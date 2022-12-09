«Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

9 декабря, 23:00
Сборная Бразилии, которую многие считали главным фаворитом ЧМ-2022, вылетела с турнира. Пентакампеоны уступили хорватам в серии пенальти, имея при этом большое игровое преимущество по ходу матча.
Это поражение получило большой отклик в бразильских СМИ. «СЭ» изучил, что пишут о вылете команды Тите на родине.
Издание O Globo сделало разбор решений Тите по ходу матча. По мнению журналиста Бруну Мариньо, главный тренер сборной Бразилии допустил несколько ошибок, которые в итоге сказались на результате игры. Это касается, в частности, замен по ходу игры и исполнителей послематчевых пенальти. «Профессору Тите преподали урок», — считает автор.
Конечно, самое большое недовольство вызвал тот факт, что пенальти не бил Неймар. Скорее всего, он должен был исполнять пятый удар, но дело до него не дошло. «Стоило ли ставить Неймара на последний пенальти? Почему он не открывал серию?» — задается вопросом Марселло Невеш.
Также в O Globo отметили тот факт, что фанаты сборной Аргентины праздновали поражение бразильцев. «Праздник для них начался еще до игры против Нидерландов», — так издание описывает настроение фанатов сборной Аргентины.
Бразильский ESPN также раскритиковал Тите. Журналист Пауло Кобос заявил: «Бразилии срочно нужен иностранный тренер! Только так мы можем перестать раз за разом терпеть эти неудачи на чемпионатах мира. Нас отправила домой не мощная Франция, как это было 1998 и 2006 годах, и не Нидерланды 2010 года или Германия 2014-го, и даже не модная Бельгия, как на ЧМ-2018. Мы проиграли Хорватии — команде, которая далека от своего расцвета, чье население едва превышает 4 миллиона человек. Федерация футбола Бразилии должна, не колеблясь ни секунды, выбрать следующим тренером иностранного специалиста».
«Вопреки всем прогнозам, Бразилия покинула чемпионат мира слишком рано. Результат можно назвать удивительным, учитывая то, какой состав был в распоряжении Тите. А Хорватия была, пожалуй, самым сложным соперником для Бразилии на этом чемпионате мира. Этот матч — настоящий кошмар», — написал автор Metropoles Самир Мелло.
В соцсетях тоже нашлось много интересного.
«Мы проиграли человеку, который выглядит так, будто не спал три дня»
А это — популярный мем из сериала «Острые козырьки»:
— Предупреждаю, это может разбить твое сердце.
— Оно уже разбито.
«Тите поплатится за это!» — написала Carmen Silvia.
«Обращаюсь к Неймару, Винисиусу, Ришарлисону и Антони. Вы не заслужили Кубок мира не только из-за своего высокомерия, но и из-за вашей нерешительности. Вы недостаточно сильно хотели сделать Бразилию счастливой», — заявил пользователь под ником Midiasret.
«Единственная причина, по которой Бразилия вылетела, — это Тите», — считает VlogdoLisboa.
Предчувствия болельщиков не обманули — вскоре после поражения Тите покинул пост главного тренера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)