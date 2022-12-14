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«Пенальти убил нас, арбитр — катастрофа». Хорваты негодуют из-за спорного решения в полуфинале с Аргентиной

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Нарушение Доминика Ливаковича.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Не сдержался даже Лука Модрич.

Разгром Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 Аргентиной начался со спорного пенальти на 32-й минуте первого тайма. Форвард аргентинцев Хулиан Альварес после выхода один на один с вратарем Домиником Ливаковичем протолкнул мяч себе на ход, а затем столкнулся с соперником. Судья Даниэле Орсато расценил момент как фол со стороны голкипера и указал на точку. Месси реализовал одиннадцатиметровый и положил начало разгрому Хорватии (3:0).

В Хорватии ожидаемо с решением не согласились. Местный судья Бруно Марич раскритиковал Орсато: «Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл — у Аргентины привилегии.

Решение арбитра на 32-й минуте заставляет так думать. Пенальти не было. Ливакович не совершал фол. Здесь можно было усмотреть только нарушение на вратаре. Жаль, что Орсато принял невероятное решение. Решение, которое напрямую повлияло на результат. Несправедливо и недопустимо!" - заявил он в интервью Jutarnji.

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Многие футболисты сборной Хорватии тоже остались недовольны решением арбитра.

«Пенальти стал ключевым моментом, — считает капитан Лука Модрич. — Мы были хороши, контролировали игру. Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого, а потом назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру. До пенальти мы хорошо играли, контролировали игру. Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть более опасными. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они не доставляли нам проблем вплоть до пенальти. Это огорчает. В скором времени они забили второй гол. После такого тяжело играть».

Ну и продолжил в интервью изданию Depor: «Аргентина честно выиграла матч, сегодня они были лучше и заслужили эту победу. Но нужно упомянуть еще кое-что, хотя обычно я этого не делаю. Я не люблю говорить о судьях, но Орсато — один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нем, это просто катастрофа».

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«Мне трудно даже комментировать. Пенальти, на мой взгляд, убил нас. Но это уже другой разговор. Не могу поверить, что мы не заработали угловой, а потом пенальти... Я никогда не комментировал судейство, но это две грубейшие ошибки судьи», — слова Матео Ковачича.

«Я не думаю, что это был пенальти, но он и быстро пропущенный второй гол убили нас. Вернуться в такой матч сложно», — отметил хавбек Ловро Маер.

Защитник Борна Соса тоже намекнул на то, что хорватов сломил пенальти: «Хорватия играла лучше в первые полчаса матча. Мы контролировали ситуацию и владели мячом. А потом случился по меньшей мере спорный пенальти».

Тренер Хорватии Златко Далич не особо протестовал из-за судейства, но отметил, что арбитр допустил ошибку:

«По-моему, это не пенальти. Куда Ливакович мог уйти? Если это какие-то новые правила, нам могли о них рассказать. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда — наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти. Но мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что», — сказал он на пресс-конференции.

А вот звездный футбольный эксперт Гари Линекер считает, что одиннадцатиметровый назначен по делу: «Более или менее справедливый пенальти».

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«Ливакович взлететь, что ли, должен был?»

В российских медиа мнения тоже разделились. Судья Игорь Федотов в своем Telegram-канале однозначен — пенальти чистый.

А рефери Сергей Лапочкин считает, что Орсато все-таки ошибся.

«По моему мнению, это ошибочно назначенный пенальти. Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чем он нарушил правила. Почему не вмешался ВАР? Допускаю, что главный судья сказал: «Я вижу движение, вратарь сбивает». ВАР видит какое-то движение, поэтому это не явная и очевидная ошибка. Вероятно, для кого-то это все-таки пенальти», — сказал он «Все на матч».

Комментатор Георгий Черданцев назвал решение арбитра бредом.

«За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта.

Ливакович взлететь, что ли, должен был? Стоя в полушпагате. Бред просто какой-то", — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев отреагировал: «Кто считает, что пенальти левый, тот спец! На свистке игрец... Вратарь шел навстречу игроку, не стоял, и пенальти справедливый! Знатоки футбола хреновы», — написал комментатор.

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Австралия
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П
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Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
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Бразилия
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Корея
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Аргентина
3
0
Хорватия
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Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
П 62
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Хорватия
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18:00
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Франция
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Марокко
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Англия
1
2
Франция
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Марокко
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Франция
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Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
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Португалия
6
1
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28 ноя
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A 20.11 19:00
Катар
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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