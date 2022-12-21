Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины

Чемпионский парад в Буэнос-Айресе прошел не по плану.

Торжественный проезд по Буэнос-Айресу сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре пришлось прервать досрочно из-за большого скопления людей. На улицы аргентинской столицы вышло до четырех миллионов человек, в результате чего движение было полностью парализовано. Чемпионы мира проехали на автобусе только часть пути, после чего их эвакуировали на вертолетах.

Фото Getty Images

Фото Reuters

Фото Reuters

Толпы разгоряченных болельщиков вышли на улицы, чтобы отметить долгожданную победу своей сборной, и быстро заполонили все пространства, на которые только можно было забраться. От такого натиска трещали даже стеклянные полы.

Фото Reuters

Фото Getty Images

Фото Reuters

Фото Reuters

Болельщики покоряли любые вершины в надежде увидеть своих кумиров. Фото Reuters Фото Reuters

Не устоял от штурма и 68-метровый Обелиск на центральной площади города. Несколько человек проникли внутрь, а один из них даже залез на самый верх монумента. Для эвакуации этого болельщика потребовалось вмешательство бригады пожарных.

Фото Reuters

Самые же смелые фанаты запрыгивали в автобус, когда тот проезжал под мостом. Кому-то повезло, и он обошелся без травм, а вот самые неудачливые, не удержавшись, падали прямо на дорогу.

Фото Reuters

Некоторые не обошлись только празднованием чемпионства, но и решили похулиганить: аргентинцы сожгли бутафорский гроб с изображением французского нападающего Килиана Мбаппе. Они подняли изображение крышки гроба, на которое было приклеено лицо форварда, а затем подожгли его.

Фото Соцсети

По итогам такого бурного празднования пострадало более 30 человек, большинство — из-за падений и порезов. Многие были задержаны полицией из-за возникших беспорядков. Футболисты так и не смогли завершить чемпионский парад до конца намеченного маршрута, они покинули автобус и улетели на вертолетах.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

После парада сборная Аргентина тепло поблагодарила болельщиков. «Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью», — написали в соцсетях национальной команды.