В Бразилии нет новых Кафу, Марсело и Роберто Карлоса. Травмы обнажили системный кризис

Сегодня, 11:45
Когда во время матча Бразилии и Швейцарии в объективы камер показали в одной из лож стадиона звезд «Селесау» прошлых лет, кто-то испытал ностальгию. А у многих поклонников пентакампеонов защемило сердце, потому что игроков уровня Роберто Карлоса и Кафу в стране давно нет. Просто новых Марсело больше не выпускают, хотя в свое время классные фланговые защитники были визитной карточкой бразильской сборной.
Последний представитель золотой плеяды — самый титулованный футболист мира Дани Алвес. То, что в свои 39 лет он все еще голоден до побед и уже сыграл на этом чемпионате мира, — крутая история. Однако включение ветерана в заявку не вызвало в стране восторга. И это еще мягко говоря.
«Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить», — ответил критикам ветеран. А главный тренер Тите заявил: «Критерии для выбора Дани Алвеса такие же, как и для остальных. Это технические и индивидуальные качества; физический аспект и интеллект. И он был выбран так же, как и другие. Вы должны понимать, что крайние защитники бразильской команды в том стиле, в котором мы играем, также должны выступать в качестве созидателей».
И в плане креатива Алвес действительно превосходит более молодых конкурентов. Причем, по версии Тите, характеристики ветерана позволяют ему не ограничиваться флангом. Это прямая отсылка к периоду выступлений за «Сан-Паулу», где Алвес исполнял роль опорного хавбека. Кроме того, в пользу этого игрока его выдающиеся лидерские качества, благодаря которым — даже без повязки — он де-факто один из капитанов.
Что до критиков, то штаб пентакампеонов при всем желании не обвинишь в отсутствии объективности. Напротив, Алвес не получил вызов на сентябрьские контрольные матчи из-за нерегулярных выступлений за мексиканский «Пумас» и неудовлетворительных физических кондиций. В итоге занимавшийся по шесть часов в день защитник стал одним из последних выборов в заявке, так как смог привести себя в порядок.
О том, что проблема с латералями носит системный характер, высказался и двукратный чемпион мира Кафу, заметивший: «Я не знаю, почему у нас такая нехватка игроков на эти позиции, но это происходит не только в сборной, но и в клубах. Тренеры адаптируют полузащитников на эту позицию, потому что не умеют конкретно работать с левым или правым защитником». При этом ветеран считает, что сравнения их поколения с нынешним некорректны, и на его наследниках лежит колоссальная ответственность.
Очевидно: ни Данилу, ни его одноклубник по «Ювентусу» Алекс Сандру, ни Алекс Теллес, которого «МЮ» без особого сожаления отпустил в кризисную ныне «Севилью», не являются игроками топ-уровня. Однако даже у них нет серьезных конкурентов. Данному статусу соответствовал только Гильерме Арана из выигравшего предыдущее национальное первенство «Атлетику Минейру», но олимпийский чемпион травмировал колено.
А Ренана Лоди просто не вызвали. Когда-то он считался очень перспективным игроком, однако в «Атлетико» защитник не смог убедить Диего Симеоне, и сейчас не сказать что блещет в находящемся в зоне вылета АПЛ «Ноттингеме». На родине же Лоди до сих пор обвиняют в прошлогоднем поражении в финале Кубка Америки и припоминают слова забившего «золотой» гол Ди Марии о том, что он знал о порой небрежной игре своего оппонента на фланге.
Тем не менее, несмотря на все опасения, два первых матча в Катаре бразильские фланговые защитники провели отлично. Отсутствие ударов в створ ворот Алиссона на протяжении 180 минут показательно, однако вал травм превратился в головную боль для Тите. Причем для Алекса Теллеса, как и для Габриэла Жезуса, турнир, скорее всего, закончен. Возможно, дело даже дойдет до операции на колене.
Точно не сыграет с Кореей и пока занимающийся индивидуально Алекс Сандро. А если бы не возвращение Данилу, из четверки штатных латералей в строю мог остаться только Дани Алвес. Но далеко не факт, что 39-летний ветеран выйдет на поле спустя три дня после встречи с Камеруном, где бразильца прилично нагрузил динамовец Нгамале.
Наиболее вероятный сценарий, по мнению бразильских экспертов, перевод Данило налево, тогда как справа сыграет Эдер Милитау. Говорят, Тите изначально видел защитника «Реала» именно в данной роли. Футболисту она знакома со времен «Порту», тогда как в центре тренер предпочитает 37-летнего Тиагу Силву. На крайний случай есть еще и Фабинью, который в «Монако» начинал как латераль, но трансформировался в классного опорника.
Тите, впрочем, подчеркивает, что не собирается давать соперниками никакой информации, поэтому его ответы на пресс-конференциях зачастую уклончивы. А на тренировки журналистов пускают только на 15 минут, и это, как правило, время разминки. Но сложно скрыть тот факт, что Неймар уже здоров и рвется в бой. Футболист сам на это постоянно намекает, а когда он в порядке, собственной обороне, в отличие от защиты соперника, всегда легче.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)