Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф

Вместе с чемпионами мира французами из группы сенсационно вышли австралийцы.

На ЧМ-2018 Дания и Австралия тоже попали в одну группу и разошлись миром (1:1). Тогда во втором туре скандинавам не требовалось форсировать события, и ничья устраивала их с точки зрения турнирной стратегии. Сейчас — с одним набранным очком в двух турах — нужна была только победа. Между тем в своем нынешнем состоянии датчане лишь эпизодически напоминали команду, которая после драмы Кристиана Эриксена сплотилась и, показав лучший футбол за многие годы, дошла до полуфинала Евро-2020.

В Катаре после стартового матча с Тунисом главный тренер датчан Каспер Юльманн даже извинился за свою команду, заметив, что она действовала слишком нервно и медленно. После Франции вспомнил, как ярко в атаке может играть «Алая гвардия» и какие в его распоряжении классные нападающие. Но при этом признал: теперь Дания прижата к стенке. А перед заключительным туром упомянул о давлении, которое испытывает сборная.

И оно буквально чувствовалось, потому что в эпизодах, которые красно-белые еще недавно щелкали как орешки, присутствовали торопливость и излишняя суета. Отсюда потери и технические ошибки, существенно облегчавшие жизнь австралийцам. Кажется, против Туниса команде Зеленого континента пришлось в обороне сложнее, чем в первом тайме с датчанами. Ну пару раз напряглись, вынося мяч из штрафной и блокируя удары. Возможно, даже чуть-чуть понервничали при потенциально опасных ударах, в итоге так ничем и не закончившихся.

Если кто и напрягал «Соккеруз», то лишь бороздивший левый фланг Меле и помогавший ему Линдстрем. Вот, собственно, и все. Ноль идей, черепашьи скорости, апатия в глазах... Давно не приходилось видеть настолько не оправдывавшей ожиданий команды на крупных турнирах. Даже Катар вылетал, проигрывая всем, как-то веселее. А тут — сразу после гола Туниса, который лишал Австралию возможности играть на ничью, — желто-зеленые взяли и забили.

С точки зрения легкости — даже как-то буднично. Хотя команда Грэма Арнольда изначально не запиралась на своей половине поля, стараясь по возможности выбегать в атаку. Никаких изысков в игре Австралии в принципе не было. Она просто играла в свою силу в правильный футбол и делала это изо всех сил. Как Леки, умчавшийся к воротам с центра поля, раскачавший защитника и из-под него пустивший мяч в угол. Раньше Шмейхель такие ловил.

30 ноября. Австралия — Дания — 1:0. Гол Мэттью Леки. Фото Reuters

Юльманн лихорадочно пытался что-то придумать и даже передал записку Эриксену. Но по факту тренер не смог продвинуться дальше замены латералей и банальной идеи увеличить число атакующих игроков. Хотя счастье едва не свалилось с неба, когда в штрафной рухнул Дольберг. Однако указавший на 11-метровую отметку арбитр бросил взгляд на помощника и мгновенно поменял решение, зафиксировав офсайд. А так как с проверившей все техникой не поспоришь, то и датчане делали это как-то вяло. Словно для проформы.

Дания просто не знала, что делать на поле, с запасом выиграв звание самой унылой команды ЧМ-2022. Зато австралийцы услышали Арнольда, который после победы над Тунисом говорил: «На данный момент мы еще ничего не добились. Мы здесь и хотим пройти как можно дальше. Мне не нужны эмоции игроков — ночами не спать, просматривать социальные сети и все такое. Я хочу, чтобы они восстановились и перенастроились».

30 ноября. Австралия — Дания — 1:0. Футболисты сборной Дании. Фото Reuters

Что ж, 59-летний Арнольд снова сделал футбольную Австралию счастливой. На ЧМ-2006 он помогал Гусу Хиддинку, когда тот впервые в истории вывел «Соккеруз» из группы. Теперь голландский волшебник помог своему ассистенту советами и даже был на скамейке во время сентябрьского контрольного матча с Новой Зеландией. Кто-то, конечно, вспомнит о магии старины Гуса, однако это не более чем красивая история. Новое австралийское чудо — достижение Арнольда и его команды, которая, в отличие от Дании с ее одним голом и одним набранным очком, заслужила продолжение своей катарской истории.