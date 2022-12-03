«Джака обругал матерей сербов». Мировые СМИ — о новых провокациях этнического албанца на ЧМ

Капитан швейцарцев снова «отличился».

Marca: «Уругвай наконец-то усвоил урок»

Сборная Уругвая покинула турнир, уступив Южной Корее по дополнительным показателям. Южноамериканцам не хватило еще одного мяча, который вполне мог бы оказаться в воротах Ганы, если бы судья из Германии Даниэль Зиберт поставил пенальти — как минимум дважды в спорных моментах он принимал решение не в пользу Уругвая. Эдинсон Кавани даже снес монитор ВАР, когда покидал поле.

«Все видели, что были нарушения против Дарвина и Кавани. Почему ФИФА всегда против нас? Это невероятно. Обидно покидать чемпионат мира вот таким образом», — сказал Луис Суарес после матча.

Автор Marca Хоэль дель Рио считает, что уругвайцы виноваты сами. «Уругвай наконец-то усвоил урок: не нужно спекулировать на результате и надеяться на положительный расклад в параллельном матче. Южноамериканцам был нужен еще один гол, и тогда им было бы все равно, как там играют Южная Корея и Португалия», — написал дель Рио.

Sports Brief: «Уругвайцы повели себя некрасиво»

«Уругвайцы повели себя некрасиво, когда стали гоняться за судьей по туннелю», — считает Айзек Дарко, журналист африканского сайта Sports Brief (имеет представительства в Гане, Нигерии и Кении). При этом даже он признает, что Зиберт принимал «неоднозначные решения».

Кроме того, на сайте появились слова Асамоа Гьяна — экс-форварда сборной Ганы, не забившего тот самый пенальти в матче с Уругваем в 2010 году после игры рукой Луиса Суареса. «12 лет назад он смеялся, а мы плакали. Теперь же все наоборот. Несмотря на то что Гана тоже вылетела с турнира, я воспринимаю это как сладкую месть», — сказал Гьян.

Daily Mail: «Джака провоцировал сербскую скамейку запасных»

В матче Сербии и Швейцарии тоже не обошлось без скандала. Капитан швейцарцев Гранит Джака по ходу игры вступил в перепалку со скамейкой запасных Сербии. В какой-то момент он показал провокационный жест сербской скамейке запасных.

Гранит Джака (справа) показал провокационный жест сербской скамейке запасных.

«Джака провоцировал сербскую скамейку, — уверены в британском Daily Mail. — Вместе с Шакири они уже делали подобное на прошлом ЧМ». Сам Джака заявил, что провокации с его стороны не было, а Шакири после забитого мяча не стал повторять свой жест орла, вместо этого просто приложив палец к губам и указав на свою фамилию на спине. А вот Гранит после конфликта с сербской скамейкой успел еще и вступить в потасовку на поле.

El Mundo : «Для Швейцарии это было нечто большее, чем просто матч»

Испанское издание El Mundo считает, что противостояние с Сербией стало для Швейцарии принципиальным. «Для Швейцарии это было нечто большее, чем просто матч. Косовские албанцы Шакири и Джака уничтожили Сербию, как и четыре года назад в России», — считает автор Франсиско Кабесас.

По мнению испанского журналиста, сербы поддались на провокацию Джаки и тем самым потратили энергию, которую необходимо было использовать на поле.

Kurir : «Джака обругал матерей сербских футболистов»

Сербский сайт Kurir уверяет, что Джака, помимо провокационного жеста и потасовки с игроками сборной Сербии, обругал их матерей. Гранит продолжил свое «представление» и после матча.

По окончании игры Джака надел на себя футболку Ардона Яшари, который остался в запасе. Однако сербы увидели в этом символизм: по их мнению, это была отсылка к Адему Яшари — албанскому националисту, одному из основателей Армии освобождения Косова.

Гранит Джака после игры.

«Джака надел футболку задом наперед, так, чтобы было видно фамилию, и пошел красоваться перед камерами. Да, Швейцария была сегодня лучше Сербии, но такие провокации — уже перебор. Политике не место в футболе», — считает Kurir.