилась в плей-офф чемпионата мира второй раз в истории. В группе команда Грэма Арнольда обыграла крепкий Тунис (1:0) и оказалась сильнее полуфиналиста Евро-2020 — Дании (1:0). Вряд ли австралийские футболисты сильно расстроены из-за разгрома от Франции (1:4) — дома они уже герои, ведь в последний (и единственный) раз Австралия участвовала в 1/8 финала ЧМ 16 лет назад, когда их возглавлял легендарный Гус Хиддинк. К слову, в 2006 году австралийцы уступили будущему триумфатору турнира — Италии (0:1).

Для Аргентины это хороший знак. Если, конечно, они оформят победу.

Четвертьфинал

Победители этих пар встретятся друг с другом в 1/4 финала 9 декабря — игра состоится на самом большом стадионе турнира, почти 90-тысячном «Лусаиле».