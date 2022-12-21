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Сегодня, 11:30

Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины

Отдел фото «СЭ»
Болельщики покоряли любые вершины в надежде увидеть своих кумиров.
Фото Reuters
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Чемпионский парад в Буэнос-Айресе прошел не по плану.

Торжественный проезд по Буэнос-Айресу сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре пришлось прервать досрочно из-за большого скопления людей. На улицы аргентинской столицы вышло до четырех миллионов человек, в результате чего движение было полностью парализовано. Чемпионы мира проехали на автобусе только часть пути, после чего их эвакуировали на вертолетах.

Чемпионский парад. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters

Толпы разгоряченных болельщиков вышли на улицы, чтобы отметить долгожданную победу своей сборной, и быстро заполонили все пространства, на которые только можно было забраться. От такого натиска трещали даже стеклянные полы.

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Болельщики покоряли любые вершины в надежде увидеть своих кумиров. Фото Reuters
Фото Reuters

Не устоял от штурма и 68-метровый Обелиск на центральной площади города. Несколько человек проникли внутрь, а один из них даже залез на самый верх монумента. Для эвакуации этого болельщика потребовалось вмешательство бригады пожарных.

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters

Самые же смелые фанаты запрыгивали в автобус, когда тот проезжал под мостом. Кому-то повезло, и он обошелся без травм, а вот самые неудачливые, не удержавшись, падали прямо на дорогу.

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters

Некоторые не обошлись только празднованием чемпионства, но и решили похулиганить: аргентинцы сожгли бутафорский гроб с изображением французского нападающего Килиана Мбаппе. Они подняли изображение крышки гроба, на которое было приклеено лицо форварда, а затем подожгли его.

Сожжение гроба с изображение Килиана Мбаппе. Фото Соцсети
Фото Соцсети

По итогам такого бурного празднования пострадало более 30 человек, большинство — из-за падений и порезов. Многие были задержаны полицией из-за возникших беспорядков. Футболисты так и не смогли завершить чемпионский парад до конца намеченного маршрута, они покинули автобус и улетели на вертолетах.

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters

После парада сборная Аргентина тепло поблагодарила болельщиков. «Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью», — написали в соцсетях национальной команды.

Чемпионский парад. Фото Reuters
Фото Reuters
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
фото
Сборная Аргентины по футболу
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