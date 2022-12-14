Сегодня, 00:50
Если бы нужно было выбрать самые мотивирующие истории этого чемпионата мира про преодоление и разрыв шаблонов, то Аргентина уверенно вошла бы в мой топ-3 (на первом месте, конечно, Марокко).
Кстати, Хорватия, несмотря на вылет, тоже где-то рядом. Ее ведь с самого начала никто не воспринимал всерьез. Помните, как год назад мы на равных играли с «Шашечными» в «Лужниках» и рассчитывали минимум на ничью в Сплите? А потом разносили сборную России, потому что не сомневались: Хорватия давно не та — звезды постарели, лидеры сдали, а команда давно выпала из мировой элиты. Ни о каком полуфинале ЧМ тогда не шло и речи.
В Катаре балканцы тоже не впечатляли и давно смотрели бы футбол из дома, реализуй бельгиец Лукаку хотя бы один из четырех своих убойных моментов. Но в плей-офф Модрич и Ко дважды перевернули игру, царили в серии пенальти и заслуженно вышибли одного из главных фаворитов — Бразилию.
У Аргентины все наоборот. Авторитет и статус претендента на золото рухнули в первой же встрече и постепенно восстанавливались от матча к матчу. Уже в четвертьфинале мы увидели топ-сборную, которая пережила весь спектр эмоций — от упущенной победы в основное время до драк в овертайме и драматичной серии пенальти, но добилась нужного результата. А главное, больше не напоминала плюшевого медвежонка, который ничего не может сделать с Саудовской Аравией.
Трансформация Аргентины и персонально Месси вообще один из главных сюжетов катарского турнира. Мы давно привыкли, что самые магические вещи в футболе исполняет тихий, застенчивый и даже отстраненный парень, который, кажется, не прикладывал для этого всех усилий — отсюда разговоры, что Роналду сделал себя сам, а Лео все дано природой.
Но сейчас он впервые предстал в роли брутального капитана: уже к 5-й минуте мокрого от пота из-за отработки в обороне, держащего раздевалку и огрызающегося с соперниками у чужой скамейки. А после финального свистка разносящего судью и в прямом эфире обращающегося к нидерландцу Вегхорсту, который провоцировал аргентинцев перед ударами в серии пенальти: «Что смотришь, болван? Иди отсюда!»
Казалось, «Альбиселеста» перенесет эти эмоции, искры и злость на полуфинал. Но в стартовые полчаса сложилось полное ощущение: Хорватия способна как минимум дойти до овертайма. В Катаре команда Скалони еще не сталкивалась с таким сопротивлением и впервые за весь турнир уступила в контроле мяча.
К перерыву владение аргентинцев рухнуло до критической отметки — 32 процента. Это в принципе непросто представить заранее. Но то, что даже в таких условиях южноамериканцы выключат хорватов к перерыву, действительно поразило. Мы давно убедились, что Скалони подобрал идеальные настройки к атакующей игре в контроль и доминирование, а также органично вписал в этот механизм Месси. Но теперь поняли, что Аргентина способна меняться, активировать план Б и решать задачи на классе. То есть будущие финалисты легко сделали то, на чем погорела Бразилия.
Могли мы представить такой прогресс на краткосрочном ЧМ после поражения от Саудовской Аравии? Догадывались, что Месси покажет свой лучший футбол в сборной в 35 лет?
В Катаре Лео окончательно закрыл спор в вечном противостоянии с Криштиану. А теперь в шаге и от величия Марадоны. И, кажется, прямо сейчас Аргентина готова его сделать.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)