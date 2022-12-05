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Сегодня, 11:45

В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис

Андрей Кузичев
Корреспондент
Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес.
Фото Reuters
Telegram Дзен
У пентакампеонов проблемы с составом.
Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

Последний из великих

Когда во время матча Бразилии и Швейцарии в объективы камер показали в одной из лож стадиона звезд «Селесау» прошлых лет, кто-то испытал ностальгию. А у многих поклонников пентакампеонов защемило сердце, потому что игроков уровня Роберто Карлоса и Кафу в стране давно нет. Просто новых Марсело больше не выпускают, хотя в свое время классные фланговые защитники были визитной карточкой бразильской сборной.

Последний представитель золотой плеяды — самый титулованный футболист мира Дани Алвес. То, что в свои 39 лет он все еще голоден до побед и уже сыграл на этом чемпионате мира, — крутая история. Однако включение ветерана в заявку не вызвало в стране восторга. И это еще мягко говоря.

«Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить», — ответил критикам ветеран. А главный тренер Тите заявил: «Критерии для выбора Дани Алвеса такие же, как и для остальных. Это технические и индивидуальные качества; физический аспект и интеллект. И он был выбран так же, как и другие. Вы должны понимать, что крайние защитники бразильской команды в том стиле, в котором мы играем, также должны выступать в качестве созидателей».

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И в плане креатива Алвес действительно превосходит более молодых конкурентов. Причем, по версии Тите, характеристики ветерана позволяют ему не ограничиваться флангом. Это прямая отсылка к периоду выступлений за «Сан-Паулу», где Алвес исполнял роль опорного хавбека. Кроме того, в пользу этого игрока его выдающиеся лидерские качества, благодаря которым — даже без повязки — он де-факто один из капитанов.

Что до критиков, то штаб пентакампеонов при всем желании не обвинишь в отсутствии объективности. Напротив, Алвес не получил вызов на сентябрьские контрольные матчи из-за нерегулярных выступлений за мексиканский «Пумас» и неудовлетворительных физических кондиций. В итоге занимавшийся по шесть часов в день защитник стал одним из последних выборов в заявке, так как смог привести себя в порядок.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес. Фото Reuters
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес.
Фото Reuters

Системная проблема

О том, что проблема с латералями носит системный характер, высказался и двукратный чемпион мира Кафу, заметивший: «Я не знаю, почему у нас такая нехватка игроков на эти позиции, но это происходит не только в сборной, но и в клубах. Тренеры адаптируют полузащитников на эту позицию, потому что не умеют конкретно работать с левым или правым защитником». При этом ветеран считает, что сравнения их поколения с нынешним некорректны, и на его наследниках лежит колоссальная ответственность.

Очевидно: ни Данилу, ни его одноклубник по «Ювентусу» Алекс Сандру, ни Алекс Теллес, которого «МЮ» без особого сожаления отпустил в кризисную ныне «Севилью», не являются игроками топ-уровня. Однако даже у них нет серьезных конкурентов. Данному статусу соответствовал только Гильерме Арана из выигравшего предыдущее национальное первенство «Атлетику Минейру», но олимпийский чемпион травмировал колено.

А Ренана Лоди просто не вызвали. Когда-то он считался очень перспективным игроком, однако в «Атлетико» защитник не смог убедить Диего Симеоне, и сейчас не сказать что блещет в находящемся в зоне вылета АПЛ «Ноттингеме». На родине же Лоди до сих пор обвиняют в прошлогоднем поражении в финале Кубка Америки и припоминают слова забившего «золотой» гол Ди Марии о том, что он знал о порой небрежной игре своего оппонента на фланге.

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Фото Reuters
Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес. Фото Reuters
Фото Reuters

Неймар в строю

Тем не менее, несмотря на все опасения, два первых матча в Катаре бразильские фланговые защитники провели отлично. Отсутствие ударов в створ ворот Алиссона на протяжении 180 минут показательно, однако вал травм превратился в головную боль для Тите. Причем для Алекса Теллеса, как и для Габриэла Жезуса, турнир, скорее всего, закончен. Возможно, дело даже дойдет до операции на колене.

Точно не сыграет с Кореей и пока занимающийся индивидуально Алекс Сандро. А если бы не возвращение Данилу, из четверки штатных латералей в строю мог остаться только Дани Алвес. Но далеко не факт, что 39-летний ветеран выйдет на поле спустя три дня после встречи с Камеруном, где бразильца прилично нагрузил динамовец Нгамале.

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Наиболее вероятный сценарий, по мнению бразильских экспертов, перевод Данило налево, тогда как справа сыграет Эдер Милитау. Говорят, Тите изначально видел защитника «Реала» именно в данной роли. Футболисту она знакома со времен «Порту», тогда как в центре тренер предпочитает 37-летнего Тиагу Силву. На крайний случай есть еще и Фабинью, который в «Монако» начинал как латераль, но трансформировался в классного опорника.

Тите, впрочем, подчеркивает, что не собирается давать соперниками никакой информации, поэтому его ответы на пресс-конференциях зачастую уклончивы. А на тренировки журналистов пускают только на 15 минут, и это, как правило, время разминки. Но сложно скрыть тот факт, что Неймар уже здоров и рвется в бой. Футболист сам на это постоянно намекает, а когда он в порядке, собственной обороне, в отличие от защиты соперника, всегда легче.

Алекс Сандру
Алекс Теллес
Неймар Сантос
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.20 X 3.40 П2 2.03
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.80 П2 12.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.30 X 3.20 П2 2.42
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.90 X 4.00 П2 1.59
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.92 X 3.40 П2 4.70
20 ноя
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25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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