В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Сегодня, 00:20
Корея обыгрывает Португалию. Япония — немцев и испанцев... При желании данный список можно продолжить, так что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд перед стартом плей-офф имел право говорить все, что угодно. Потому что после выхода из группы его уже никто ни в чем не упрекнет, да и сами «Соккеруз» уложили на лопатки датчан.
«Конечно, мы можем выиграть у Аргентины. В прошлом году я тренировал олимпийскую команду, и мы обыграли аргентинцев со счетом 2:0. Это матч команды в желтых футболках против команды в бело-голубых, это 11 против 11», — говорил Арнольд в прямом эфире австралийского телевидения.
Но, естественно, бывший помощник Гуса Хиддинка на ЧМ-2006 не бахвалился. Он рассуждал о сбывшейся мечте сыграть на чемпионате мира против Месси. О том, что до турнира в Катаре никто не верил даже в одну победу австралийцев в группе и о вдохновении, посещающем в играх с такими соперниками. Арнольд знает, о чем говорит, потому что 29 лет назад сыграл в межконтинентальном плей-офф за путевку на ЧМ-1994 против аргентинцев с Диего Марадоной. И, кстати, в составе «Альбиселесте» тогда был отец игрока нынешней сборной — Карлос Макаллистер.
Впрочем, Аргентина — это тот битый, за которого двух небитых дают. Полузащитник южноамериканцев Де Пауль даже заявил, что проигрыш Саудовской Аравии в чем-то оказался полезным. А еще признался, что вторая победа принесла долгожданное спокойствие. С микроклиматом же у южноамериканцев все изначально было в полном порядке, о чем в очередной раз напомнил Месси. Лео признали лучшим игроком матча с поляками, в котором он не реализовал пенальти, и капитан передал свой приз настоящему герою — автору первого гола Алексису Макаллистеру.
Единственным очевидным минусом Аргентины перед игрой были проблемы Ди Марии. У него не травма, а лишь мышечное перенапряжение, но максимум, на что можно было рассчитывать с таким диагнозом — выход на замену. В старте мастера важнейших голов заменил Папу Гомес, и это был неоднозначный выбор.
После провала с саудитами ветеран не сыграл ни минуты, но, видимо, состояние Анхеля Корреа далеко от идеала, а Дибала по тактическим соображениями не пользуется доверием Лионеля Скалони. Совместить форварда с Месси в одной схеме пока не удалось ни одному тренеру аргентинской сборной.
Впрочем, Лео, для которого игра с Австралией стала 1000-й на профессиональном уровне, справляется сам. И как раз юбилейный матч очень показателен. «Соккеруз» на этом турнире, кажется, самая простая команда. Ничего лишнего не выдумывающая, но играющая в очень правильный и организованный футбол с максимальной самоотдачей. Большую часть первого тайма против аргентинцев этого было достаточно, так как чемпионам Южной Америки не хватало движения, и как раз этого опасался Скалони, назвав расписание матчей с играми через два дня на третий безумием.
Только нога гения — это нога гения. Один шанс — и мяч в воротах. Да какой! Месси до этого ни разу не забивал в плей-офф мировых чемпионатов, что ему регулярно ставили в упрек критики. Однако есть еще и голевые передачи, а по сумме результативных баллов (9+7) Лео сравнялся с Марадоной. До рекордсменов — Пеле, Роналдо, Мирослава Клозе и Герда Мюллера — осталось три очка. Параллельно Месси обогнал Марадону по числу голов на ЧМ.
Субботний успех Лео обязан разделить с Отаменди, который оставил мяч под удар своему капитану. Но тот же защитник, в активе которого значится образцовый групповой турнир с точки зрения статистики, устроил небольшой пожар около собственной штрафной какой-то расхлябанной передачей. Хорошо, Эмилиано Мартинес все же опередил Дюка и разрядил обстановку.
Спокойнее, как показалось, стало, когда Аргентина дала мастер-класс по умению использовать чужие ошибки. И провоцировать их, потому что гол Альвареса в пустые ворота — это прессинг Де Пауля, который заставил паниковать опытного Райана. После этого бело-голубым можно было переходить в энергосберегающий режим, экономя силы на четвертьфинал с Нидерландами.
У Месси, впрочем, энергии предостаточно. Скалони даже признался, что заменит его только в том случае, если Лео сам об этом попросит. Но тот не хочет терять на своем последнем чемпионате мира ни минуты. А тут еще и концовка получилась совсем не банальной. Коварный рикошет после выстрела Гудвина обернулся голом в аргентинские ворота, а если бы не нога Лисандро Мартинеса, Бехич мог перевернуть все с ног на голову.
Да еще и Лаутаро Мартинес не стал убивать интригу, испортив два паса Месси. А потеря Лео на седьмой добавленной минуте завершилась невероятным сейвом вратаря. Все закончилось так, как должно было. Тем не менее, австралийская сказка не стала историей с грустным концом. Зеленый континент может гордиться своей сборной. А поход Аргентины за мечтой продолжается. Осталось три шага. Следующий — против Нидерландов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)