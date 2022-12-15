Сегодня, 09:30
Экс-игрок сборной Франции Сабри Лямуши в интервью L'Equipe отдал должное марокканцам: «Я хотел бы поздравить сборную Марокко с таким выступлением на чемпионате мира. Они сделали счастливыми не только свою страну, но и весь континент. Поражение в полуфинале не отнимает у марокканцев то, что они сделали до этого».
Что касается французов, то решающим фактором в их победе, по мнению Лямуши, стал выход на поле Маркуса Тюрама. «В последние полчаса Марокко оказывало большое давление, нужно было что-то менять. Дидье Дешам сделал правильные замены — в первую очередь это касается Маркуса Тюрама. А Коло Муани вообще забил первым касанием!» — заявил Лямуши.
Также большую роль в победе над Марокко сыграл Антуан Гризманн. «Вездесущий Гризманн доказал, что является золотым партнером по команде. Он может закончить турнир без забитых мячей, но если Франция возьмет титул, то во многом благодаря его усилиям. Сегодня он показал большой объем работы, руководил атаками и придерживал мяч, когда это было нужно», — написал журналист Дамьен Дегор.
Французское издание уже предвкушает финал: «Эта сборная Франции может войти в историю. Последний раз два чемпионата мира подряд выигрывала Бразилия в 1958 и 1962 годах».
После матча с марокканцами интервью Le Parisien дал Антуан Гризманн. «Сборная Марокко впечатлила. Это очень сильная команда в тактическом плане, которая умеет и обороняться, и атаковать. После перерыва марокканцы немного прижали нас к воротам. Дидье Дешам вовремя сделал замены и оживил нашу игру. Что нас ждет в финале? Мы знаем, как играет Аргентина. Подумаем над тем, как доставить ей проблемы», — сказал Гризманн.
Бывший нападающий сборной Франции Стефан Гиварш, который был частью команды на победном для французов ЧМ-1998, заявил: «У Аргентины есть Месси, но мы сильнее. Франция, безусловно, будет фаворитом в финале. У нас есть все, чтобы доминировать и обыграть аргентинцев».
Кроме того, Le Parisien сообщает, что после финального свистка в Париже было задержано 115 человек. Причем это касается как французов, которые праздновали победу, так и марокканцев, раздосадованных поражением.
Газета «Аль-Мухтаб» вышла с заголовком: «Марш «Атласских львов» закончился. Но мы гордимся сборной, несмотря на поражение». Издание отмечает поддержку не только марокканских болельщиков, но и фанатов из других арабских стран, которые болели за Марокко.
После матча главный тренер сборной Марокко Валид Реграги собрал игроков прямо на поле, поблагодарил их за игру и попросил, чтобы они сохраняли боевой настрой на матч за третье место.
Испанская Marca после матча пообщалась у стадиона с фанатами (благо большинство марокканцев знает испанский). «Большое спасибо сборной. Это было незабываемое приключение», — сказал один из фанатов. Другой марокканец заявил, что у сборной Франции нет шансов в финале: «Аргентина сильнее. Мбаппе ничего не сделал сегодня, Месси его уничтожит».
«Успех Марокко не был случайностью, — считает журналист Пабло Поло. — Это пример для всех других команд, которые зачастую терпят поражение еще до матча с сильным соперником. Марокканцы заслужили право играть в полуфинале и бороться за Кубок мира».
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)