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Сегодня, 21:25

Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
18 декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина — Франция — 3:3, пенальти — 4:2. Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото AFP
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Как стереть память и увидеть это снова?!
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Когда команды уходили на перерыв при счете 2:0 в пользу Аргентины, руки сами потянулись к клавиатуре. Казалось, что «Альбиселесте» нужно просто довести этот вечер до логичного финала — еще час, и можно плясать и кричать вокруг Лионеля Месси, поднимающего над головой Кубок мира.

Уже написались строчки о фамилии, которая должна была стать синонимом этого ЧМ, как стало имя Диего Марадоны нарицательным после мексиканского турнира 1986 года. Про Скалони, Де Пауля, Эми Мартинеса и Ди Марию, которые также вошли бы в историю помощниками Художника, написавшего эпичное полотно. Про другого Месси, не похожего на себя, — прессингующего, врубающегося в соперников, отрабатывающего на своей половине в опорной зоне.

Лионель Месси. Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: события суперфинала ЧМ-2022

Казалось, вот еще 15-17 минут, еще несколько строчек, и можно смотреть на ничем не сдерживаемую аргентинскую радость. Но вдруг откуда-то из небытия на поле появился Килиан Мбаппе, заставивший выделить написанный кусок и нажать Backspace. Логика игры и тотальное доминирование южноамериканцев разлетелись в клочья после прагматичного «выстрела» из трехцветного дробовика. Все краски, старательно слой за слоем накладываемые «Альбиселесте», смылись хулиганистым плеском на холст краской из ведра. Целиком и полностью заслуга Дидье Дешама, перевернувшего матч заменами.

Болельщики со стажем наверняка вспомнили финал ЧМ-1986. Тогда Аргентина тоже повела 2:0 против немцев, но за несколько минут во втором тайме упустила преимущество. А победу спас не Марадона, а полузащитник Хорхе Бурручага. В овертайме те, кто помоложе, вспоминали Игуаина и его упущенные шансы в решающей встрече-2014. Проклятие Гонсало как будто передалось Лаутаро Мартинесу, сменившему Альвареса, запоровшему два великолепных момента. Чаша весов застыла в равновесии — продолжением какого мифа станет это сумасшествие на «Лусаиле»?

На 109-й минуте 86-й вернулся в Доху. Отскочивший от лица Льориса мяч попал к Месси, который поставил эффектнейшую точку великого финала, великой истории. Но точка тут же превратилась в запятую: у новой иконы мирового футбола на этот счет оказалось другое мнение. Еще одна глупая ошибка в штрафной аргентинцев, еще один пенальти, еще один четкий удар Мбаппе. Ну а дальше слова закончились. Что сделали бы на родине с Лаутаро, если бы не сейв Эми Мартинеса на последней добавленной к овертайму минуте, даже страшно представить. У кого остались нервные клетки после этих лучших в истории футбола 120 минут, тот сверхчеловек.

Чтобы бесстрастно описать серию пенальти, нужно иметь сердце Железного человека. Вы точно все видели сами. Про этот матч, про эту серию, про Мбаппе, про Месси, про этот накал будет написана еще не одна книга и снят не один фильм. А у меня слов больше не осталось. Извините!

Шимон Марчиняк. Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца
Анхель Ди Мария
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
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Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
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Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
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Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
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09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
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13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
пен 4 : 2
3 : 3
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

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Бруну Фернандеш

Португалия

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Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
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Дешам ушел от прямого ответа о судействе в финале ЧМ-2022
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Федерер поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022
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Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца

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