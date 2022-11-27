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Испанская Marca респектует Саудовской Аравии за игру в матче с Польшей. Несмотря на поражение (0:2), саудиты выглядели очень бодро и превзошли соперника по ряду статистических показателей. Но в самый ответственный момент не реализовали пенальти — Щенсны отбил удар капитана Аль-Давсари и тут же выдал новый сейв.
«В матче, где игру контролировала Саудовская Аравия, голы забивали исключительно поляки. Саудиты играли очень быстро, показывали хороший прессинг, здорово двигали мяч. Но Щенсны и Левандовски спустили Саудовскую Аравию с небес на землю», — хвалит команду Эрве Ренара испанский журналист Мигель Моран.
Рассуждая о матче Франции против Дании (2:1), издание дает смелый прогноз на результативность Мбаппе: «Все идет к тому, что Килиан побьет все рекорды чемпионатов мира», — считает Пабло Поло.
«Мбаппе практически невозможно остановить», — добавил колумнист Marca Хосе Мария Родригес.
Итальянское издание посвятило статью Митчеллу Дюку — футболисту сборной Австралии, забившему победный гол в матче с Тунисом, а ранее работавшему электриком в аэропорту.
Первый профессиональный контракт Митчелл подписал в 2010 году с клубом «Сентрал Кост Маринерс», который на тот момент возглавлял нынешний тренер сборной Австралии Грэм Арнольд.
«Теперь бывший электрик воплощает мечту Австралии о плей-офф», — резюмировал журналист Франческо Пьетрелла.
Также итальянское СМИ публикует рассказ английских болельщиков, которые пропустили первый тайм матча Англия — Иран из-за костюмов крестоносцев.
«Сначала сотрудники безопасности отказали нам в проходе на стадион, а потом заставили раздеться догола в специальной комнате. Это было унизительно», — сказал один из фанатов.
В итоге англичане досматривали игру в шортах и футболках. Информация о том, откуда у них оказалась обычная одежда, не сообщается. Возможно, ее принесли другие фанаты.
Американский ESPN сообщает, что ФИФА начала расследование в отношении сборной Сербии из-за флага в раздевалке с изображением Косово в составе страны и надписью «Не сдаемся!».
«Позорные кадры из раздевалки сборной Сербии демонстрируют ненависть, ксенофобию и несут в себе послание с геноцидом в отношении народа Косово», — заявил в соцсетях министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку.
Интересно, что в одной группе со сборной Сербии оказалась Швейцария, где есть этнические косовские албанцы — Джердан Шакири и Гранит Джака. Ранее оба отмечали голы, изображая жестами двуглавого орла, который символизирует албанский флаг.
Тем интереснее будет следить за противостоянием Сербии и Швейцарии в последнем туре группового этапа.
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