Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины

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Торжественный проезд по Буэнос-Айресу сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре пришлось прервать досрочно из-за большого скопления людей. На улицы аргентинской столицы вышло до четырех миллионов человек, в результате чего движение было полностью парализовано. Чемпионы мира проехали на автобусе только часть пути, после чего их эвакуировали на вертолетах.
Толпы разгоряченных болельщиков вышли на улицы, чтобы отметить долгожданную победу своей сборной, и быстро заполонили все пространства, на которые только можно было забраться. От такого натиска трещали даже стеклянные полы.
Не устоял от штурма и 68-метровый Обелиск на центральной площади города. Несколько человек проникли внутрь, а один из них даже залез на самый верх монумента. Для эвакуации этого болельщика потребовалось вмешательство бригады пожарных.
Самые же смелые фанаты запрыгивали в автобус, когда тот проезжал под мостом. Кому-то повезло, и он обошелся без травм, а вот самые неудачливые, не удержавшись, падали прямо на дорогу.
Некоторые не обошлись только празднованием чемпионства, но и решили похулиганить: аргентинцы сожгли бутафорский гроб с изображением французского нападающего Килиана Мбаппе. Они подняли изображение крышки гроба, на которое было приклеено лицо форварда, а затем подожгли его.
По итогам такого бурного празднования пострадало более 30 человек, большинство — из-за падений и порезов. Многие были задержаны полицией из-за возникших беспорядков. Футболисты так и не смогли завершить чемпионский парад до конца намеченного маршрута, они покинули автобус и улетели на вертолетах.
После парада сборная Аргентина тепло поблагодарила болельщиков. «Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью», — написали в соцсетях национальной команды.