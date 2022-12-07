«Ношу майку с триколором, чтобы показать: быть русским не стыдно!» Интервью с нашим болельщиком, прожившим в Катаре шесть лет

Сегодня, 20:30
Матчем Бразилия — Корея завершался путь на ЧМ-2022 «974», самого необычного стадиона турнира. Мы с коллегой уже изрядно за полночь шли в сторону метро, когда увидели огромный цветной контейнер с надписью «974», который простукивал какой-то человек, пытаясь извлечь из него красивый и гулкий звук — небезуспешно, кстати. Но внимание привлекло другое: на футболке мужчины был российский флаг, а на спине — надпись «Россия».
Слишком мало здесь наших соотечественников, чтобы в такой ситуации не подойти. Оказалось, что наш собеседник читает «СЭ» с детства, а один из моих коллег даже брал у него интервью во время Евро-2016.
— Меня зовут Виктор Гусельников, и сегодня — первый мой день на ЧМ-2022. Ждал этого турнира 12 лет — со 2 декабря 2010 года, когда, работая в тот момент в Катаре, видел в режиме реального времени, как страна одновременно с Россией получила чемпионат мира. Это было потрясающее ощущение: я, русский, стоял с катарцами, и в этот момент обе страны получают чемпионаты мира! Сначала нам дали ЧМ-2018, я один закричал: «Да-а-а!» Все обернулись и начали меня поздравлять. А минуты спустя взорвалась от эмоций уже вся местная толпа, и теперь уже я их поздравлял.
Восемь лет ждал нашего чемпионата и 12 — этого. Удалось съездить как в Россию в 2018-м (Виктор сейчас живет и работает в Бельгии. — Прим. «СЭ»), так и теперь сюда. Это была моя мечта! Было сложно, боялся, что не смогу, — и все-таки она сбылась.
Особенно мечтал увидеть «Стадион 974», пока на нем не пройдет последний матч (встреча бразильцев с корейцами и была на этой арене последней. — Прим. «СЭ»). Этот стадион, пожалуй, самый крутой и оригинальный из всех, что построили в Катаре. Он состоит из настоящих контейнеров, является единственным стадионом без кондиционеров — поскольку его возводили в порту, у воды, где ветра через эту несплошную структуру сами продувают арену. Верю, что здесь действительно ровно 974 контейнера — в соответствии с телефонным кодом Катара.
— Вы много лет проработали в Катаре. Что здесь делали? Каково вам было?
— Был инженером-нефтяником, работал в датской международной компании. Занимался добычей нефти, восемь месяцев работал на буровых установках в Персидском заливе, а остальные шесть лет — в офисе на Corniche (центральная станция метро Дохи). Занимался тем, что обогащает страну Катар.
Отношение к ней — специфическое. Все знакомые считают, что я в Катар влюблен, потому что провел в нем столько лет, учил арабский язык, был вовлечен в культуру. Но это так только отчасти. Климат здесь ужасный. Но еще важнее, что Катар — очень-очень искусственная и поверхностная страна. Когда сюда приезжаешь, то, в отличие от Китая или Европы, где чувствуешь исконную глубину культуры, видишь, что все совсем по верхам. Просто люди ходят в белых балахонах, медленно разговаривают и соблюдают традиции.
— Понятно, что вы не относились к числу иностранных рабочих, чьи ущемленные права стали предметом всеобщего обсуждения. Но что наблюдали на эту тему, когда трудились здесь?
— Их судьба действительно выглядит незавидно — на наш взгляд. Они живут в рабских условиях, в больших контейнерных блоках. Автобус рано утром везет по 50 человек на многочасовую работу. Когда рядом с ними проходишь, то они выглядят жалко — в грязных комбинезонах, не говорят по-английски и по-арабски.
Но тут важно понимать две вещи. Они сами себя так позиционируют, они готовы предлагать свои услуги в рабовладельческой обстановке, потому что в своих странах без работы — еще хуже. В Катаре есть законы, а есть ситуация на деле, и тут различия довольно большие. По законам с ними нельзя так обращаться, а на деле начальники здесь из Ливана, Египта, а там все жестко. И свои привычки они переносят сюда.
Но то, что за время подготовки к чемпионату мира умерло шесть тысяч иностранных рабочих, — чушь. Чтобы построить стадион, нужно максимум две тысячи человек. А объектов было 12 (на самом деле стадионов восемь. — Прим. «СЭ»). То есть было 24 тысячи строителей, и из них четверть погибла? При элементарных подсчетах становится ясно, что эта информация — бред. Но ее активно вливали в уши людям все это время. Потом перешли на ущемление прав меньшинств. Это антикатарская политика из-за того, что кому-то наступили на ногу. С другой стороны, у Катара есть проблемы — и даже хорошо, что их подсветили.
— И кому же, по-вашему, Катар наступил на ногу?
— В Катаре есть много минусов, но что говорит про эту страну международная пресса — это чистая политика и пропаганда, они просто хотят очернить Катар. Это выглядит смешно и странно, когда методы, которые применяли к России, перекинули на Катар, хотя тот недавно был союзником США и Великобритании.
Люди не в курсе, почему это произошло. Сейчас все забыли 2010 год, когда России и Катару дали чемпионаты мира. За ЧМ-2018 сражались только европейские страны: Бельгия с Нидерландами — общая заявка, Испания с Португалией — общая заявка, Россия, Англия. А за ЧМ-2022 боролись Катар, Япония, Австралия и США. Видимо, англосаксы так хотели провести оба чемпионата мира у себя, что были в бешенстве, когда не произошло ни того, ни другого. И заметьте: сразу после огласки результатов выборов началось расследование ЦРУ против Блаттера по поводу коррупции. Хотя какое отношение ЦРУ имеет к Блаттеру и ФИФА?
— Стоп. Сейчас сам Зепп Блаттер в интервью обвиняет бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в коррупции и давлении экс-президента Франции Николя Саркози, из-за чего Катар, по словам швейцарца, и получил ЧМ-2022.
— Да, внезапно перед самым чемпионатом мира Блаттер решил в прессе плохо высказаться о Катаре. Это странно. И нужно прибавить ко всему этому то, что в 2026 году большая часть чемпионата мира будет проходить в США. Нужно понять, откуда идет весь источник грязи, которой поливают Катар все 12 лет.
— Но, например, убрав алкогольное пиво со стадионов за два дня до начала чемпионата мира, катарские боссы «кинули» не только ФИФА на большой контракт с пивной компанией. Они обманули и болельщиков, которые ехали в страну, зная, что алкогольный вопрос в ней хотя бы так, но решен.
— Мне показалось, что Катар пытался сделать все по-хорошему, но его руководителей покоробило свинское отношение к нему «белых людей», та же постоянная критика. Поэтому они и решили, что будут делать по-своему. Потому что нечего на каждом углу говорить плохое про страну-хозяйку. И в этом, считаю, Катар был прав.
— Вы ходите тут в футболке с российским флагом с лицевой стороны и надписью Russia на спине. Не было косых взглядов и нелицеприятных слов?
— Взял эту футболку, потому что хотел показать, что Россия жива, что не стыдно быть русским, что мы можем показывать свой флаг. Когда жил в Катаре, то установил интересную вещь: при общении с любым человеком из любой страны получал уважение из-за того, что русский. Единственные, кто ведет себя по-другому, — это ребята из Европы и из англосаксонских стран. У остальных нет ничего, кроме уважения. Пока не было ни одного косого взгляда. Наоборот, подходили люди и заводили дружелюбный разговор.
— За кого здесь болеете?
— Вот сегодня переживал за Корею, а до того — за Японию. Прожив много лет в Азии, пусть и в другой ее части, болею за ее команды. И вообще хочу, чтобы было побольше сенсаций, а не одни и те же команды доходили до решающих стадий плей-офф. Поэтому расстроился поражениям всех азиатских команд в 1/8 финала.
— В Катаре пробудете до конца турнира?
— Пока — до 16 декабря. Если все понравится и будет хорошо, то продлю. Тем более что 18 декабря — это не только день финала, но и День Катара, большой праздник. С утра по набережной проходит военный парад со всей военной техникой, солдаты и верблюды. А вечером — фейерверки. Мы лет пять наблюдали за этим праздником в начале 2010-х. Не знаю, что катарцы придумают сейчас. Но на финал, дата которого была специально подогнана под этот праздник, будет очень интересное мероприятие. Это не может быть случайностью.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)