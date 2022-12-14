«Игра Месси вызывает слезы». Мировые СМИ — о бенефисе Лео в полуфинале ЧМ

Даже хорваты признают, что Аргентина победила заслуженно.

TyC Sports : «Месси в отличном состоянии перед финалом»

Аргентинский сайт TyC Sports в первую очередь отмечает игру Лионеля Месси. «Месси в отличном состоянии. Никогда еще «десятка» на спине и капитанская повязка не шли ему так, как в Катаре. Есть много слов, которыми можно было бы описать игру Месси сегодня, но гол и голевая передача скажут об этом лучше всего», — говорится в обзоре матча.

После игры Лео спросили о финале. Капитан сборной Аргентины ответил: «Мы просим людей верить в нас. Все в команде знают, что мы на это [победу] способны. А пока пусть Аргентина порадуется нашему выходу в финал».

При этом TyC Sports отмечает, что Месси по ходу полуфинала несколько раз испытывал болезненные ощущения. Сначала он держался за левое подколенное сухожилие, после чего у него возник дискомфорт в задней поверхности левого бедра. Подойдет ли он к финалу в идеальном состоянии?

Sport HRT : «Аргентина отомстила за поражение в России»

«Аргентина отомстила за поражение в России, прервав хорватскую мечту», — с таким заголовком вышла статья на хорватском сайте Sport HRT. Тогда, на ЧМ-2018, сборная Хорватии в группе обыграла аргентинцев со счетом 3:0. В тексте говорится также, что хорваты были неузнаваемы: «Команда выглядела уставшей и опустошенной, а итог матча закономерен».

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер заявил, что пенальти «убил» его команду. «Глупо жаловаться на что-то. После пенальти мы не смогли вернуться в игру, а потом практически сразу пропустили второй мяч. Поздравляю Аргентину, она победила заслуженно», — признал Майер.

«Из шести чемпионатов мира, на которых принимала участие наша сборная, мы три раза дошли до полуфинала. Таким результатом могла бы гордиться любая сборная. Теперь ребятам нужно собраться и взять бронзовые медали. Но это, пожалуй, самое обидное поражение на мундиале: Аргентина повела в счете 2:0 исключительно из-за наших ошибок», — сказал в студии после матча хорватский журналист Антон Самовойска.

Marca : «Аргентина начала прибавлять после поражения от Саудовской Аравии»

По мнению испанского издания Marca, на игре сборной Аргентины сказалось поражение в первом туре группового этапа. «Аргентина начала прибавлять после поражения от Саудовской Аравии, которое теперь кажется каким-то доисторическим. Команда росла буквально в геометрической прогрессии», — написал Альберто Барберо.

«То, как играет Месси на чемпионате мира, вызывает слезы, — сказал в эфире Marca Мигель Кинтана. — Он играет как раньше, с легкостью обыгрывая соперников. Месси готов войти в историю».

Лионель Месси в матче против Хорватии (3:0). Фото Reuters

Le Parisien : «Месси и Мбаппе — два самых ярких игрока на турнире»

Сайт Le Parisien уверен, что в финале с Аргентиной сыграет именно сборная Франции. «Мбаппе и Месси, два самых ярких игрока на турнире, встретятся в финале. Это доказывает, что у «ПСЖ» самая сильная атака в мире. Интересно посмотреть на то, как сложится остаток сезона для проигравшего», — написал Доминик Северак.

Также автор отметил, что к своему второму финалу чемпионата мира Месси подошел более подготовленным: «Лучший игрок планеты может вслед за Кубком Америки выиграть еще и мундиаль. Это будет самым красивым завершением истории».