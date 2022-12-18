«Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

Комментатор Геннадий Орлов — о невероятном финале ЧМ-2022 в Катаре.

— Это лучший финал ЧМ на вашей памяти?

— Я был на 11 финалах. Но ничто не сравнится с этим матчем! Какая драматургия! А гол Месси правой ногой! Потрясающее зрелище. Истинный праздник футбола. Сама игра красноречиво ответила скептикам, которые критиковали этот ЧМ. Качество футбола, игра в касание, дуэли, единоборства, пенальти, реакция вратарей. Что еще нужно?!

— Но после первого тайма казалось, что Франция игру не спасет.

— Дешам ошибся со стартовым составом. Выпустил с первых минут Дембеле, который в последних играх особо не блистал, и Жиру. Однако исправился. Убрал их с поля еще до перерыва. Сильный ход. Заслуживает только уважения!

— Хотя Жиру был в ярости от этого решения...

— Да Дешаму плевать! Ведь Тюрам и Коло Муани оживили игру. Хотя все-таки не они спасли этот матч для французов. Мбаппе — великий игрок. Думаю, следующие лет 10 он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время. (Смеется.) Человек один может делать такую разницу! Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал! Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела.

— И все-таки почему аргентинцы упустили столь комфортное преимущество?

— Французы прибавили в единоборствах. В первом тайме в этом компоненте они полностью проиграли. Плюс у Дешама был довольно предсказуемый план. Мол, доставьте мяч на Гризманна, тот забросит на Мбаппе, а Килиан убежит. Аргентинцы раскусили «Трехцветных», перекрыли и Гризманна, и против Мбаппе играли два соперника. Страховали друг друга. А замены явно усилили игру французов! Коло Муани вообще мне очень нравится! Почему он, как правило, выходил со скамейки? Бежит, отдает, пенальти зарабатывает.

— Скалони поставил французов в тупик, выпустив с первых минут Ди Марию не справа, а слева в атаке?

— Этот ход оправдал себя на 100 процентов. Ди Мария и пенальти заработал, и гол забил. Видно, что он не готов проводить все 90 минут. Но тот отрезок, который ему отвел тренер, отыграл потрясающе! Французы не знали, что с ним делать...

— Месси провел выдающийся турнир?

— А то! Здесь двух мнений быть не может. Лео доказал, что он на уровне Марадоны. Сегодня забил два мяча, не промахнулся в серии послематчевых пенальти. А его проход и пас на третий гол в игре с хорватами — это что-то запредельное. Вот так играл великий Диего! В общем, сегодня Месси — король!

— Но кто выиграл дуэль в финале? Месси или Мбаппе?

— Мбаппе перспективнее. Но тут надо отдать должное Месси — за его вклад в эту итоговую победу. Да в целом — за всю блестящую карьеру. Этот чемпионат мира прошел под знаком Месси. У Мбаппе же все впереди.

— Аргентина действительно сильнейшая команда этого ЧМ?

— Футбол справедлив. Раз аргентинцы выиграли, значит, сильнее остальных. Помимо Месси, который, конечно, стоит особняком, нужно сказать и об Альваресе. А как великолепно в средней линии смотрелся Макаллистер! Ну и вратарь. Мартинес сыграл в финале гениально! Совершил сумасшедший сейв в концовке овертайма. В серии пенальти переигрывал французов. Он и удар Мбаппе мог потащить. Думаю, возможно, дуэль голкиперов оказалась решающей. Аргентинец превзошел Льориса.

— А вы же за французов болели?

— С двумя чувствами смотрел этот финал. (Смеется.) Переживал за французов, но и хотел, чтобы для Месси все закончилось хорошо. Наслаждался игрой. Теперь настает время Мбаппе.

— Вы говорили, что он одареннее и Месси, и Роналду.

— Финал лишний раз это подтвердил. От природы он талантливее Месси. У него фантастический рывок с места, невероятные обманные движения. С психологией все в полнейшем порядке. Но еще надо прибавить в высочайшем общем понимании игры, которое есть у Месси. Это можно наверстать, а резкость и скорость ему даровал футбольный бог.