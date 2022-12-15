Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко

15 декабря, 12:15
В городах Европы начались уличные беспорядки после победы сборной Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.
Тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа сразу после финального свистка. Возле Триумфальной арки на площади Шарля де Голля праздновали победу французы: автомобили сигналили, фанаты распевали песни и зажигали разноцветные дымовые фаеры.
Беспорядки, случившиеся после предыдущих матчей сборной Марокко во Франции, заставили правительство усилить меры безопасности для обеспечения общественного порядка после полуфинальной игры. На улицы Парижа вывели более 2500 жандармов и сотрудников спецслужб.
Крупных неприятностей удалось избежать, но все же полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда в сотрудников полетели камни, петарды и начались столкновения между болельщиками сборных Франции и Марокко.
Не обошлось без пострадавших и задержаний. Беспорядки зафиксированы в Париже, Лансе, Авиньоне, Ницце.
Пострадал и Брюссель. Болельщики Марокко с горя жгли мусорные баки, били витрины магазинов, закидали камнями дом, на балконе которого был вывешен французский флаг.
Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы для наведения порядка. Несколько десятков человек было задержано.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)