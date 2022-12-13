ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?

Константин Алексеев — о полуфиналах чемпионата мира в Катаре.

Вывески у полуфиналов ЧМ, конечно, могли быть куда ярче. Например, битва двух южноамериканских титанов Аргентина — Бразилия. Двукратный чемпион мира против пятикратного. Месси против Неймара. Два главных фаворита турнира, по мнению суперкомпьютеров. Если еще добавим историческое футбольное противостояние двух стран, то зрелище обещало стать эпичным.

Да и потенциальный полуфинал Франция — Португалия вовсю будоражил бы кровь. С новым футбольным королем Мбаппе и пусть постаревшим, но все еще легендарным Роналду, мечтающим выиграть мировое золото.

Но Бразилия уступила дорогу Хорватии, а Португалия — Марокко. И винить в этом главные неудачники четвертьфинальной стадии могут только себя. Пентакампеоны вели в счете и, уверен, могли спокойно доводить дело до победы. Но начали пижонить, за что поплатились, пропустив разящую контратаку. «Шашечные» оказались куда больше заточены на результат, вцепившись в путевку в полуфинал, как цепной пес. Марокко тоже взяло свое дисциплиной и организацией.

Радость марокканцев и грусть Криштитану Роналду. Фото Reuters

И этим тоже прекрасен футбол — андердоги периодически преподносят сенсации, убирая с дороги фаворитов. Надо только оставить всю душу на поле.

Марокко и Хорватии следует отдать должное — они пишут историю. И если балканская команда вместе с ее лидером Модричем уже выходила в финал на российском ЧМ-2018, а теперь хочет сделать еще один, последний, шаг, то Марокко вообще первая африканская сборная в полуфинале первенства планеты. Ее болельщики не могут сдержать эмоции — громят Париж, Брюссель, Барселону...

Выступление марокканцев — невероятная сказка? С одной стороны, конечно. С другой, прав Станислав Черчесов, который в интервью «СЭ» заметил: «Надо смотреть не на название страны, а на клубы, которые представляют ее футболисты». А здесь — «ПСЖ», «Челси», «Бавария», двое из «Севильи». Да и остальные не в Саудовской Аравии пылят, а в «Бешикташе», «Анже», «Стандарде», «Вальядолиде» и т. д. Опорник Амрабат, которого называют претендентом на звание лучшего игрока ЧМ-2022, пока в «Фиорентине». Но еще до поездки в Катар за ним выстроилась очередь, в которой в том числе значится «Ливерпуль».

14.12.2022 | Франция — Марокко

В общем, совсем не удивлюсь, если Марокко в итоге не ограничится даже финалом. Страшно представить, что в этом случае сотворят его болельщики с европейскими городами.

Но сначала надо пройти Францию. Ждем в среду интереснейший матч.

Но во вторник — не хуже, Аргентина — Хорватия. Продолжит ли Месси путь к мечте всей своей жизни?

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия