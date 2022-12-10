Четвертьфиналиссима! Драма Бразилии и Нидерландов войдет в историю чемпионатов мира

Леонид Волотко — о зубодробительных победах Аргентины и Хорватии.

Когда мы мечтали о полуфинале Бразилия — Аргентина, то подсознательно допускали: это слишком идеальный и сложный сценарий, чтобы все совпало. Но вряд ли могли представить, что план сорвется из-за главного фаворита ЧМ-2022.

Пентакампеоны были единственной командой в Катаре, в которой вообще не сомневались. Даже в сравнении с французами казался выигрышным аргумент, что у Тите слишком мощный состав, еще ни разу не показавший свой максимум, и этого запаса хватит как минимум для выхода в финал.

Кто знал, что такой самоуверенностью воспользуется Хорватия. Та самая, что «уже старая», «медленная», «тяжелая» и так далее. Сейчас особенно забавно вспоминать, как год назад все требовали от сборной России качественного футбола в Сплите и кошмарили Валерия Карпина примерно с такими тезисами: ну если и эту Хорватию не проходить, зачем вообще ехать на чемпионат мира?

Не хочется связывать причины поражения Бразилии с расслабленностью и недостаточной мотивацией. Но согласитесь — совпадений слишком много. Все эти танцы после голов Корее и признания, что под каждый гол в Катаре игроки репетируют очередное шоу. Новая прическа Неймара, к которому специально прилетал личный парикмахер...

Глядя на темп и динамику банды Тите в четвертьфинале, сложилось полное ощущение: эти вещи реально сказались. Хотя чемпионат мира давно дал понять: сенсация возможна в каждой встрече, здесь нельзя выключаться ни на секунду.

Турнир настолько уникален, что непонятно, какой теории придерживаться, объясняя провалы фаворитов. Можно часами рассуждать о тактике, утверждая, что отсутствие полноценной подготовки дало преимущество тем, кто действует от обороны (за полторы недели натренировать позиционную атаку невозможно). Или копаться в продвинутой статистике.

Ваут Вегхорст и Луи ван Гал. Фото Reuters

Но в конечном счете все упрется в мотивацию. Смотришь на Модрича, в 37 лет дающего космический объем все 120 минут, или на Ловрена, ошибающегося даже в РПЛ, но идеально отыгравшего с Бразилией; на бойцов Перишича, Ковачича, Брозовича — и понимаешь, почему Хорватия опять в полуфинале.

Драма Нидерландов — это ведь тоже больше про психологию, а не только про величие Месси, гениальность розыгрыша штрафного на 90+11-й минуте и выдающиеся сэйвы Мартинеса.

Не представляю, что испытали болельщики соперников по второму четвертьфиналов (один из комментаторов потерял сознание на стадионе — его откачивали прямо в пресс-ложе), но даже к серии пенальти было невозможно определиться, за кого болеть.

С одной стороны — могучая команда Луи ван Гала, только что вытащившая мертвый матч и исполнившая один из лучших штрафных в истории чемпионатов мира. С другой — реально сильная и набравшая уверенный ход Аргентина, которую продолжает тащить Месси.

Против «Оранжевых» у Лео «1+1» и сразу три новых рекорда (обошел Пеле по ассистам и Марадону по числу участия в голевых атаках, а также сравнялся с Батистутой по забитым мячам), но все это могла перечеркнуть серия 11-метровых. Ведь даже в ней результат повис на волоске, несмотря на промахи ван Дейка и Бергейса, с которых начали Нидерланды.

Лионель Месси. Фото AFP

Когда пятым к точке пошел Лаутаро, выпавший из основного состава и запоровший тонну моментов после выходов на замену, подумалось, что это чья-то шутка. Супер, что в решающие секунды с нервами справляются даже такие игроки, а сэйвы Мартинеса хотя бы на какое-то время делают главным героем вратаря, а не Месси. Но перед полуфиналом Аргентине нужно зафиксировать, что правило номер один — ни в коем случае не доводить до пенальти с Хорватией.

И по возможности как можно быстрее отойти от противостояния с Нидерландами, где, кажется, каждый футболист и тренер выплеснул все эмоции.

Перед четвертьфиналами мы радовались, что наконец-то дождались топ-матчей. Но даже не представляли, что это получится так мощно.

Драмы Бразилии и Нидерландов точно останутся в истории.