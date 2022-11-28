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Сегодня, 06:00

Беспорядки в Бельгии после победы Марокко и харакири для Японии. Обзор мировых СМИ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Беспорядки на улицах Брюсселя.
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя.
Фото AFP
Аксель Витсель.
Фото Reuters
Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters
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Возрождение Хорватии, шок в Брюсселе и провал Японии во втором туре.

Marca: «Хорватия жива — ее рано списывать со счетов»

Автор испанской Marca Рамиро Альдунате хвалит Марокко за победу в матче с Бельгией. «Парни продемонстрировали силу духа. В этой команде собраны хорошие футболисты. Когда они сплочены и действуют как единый механизм, то способны разорвать любого соперника», — уверен Альдунате.

27&nbsp;ноября. Хорватия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 4:1. Хорватия выбила с ЧМ-2022 «чемпиона сердец». Канада понравилась всем, но едет домой

Что касается сборной Бельгии, то журналист утверждает: их главная проблема заключается в отсутствии лидера на поле. «Когда бельгийцы нуждались в лидере, то не было видно ни Азара, ни де Брюйне. Даже в сборной Эден уже не является игроком, способным в одиночку перевернуть игру», — добавил автор.

Другой журналист — Диего Пико в статье, посвященной матчу Хорватия — Канада, отметил сборную Златко Далича. «После пропущенного мяча хорваты не растерялись и вернулись в игру. Команда жива, ее рано списывать со счетов».

Футболисты сборной Хорватии. Фото Reuters
Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: «Расклады в группах меняются чаще, чем течение в Персидском заливе»

Итальянская La Gazzetta dello Sport вышла с материалом о беспорядках в столице Бельгии, которые начались после победы Марокко. На улицы Брюсселя вышли несколько сотен марокканцев, которые принялись крушить витрины магазинов. Дальше под раздачу попали стоящие на дорогах автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства.

Все это привело к столкновениям с полицией. Марокканцы бросали в правоохранителей камни, бутылки и даже петарды. Бушующую толпу пришлось разгонять водометами.

Беспорядки на&nbsp;улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

«Бельгия — настоящая катастрофа! — уверен корреспондент La Gazzetta dello Sport Давиде Стоппини. — Уже в первом матче было заметно, что эта команда намного слабее сборной, которая была на ЧМ-2018. Победа Марокко абсолютно заслуженная».

В другом материале La Gazzetta dello Sport красноречиво рецензирует игру сборной Японии. «Харакири для Японии, — пишет Фабио Бьянки, который также отмечает непредсказуемость многих матчей ЧМ-2022. — Расклады в группах меняются чаще, чем течение в Персидском заливе».

Аксель Витсель. Фото Reuters
Аксель Витсель.
Фото Reuters

ESPN: «Это конец для золотого поколения сборной Бельгии»

По мнению американского ESPN, поражение бельгийцев от Марокко — финал нынешнего состава. «Это конец для золотого поколения сборной Бельгии, — считает Джулиен Лоуренс. — В принципе это было понятно еще до чемпионата мира. Не понимаю людей, которые всерьез ставили на Бельгию и считали ее одним из фаворитов. Одного де Брюйне недостаточно — он ассистент, ему нужен адресат впереди. Лукаку приехал на чемпионат мира травмированным, а Батшуайи не является игроком, способным дать результат».

27&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Марокко&nbsp;&mdash; 0:2. Первый пропущенный гол Тибо Куртуа. Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

А вот Габриэль Тан, еще один автор издания, разочарован игрой сборной Японии. «Трудно сказать, в чем заключался план японцев на матч. Игра была унылой, особенно в первом тайме, и Япония была виновата в этом больше соперника. Не так должна играть команда, которая в случае победы может гарантировать себе выход в плей-офф», — уверен журналист.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
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