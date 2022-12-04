В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.

Арнольд против Марадоны

Корея обыгрывает Португалию. Япония — немцев и испанцев... При желании данный список можно продолжить, так что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд перед стартом плей-офф имел право говорить все, что угодно. Потому что после выхода из группы его уже никто ни в чем не упрекнет, да и сами «Соккеруз» уложили на лопатки датчан.

«Конечно, мы можем выиграть у Аргентины. В прошлом году я тренировал олимпийскую команду, и мы обыграли аргентинцев со счетом 2:0. Это матч команды в желтых футболках против команды в бело-голубых, это 11 против 11», — говорил Арнольд в прямом эфире австралийского телевидения.

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд. Фото Global Look Press

Но, естественно, бывший помощник Гуса Хиддинка на ЧМ-2006 не бахвалился. Он рассуждал о сбывшейся мечте сыграть на чемпионате мира против Месси. О том, что до турнира в Катаре никто не верил даже в одну победу австралийцев в группе и о вдохновении, посещающем в играх с такими соперниками. Арнольд знает, о чем говорит, потому что 29 лет назад сыграл в межконтинентальном плей-офф за путевку на ЧМ-1994 против аргентинцев с Диего Марадоной. И, кстати, в составе «Альбиселесте» тогда был отец игрока нынешней сборной — Карлос Макаллистер.

Впрочем, Аргентина — это тот битый, за которого двух небитых дают. Полузащитник южноамериканцев Де Пауль даже заявил, что проигрыш Саудовской Аравии в чем-то оказался полезным. А еще признался, что вторая победа принесла долгожданное спокойствие. С микроклиматом же у южноамериканцев все изначально было в полном порядке, о чем в очередной раз напомнил Месси. Лео признали лучшим игроком матча с поляками, в котором он не реализовал пенальти, и капитан передал свой приз настоящему герою — автору первого гола Алексису Макаллистеру.

Игроки сборной Аргентины радуются выходу в 1/4 финала ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Каждый гол — достижение

Единственным очевидным минусом Аргентины перед игрой были проблемы Ди Марии. У него не травма, а лишь мышечное перенапряжение, но максимум, на что можно было рассчитывать с таким диагнозом — выход на замену. В старте мастера важнейших голов заменил Папу Гомес, и это был неоднозначный выбор.

После провала с саудитами ветеран не сыграл ни минуты, но, видимо, состояние Анхеля Корреа далеко от идеала, а Дибала по тактическим соображениями не пользуется доверием Лионеля Скалони. Совместить форварда с Месси в одной схеме пока не удалось ни одному тренеру аргентинской сборной.

Впрочем, Лео, для которого игра с Австралией стала 1000-й на профессиональном уровне, справляется сам. И как раз юбилейный матч очень показателен. «Соккеруз» на этом турнире, кажется, самая простая команда. Ничего лишнего не выдумывающая, но играющая в очень правильный и организованный футбол с максимальной самоотдачей. Большую часть первого тайма против аргентинцев этого было достаточно, так как чемпионам Южной Америки не хватало движения, и как раз этого опасался Скалони, назвав расписание матчей с играми через два дня на третий безумием.

Только нога гения — это нога гения. Один шанс — и мяч в воротах. Да какой! Месси до этого ни разу не забивал в плей-офф мировых чемпионатов, что ему регулярно ставили в упрек критики. Однако есть еще и голевые передачи, а по сумме результативных баллов (9+7) Лео сравнялся с Марадоной. До рекордсменов — Пеле, Роналдо, Мирослава Клозе и Герда Мюллера — осталось три очка. Параллельно Месси обогнал Марадону по числу голов на ЧМ.

Лионель Месси. Фото AFP

Нервная концовка

Субботний успех Лео обязан разделить с Отаменди, который оставил мяч под удар своему капитану. Но тот же защитник, в активе которого значится образцовый групповой турнир с точки зрения статистики, устроил небольшой пожар около собственной штрафной какой-то расхлябанной передачей. Хорошо, Эмилиано Мартинес все же опередил Дюка и разрядил обстановку.

Спокойнее, как показалось, стало, когда Аргентина дала мастер-класс по умению использовать чужие ошибки. И провоцировать их, потому что гол Альвареса в пустые ворота — это прессинг Де Пауля, который заставил паниковать опытного Райана. После этого бело-голубым можно было переходить в энергосберегающий режим, экономя силы на четвертьфинал с Нидерландами.

У Месси, впрочем, энергии предостаточно. Скалони даже признался, что заменит его только в том случае, если Лео сам об этом попросит. Но тот не хочет терять на своем последнем чемпионате мира ни минуты. А тут еще и концовка получилась совсем не банальной. Коварный рикошет после выстрела Гудвина обернулся голом в аргентинские ворота, а если бы не нога Лисандро Мартинеса, Бехич мог перевернуть все с ног на голову.

Да еще и Лаутаро Мартинес не стал убивать интригу, испортив два паса Месси. А потеря Лео на седьмой добавленной минуте завершилась невероятным сейвом вратаря. Все закончилось так, как должно было. Тем не менее, австралийская сказка не стала историей с грустным концом. Зеленый континент может гордиться своей сборной. А поход Аргентины за мечтой продолжается. Осталось три шага. Следующий — против Нидерландов.