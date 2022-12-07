«Нет Криштиану — нет проблем». Что пишут СМИ о победе Португалии без главной звезды

Теперь Гонсалу Рамуша знают не только на родине.

Goal Point: «Эта ночь принадлежала Гонсалу Рамушу»

Журналист португальского издания Goal Point Педру Тудела отмечает не столько выход сборной Португалии в четвертьфинал, сколько то, каким образом он был достигнут. «Перед матчем все вращалось вокруг отсутствия Кришитану Роналду на поле, но в стартовом составе при этом не было также Жоау Канселу и Рубена Невеша. Тем не менее результат доказал правильность выбора Фернанду Сантуша», — написал Тудела.

Что касается звания лучшего игрока матча, то у автора Goal Point просто не было вариантов: «Ночь принадлежала Гонсалу Рамушу. Дебют на чемпионате мира в стартовом составе — и сразу же хет-трик, причем первый на этом турнире!»

Goal . com : «Роналду не провел ни одного хорошего матча в Катаре»

Корреспондент Goal.com Рикарду Лукаш поддерживает решение Фернанду Сантуша оставить главную звезду сборной Португалии на скамейке запасных. «Очевидно, что у Роналду есть некие разногласия с тренером. Но Криштиану не провел ни одного хорошего матча на этом турнире, за исключением первой игры против Ганы, когда забил с пенальти. Всем, кто критиковал Сантуша за это решение до начала матча, тренер ответил результатом», — заявил Лукаш.

Кроме того, на сайте появилась отдельная статья про автора хет-трика с заголовком: «Кто такой Гонсалу Рамуш, который оставил Роналду в запасе». Ее автор, Тауан Амброзиу, характеризует Рамуша как нападающего, хорошо известного в Португалии: «Гонсалу является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, но благодаря хет-трику его теперь знают и за пределами страны».

Globo : «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков»

Отсутствие Криштиану Роналду в основе сказалось не только на игре сборной Португалии. «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков, пришедших на стадион «Лусаил». Индийцы, аргентинцы, бразильцы, португальцы, швейцарцы, филиппинцы и огромное количество людей других национальностей пришли, чтобы увидеть звезду», — заявил журналист Даниэль Мундин.

В статье рассказывается о двух конкретных семьях из Индии, которые приехали на игру ради того, чтобы увидеть Роналду. Члены одной из семей были одеты в футболки Криштиану. «Они не могли поверить, что увидели своего кумира, пусть и не с первых минут», — отметил Мундин.

Семья из Индии в футболках Криштиану Роналду.

Вторая семья красовалась перед камерами журналистов с плакатом, посвященным Роналду: «Мы приехали, чтобы увидеть тебя». Слово see было заменено на siuuu — отсылка к фирменному празднованию Криштиану.

Семья из Индии поддерживает Криштиану Роналду.

CNN : «Нет Роналду — нет проблем»

Сайт американского телеканала CNN считает, что разгромная победа сборной Португалии стала возможна во многом благодаря тому, что Криштиану остался в запасе. «Нет Роналду — нет проблем, — написал автор Бен Черч. — Без своей главной звезды португальцы продемонстрировали динамичную игру, были более энергичны. Возглавил атаку 21-летний Гонсалу Рамуш — юноша, которому было всего два года, когда Роналду дебютировал за сборную Португалии».

По мнению Черча, столь уверенная победа португальцев и яркое выступление Рамуша ставят под вопрос появление Роналду в основе на матч четвертьфинала против Марокко. «Выход Криштиану на замену вызвал бурю эмоций на трибунах, но матч со Швейцарией запомнится в первую очередь рождением новой звезды в сборной Португалии — Гонсалу Рамуша».