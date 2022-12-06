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Сегодня, 22:15

«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Эмоции игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters
Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.
Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
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Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.

Сборная Испании вылетела с ЧМ-2022. Игра команды Луиса Энрике оставляла желать лучшего, и в матче 1/8 финала против Марокко испанцы за это поплатились, уступив в серии пенальти.

«СЭ» изучил испанскую прессу и узнал, что думают о вылете «Фурии Рохи» на родине.

6&nbsp;декабря. Марокко&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 3:0. Яссин Буну берет пенальти. Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Marca: «Это фиаско!»

Издание Marca считает, что сборная Испании покинула турнир заслуженно: «Это фиаско! При этом нельзя сказать, что Марокко отправило нас домой случайно. Как и четыре года назад, на чемпионате мира в России, нас подвело исполнение пенальти. История повторилась». При этом в онлайн-трансляции матча Marca предполагало, что для испанцев все может закончиться так же, как и на прошлом мундиале.

В разборе матча испанское издание предположило, что с вылетом от Марокко закончилась и эпоха Луиса Энрике в сборной Испании: «Почти наверняка Луис Энрике уйдет. Это поражение — конец нашего фирменного стиля». Также Marca отметило игру полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.
Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.

«Победа 7:0 в матче с Коста-Рикой оказалась счастливой случайностью, которая смутила всю Испанию. До и после этого сборная шла под откос. Игра против Марокко доказала, что эра «экзотических сборных», которые приезжали на мундиаль ради футболок на память от звездных игроков, прошла. Марокканцы провели хороший матч, имели план и строго его придерживались», — написал Хосе Луис Уртадо.

После этого автор отметил, что если бы это был гандбол, то трибуны бы свистели от нереально пассивной игры сборной Испании: «Футболисты пересекали центр поля со скоростью черепах, им не хватало смелых решений. С таким настроем сборной Испании больше подходят шахматы».

Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

AS: «Испания пыталась победить Марокко по очкам, а не нокаутом»

Корреспондент AS Эктор Мартинес тоже остался недоволен игрой, которую показала сборная Испании: «Тысяча передач наших игроков в итоге разбивались об марокканскую стену. То же самое было в матче против сборной России на ЧМ-2018». Автор вспомнил слова Луиса Энрике после победы над Коста-Рикой. «Луис Энрике сказал тогда, что результат для него не играет значения. Теперь эта фраза звучит как эпитафия», — заявил Мартинес.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

«По ходу матча не было видно, за счет чего может прибавить и забить сборная Испании, — продолжает Мартинес. — Каждый раз, когда испанский футболист обыгрывал соперника, то натыкался на следующего. А потом — еще на одного. В боксе бы сказали, что Испания пытается победить Марокко по очкам, а не нокаутом».

По мнению автора, решающий пенальти в исполнении Ашрафа Хакими паненкой был издевательским, но вполне заслуженным для нынешней сборной Испании.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Пр 62
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Финал
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18:00
П 61
П 62
- : -
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
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Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
Марокко
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.08 X 12.0 П2 33.0
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
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02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Ришарлисон

Ришарлисон

Бразилия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		4 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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