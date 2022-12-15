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Сегодня, 08:00

ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Марокко на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
Тео Эрнандес и Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Обозреватель «СЭ» подвел итоги полуфинальной стадии турнира в Катаре. И остался в восторге не только от победителей, но и от проигравших.

Аргентина — Франция. Признайтесь, вы тоже ждали этот финал уже в тот момент, как закончился последний матч четвертьфинальной стадии. Хорватия и Марокко сотворили сенсации и были готовы сражаться с кем угодно, но все же в полуфиналах выступили скорее в роли высоко поднятого барьера, через который необходимо перескочить опытным жокеям.

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

В решающей же встрече мы увидим битву не просто двух сильнейших сборных планеты. Это схватка разных философий, можно даже сказать — идеологическое противостояние. С одной стороны Аргентина, страна, ожидающая катарсиса и погружения в нирвану, которые им должна обеспечить реинкарнация великого божества с 10-м номером на спине. С другой — Франция, олицетворение атеистического прагматизма, в котором нет места культам личности, ведь слишком много великих защищали эти цвета.

И, по сути, неважно, какая концепция окажется сильнее 18 декабря. Одна конкретная игра никогда не даст ответа на вопрос, верны ли те или иные принципы построения команды. По-настоящему круто, что мы увидим их прямую сшибку. Частицы в коллайдере уже несутся навстречу друг другу и столкнутся совсем скоро. Все это точно закончится взрывом, но какую форму это все примет и чем в итоге закончится — это реально узнать лишь эмпирическим путем.

Но у нас еще есть время подготовиться к финалу и в полной мере прочувствовать масштаб происходящего. А сейчас хочется отметить команды, которые уступили в полуфиналах и сойдутся в матче за третье место.

Лука Модрич. Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Хорватия — олицетворение избитой фразы «покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Про гений Модрича что-то новое сказать уже невозможно, но без моторного Ковачича и элитного «метронома» Брозовича «Шашечные» просто не могли бы парализовать серьезных соперников ядовитым футболом в центре поля. Так было и в 2018-м, только роль Ковачича исполнял Ракитич. Балканцы показали, что можно дойти до полуфинала, на протяжении турнира ведя в счете всего 46 минут. Да, незрелищно, да, с четкой задачей досушить игру до серии пенальти. Но все три победы хорваты одержали, изначально уступая в счете. И это многое говорит о характере этой сборной.

Марокко же смело можно отдавать приз зрительских симпатий. До сих пор сложно поверить, что Зиешу и Ко удалось выбить с ЧМ Испанию и Португалию, которые перед матчами плей-офф считались если не однозначными фаворитами, то одними из самых организованных и вымуштрованных на турнире. Марокканцы по ходу чемпионата развивали концепцию глухой обороны и использования немногочисленных шансов (хоть и не играли на отбой, а старались выходить от своей штрафной через мелкий пас). Казалось, что на их стороне в Катаре могут быть какие-то высшие силы: до Франции — один пропущенный гол за пять встреч, и то забитый в свои ворота, что это вообще такое?

Тео Эрнандес и Килиан Мбаппе (сборная Франции). Фото Global Look Press
Тео Эрнандес и Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Global Look Press

Но против «Трехцветных» пришлось применять на себя совсем другую шкуру. Все остальное определил один момент в самом дебюте — центральный защитник Джамаль Эль-Ямик опрометчиво выбросился на перехват паса Гризманну, махнул мимо мяча и позволил Антуану проскочить в штрафную. Закончилось это голом Тео Эрнандеса. Впервые на турнире Марокко оказалось в положении отыгрывающейся стороны, и тут требовалось демонстрировать какие-то новые качества. Особенно учитывая то, что отказ французов от владения и ставка на скорость Мбаппе и Дембеле вполне логичны.

И команда Валида Реграги справилась! Процент владения — 60 на 40 в ее пользу, 130 пасов в финальную треть против 79 у действующего чемпиона мира. А главное — моменты, которых у ворот Льориса хватало. Да, порой африканцев чересчур захлестывало, отсюда чрезмерная грубость и большое число фолов. Но характер Марокко — то, что мы все запомним при любых раскладах.

Килиан Мбаппе
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П
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П
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2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.35 X 3.60 П2 3.10
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Франция
2
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Франция
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Португалия
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1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
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Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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01 дек
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
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Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

«Мбаппе ничего не сделал, Месси его уничтожит». Мировые СМИ — о выходе французов в финал